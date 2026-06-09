-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

آليانس للتأمينات تطلق نافذة جديدة لمواكبة توسع الصيرفة الإسلامية

الشروق أونلاين
  • 29
  • 0
آليانس للتأمينات تطلق نافذة جديدة لمواكبة توسع الصيرفة الإسلامية
ح.م
آليانس للتأمينات

أعلنت آليانس للتأمينات عن إطلاق نافذتها التأمينية التكافلية الجديدة تحت اسم “آليانس تكافل”، في خطوة تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تنويع خدماتها ومرافقة الديناميكية الوطنية لتطوير الصيرفة الإسلامية.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر أمس الاثنين، أن هذه المبادرة حظيت بإجماع المساهمين خلال الجمعية العامة الاستثنائية، وتأتي في إطار التزامها بدعم تطوير المنظومة المالية الإسلامية في الجزائر والاستجابة للتحولات التي يشهدها السوق الوطني.

وأضافت أن إطلاق نشاط التأمين التكافلي يستجيب لتطور تطلعات الزبائن الجزائريين، ويتماشى مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز صناعة مالية أكثر تنوعًا وشمولًا.

وسيُوجَّه عرض “آليانس تكافل” تدريجيًا إلى ثلاث فئات من الزبائن. فبالنسبة للأفراد، ستشمل الخدمات التأمينية مجالات السيارات والسكن وحماية الممتلكات العائلية. أما المهنيون والتجار والحرفيون والمؤسسات الصغيرة، فسيستفيدون من حلول تأمينية مصممة لحماية نشاطاتهم المختلفة. كما ستُوفر للمؤسسات تغطيات خاصة بأساطيل السيارات والمسؤولية المدنية والأخطار الصناعية.

وترى الشركة أن نشاط التأمين التكافلي يمتلك آفاق نمو واعدة في السوق الجزائرية، معتبرة أنه يمثل فرعًا مهيكلًا مرشحًا للاضطلاع بدور متزايد في توسيع التغطية التأمينية لفائدة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين.

وفي إطار استكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذا النشاط، أقرت الجمعية العامة الاستثنائية إنشاء هيئات للحوكمة الشرعية وفقًا للتشريعات المعمول بها. وتم في هذا السياق تنصيب لجنة شرعية تضم ثلاثة مختصين في الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تعيين مراقب للمطابقة الشرعية، بما يضمن احترام المبادئ والقواعد المؤطرة لنشاط التأمين التكافلي.

مقالات ذات صلة
ترامب يوبخ نتنياهو ويؤكد: أنا من يتخذ القرارات والضربات لن تعطل اتفاقنا مع طهران

ترامب يوبخ نتنياهو ويؤكد: أنا من يتخذ القرارات والضربات لن تعطل اتفاقنا مع طهران

الجزائر ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة والأغذية بسلوفينيا

الجزائر ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة والأغذية بسلوفينيا

“أوبك+” ترفع إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميا ابتداء من جويلية 2026

“أوبك+” ترفع إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميا ابتداء من جويلية 2026

عرقاب يبحث مع جمعية المكررين والموزعين الأفارقة تعزيز التعاون

عرقاب يبحث مع جمعية المكررين والموزعين الأفارقة تعزيز التعاون

المغرب يلجأ إلى قرض أوروبي جديد بـ 578 مليون دولار

المغرب يلجأ إلى قرض أوروبي جديد بـ 578 مليون دولار

بداية من الخميس.. القرض الشعبي الجزائري يغلق وكالاته لهذا السبب

بداية من الخميس.. القرض الشعبي الجزائري يغلق وكالاته لهذا السبب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد