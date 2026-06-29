أبو عبيدة يُشيد بـ”تصدّي” سكان قرية سورية لتوغّل قوات الاحتلال

أغلقوا الطرق المؤدية إليها بالحجارة

أشاد الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة يوم الإثنين، بتصدّي سكان قرية عابدين جنوبي سوريا، لمحاولة قوات الاحتلال الصهيوني التوغّل فيها مساء أمس.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب:”تحية لأبطال الشعب السوري الشقيق، الذين هبّوا للتصدي لقوات الاحتلال في قرية عابدين بأدواتهم البسيطة. رافضين الخنوع أو القبول بالعدوان واحتلال الصهاينة لأرضهم”.

قبل أن يضيف:”العدوان الصهيوني على سوريا، امتدادٌ للعدوان على فلسطين ولبنان وشعوب الأمة. ومحاولةٌ لتطبيق مشروع إسرائيل الكبرى الخبيث”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية، فقد توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في قرية عابدين، ما دفع الأهالي لإغلاق الطرق المؤدية إليها، بالحجارة، لمنع قوات الاحتلال من التوغل مرة أخرى داخلها”.