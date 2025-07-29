أبقار أمريكية لإطلاق مشروع “بلدنا” في الجزائر

تستعدّ شركة “بلدنا” لاستقبال أبقار حلوب من الولايات المتحدة، لإطلاق مشروعها الضخم لإنتاج الألبان في الجزائر، حسب ما أكدته السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين.

السفيرة أوبين قالت في منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء:”الأبقار الحلوب الأمريكية في طريقها إلى الجزائر.. ضمن مشروع بلدنا الزراعي الصناعي، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار”.

وإلى جانب الأبقار الحلوب، ستساهم شركة “فالمونت” الأمريكية في المشروع القطري الجزائري بأنظمة ريّ متطورة، تضيف السفيرة. مشيدة بما وصفته بـ”الفصل الجديد في التعاون الزراعي بين الولايات المتحدة والجزائر”.

“بلدنا” تبرم اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار لإنجاز مشروعها في الجزائر

ووقّعت شركة “بلدنا” الجزائر يوم الإثنين، على حزمة أولية من عقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر. بقيمة تفوق 500 مليون دولار.

وأبرمت الاتفاقيات، التي أجريت مراسم التوقيع عليها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور عدد من الوزراء، مع شركات عالمية ومستشارين جزائريين.

وفي 24 أفريل 2024، وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اتفاقية مع شركة بلدنا القطرية، لإنجاز مشروع مركّب لإنتاج الحليب بالجزائر بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار.

وأشرف على مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب الجزائري، كل من وزراء الفلاحة يوسف شرفة، والمالية لعزيز فايد. وجرت المراسم بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة.

وتمّ التوقيع على الأحرف الأولى من الاتفاقية من طرف المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية سعاد عسعوس، ورئيس مجلس إدارة شركة بلدنا محمد معتز الخياط.

أكبر مشروع لإنتاج مسحوق الحليب في العالم

ويهدف هذا المشروع، حسب ما أفادت به الشركة القطرية عبر حساباتها الاجتماعية، إلى إنتاج 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا. التي تمثل نصف حاجات الجزائر من هذه المادة، عبر تربية 270 ألف رأس من البقر.

ووصفت الشركة مشروعها الاستثماري في الجزائر، بأنه “أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفّف في العالم”. وقالت إنه سيتربّع على مساحة 117 ألف هكتار.

ويتكوّن المشروع من 3 أقطاب صناعية وزراعية، تتمثل في:

مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف،

مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم،

ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.

“وسيسمح هذا المشروع بتغطية 50 بالمئة من الاحتياجات الوطنية من مسحوق الحليب واللحوم الحمراء. وسيستخدم أحدث التقنيات العالمية في المجال”، تضيف “بلدنا”.