آليانس للتأمينات تطلق نافذة جديدة لمواكبة توسع الصيرفة الإسلامية

أعلنت آليانس للتأمينات عن إطلاق نافذتها التأمينية التكافلية الجديدة تحت اسم “آليانس تكافل”، في خطوة تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تنويع خدماتها ومرافقة الديناميكية الوطنية لتطوير الصيرفة الإسلامية.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر أمس الاثنين، أن هذه المبادرة حظيت بإجماع المساهمين خلال الجمعية العامة الاستثنائية، وتأتي في إطار التزامها بدعم تطوير المنظومة المالية الإسلامية في الجزائر والاستجابة للتحولات التي يشهدها السوق الوطني.

وأضافت أن إطلاق نشاط التأمين التكافلي يستجيب لتطور تطلعات الزبائن الجزائريين، ويتماشى مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز صناعة مالية أكثر تنوعًا وشمولًا.

وسيُوجَّه عرض “آليانس تكافل” تدريجيًا إلى ثلاث فئات من الزبائن. فبالنسبة للأفراد، ستشمل الخدمات التأمينية مجالات السيارات والسكن وحماية الممتلكات العائلية. أما المهنيون والتجار والحرفيون والمؤسسات الصغيرة، فسيستفيدون من حلول تأمينية مصممة لحماية نشاطاتهم المختلفة. كما ستُوفر للمؤسسات تغطيات خاصة بأساطيل السيارات والمسؤولية المدنية والأخطار الصناعية.

وترى الشركة أن نشاط التأمين التكافلي يمتلك آفاق نمو واعدة في السوق الجزائرية، معتبرة أنه يمثل فرعًا مهيكلًا مرشحًا للاضطلاع بدور متزايد في توسيع التغطية التأمينية لفائدة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين.

وفي إطار استكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذا النشاط، أقرت الجمعية العامة الاستثنائية إنشاء هيئات للحوكمة الشرعية وفقًا للتشريعات المعمول بها. وتم في هذا السياق تنصيب لجنة شرعية تضم ثلاثة مختصين في الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تعيين مراقب للمطابقة الشرعية، بما يضمن احترام المبادئ والقواعد المؤطرة لنشاط التأمين التكافلي.