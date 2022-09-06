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أبو الغيط ينفي تأجيل موعد القمة العربية بالجزائر

الشروق أونلاين
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أبو الغيط ينفي تأجيل موعد القمة العربية بالجزائر
أرشيف
أحمد أبو الغيط

نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل إعلام حول تأجيل القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة:”لا صحة للحديث عن احتمالات تأجيل القمة”.

وأُجّلت القمة العربية في مناسبتين عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا. ويعود تاريخ آخر قمة لجامعة الدول العربية إلى عام 2019 في تونس.

المنقوش تتسلّم رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية

تسلّمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا نجلاء المنقوش يوم الثلاثاء، رئاسة الدورة العادية الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وترأست المنقوش اجتماعات الدورة التي عقدت ظهر الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وتتولى ليبيا رئاسة الدورة طيلة الأشهر الـ6 المقبلة، خلفا للجمهورية اللبنانية التي ترأست الدورة السابقة.

وأصبحت المنقوش أول امرأة عربیة تستلم مھام رئاسة دورة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وقالت المنقوش في كلمتها بالمناسبة، إن حفظ السلم والاستقرار في ليبيا ليس “مجرد بند على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية، أو باقي المحافل الدولیة”.

ودعت المنقوش الدول العربية إلى دعم مساعي “أشقائهم في ليبيا من أجل إجراء انتخابات وطنیة، وفقا لقوانین نزیھة وعادلة. مع تھیئة الظروف الملائمة لإجرائھا في كافة مناطق البلاد”.

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