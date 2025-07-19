آدم وناس يقترب من الزمالك

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بدأ نادي الزمالك المصري يتحرك فعليًا نحو التعاقد مع الجناح الجزائري آدم وناس، في خطوة يقودها المدير الرياضي جون إدوارد بشكل مباشر، ضمن خطة تعزيز الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، بعد أن أصبح اللاعب متاحًا للانضمام دون قيود تعاقدية.

وانتهى عقد وناس، صاحب الـ28 عامًا، مع نادي السد القطري في 30 جوان 2025، بعدما انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ليل الفرنسي، في ختام تجربة أوروبية طويلة خاضها عبر محطات عديدة شملت بوردو ونابولي ونيس وكروتوني وليل، وظهر خلالها في أكثر من 240 مباراة رسمية على مستوى الأندية.

ناد إنجليزي يريد زروقي

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي في طريقه لمغادرة نادي فاينورد روتردام الهولندي هذا الصيف.

وبحسب مصادر صحفية، فإن متوسط ميدان الخضر مطلوب في البريمييرليغ من بوابة الصاعد الجديد ساندرلاند الذي يريد تقوية خط وسطه بالجزائري خلال هذا الصيف. وأضاف ذات المصدر أن اللاعب الجزائري يجذب اهتمام عدة أندية من إنجلترا وإسبانيا، أبرزها ليفانتي فياريال ساندرلاند، حيث تسعى هذه الأندية للظفر بخدماته خلال هذا الصيف.

منذر طمين وعبد ةالرحيم دغموم يحضران في تونس

تتواجد بعثة النادي المصري منذر طمين وعبد الرحيم دغموم في معسكر مغلق، بتونس، استعدادا للموسم الجديد المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية، التي تبعد عن العاصمة بنحو 150 كم. ومن المقرر، أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي التونسي، اليوم الأحد، على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثالث والعشرين من جويلية الجاري، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يقوم التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة.

آدم رجم في “مودرن سبورت” المصري

توصل مسؤلو “مودرن سبورت” لاتفاق مع آدم رجم لاعب فريق شبيبة القبائل على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن شبيبة القبائل ويضع اللمسات الأخيرة حاليا للصفقة المنتظرة لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي. وكان “مودرن سبورت” حسم صفقة جديدة في الساعات الأخيرة، تم الإعلان عنها بالتعاقد مع جودوين شيكا لاعب طلائع الجيش السابق وضمه إلى صفوف تشكيلة المدير الفني مجدي عبد العاطي في الموسم المقبل.

فرحات وبلعيد في مفكرة بلوزداد

دخلت إدارة شباب بلوزداد في مفاوضات مباشرة مع زين الدين فرحات، النجم السابق لنادي أنجيه الفرنسي، الذي يُعد حراً بعد نهاية عقده. ويُعتبر فرحات خياراً مميزاً بالنظر إلى خبرته الواسعة ومؤهلاته الفنية والبدنية التي تجعله إضافة نوعية للخط الأمامي.

ولا تقتصر اهتمامات شباب بلوزداد على فرحات فحسب، بل تتجه الأنظار أيضاً نحو المدافع الدولي زين الدين بلعيد، لاعب سانت تروند البلجيكي. وعلى الرغم من ارتباطه بعقد رسمي، إلا أن إمكانية عودته إلى الدوري الجزائري تبقى مطروحة، خاصة في ظل رغبة الإدارة في ضمّه لتعزيز الخط الخلفي.