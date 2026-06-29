-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
أغلقوا الطرق المؤدية إليها بالحجارة

أبو عبيدة يُشيد بـ”تصدّي” سكان قرية سورية لتوغّل قوات الاحتلال

الشروق أونلاين
  • 85
  • 0
أبو عبيدة يُشيد بـ”تصدّي” سكان قرية سورية لتوغّل قوات الاحتلال
أرشيف
قوات الاحتلال

أشاد الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة يوم الإثنين، بتصدّي سكان قرية عابدين جنوبي سوريا، لمحاولة قوات الاحتلال الصهيوني التوغّل فيها مساء أمس.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب:”تحية لأبطال الشعب السوري الشقيق، الذين هبّوا للتصدي لقوات الاحتلال في قرية عابدين بأدواتهم البسيطة. رافضين الخنوع أو القبول بالعدوان واحتلال الصهاينة لأرضهم”.

قبل أن يضيف:”العدوان الصهيوني على سوريا، امتدادٌ للعدوان على فلسطين ولبنان وشعوب الأمة. ومحاولةٌ لتطبيق مشروع إسرائيل الكبرى الخبيث”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية، فقد توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في قرية عابدين، ما دفع الأهالي لإغلاق الطرق المؤدية إليها، بالحجارة، لمنع قوات الاحتلال من التوغل مرة أخرى داخلها”.

مقالات ذات صلة
زلزالا فنزويلا.. 920 قتيلا و50 ألف مفقود    

زلزالا فنزويلا.. 920 قتيلا و50 ألف مفقود    

أسعار النفط والذهب تسجل تقلبات حادة في الأسواق العالمية

أسعار النفط والذهب تسجل تقلبات حادة في الأسواق العالمية

موجة الحر في أوروبا تحصد أكثر من 1300 روح و تحطم أرقاماً قياسية

موجة الحر في أوروبا تحصد أكثر من 1300 روح و تحطم أرقاماً قياسية

الداخلية القطرية تعلن “استشهاد مواطن جراء الإصابة بشظايا”

الداخلية القطرية تعلن “استشهاد مواطن جراء الإصابة بشظايا”

سوريا تدين توغلات الاحتلال في أراضيها وتدعو لوضع حد لها

سوريا تدين توغلات الاحتلال في أراضيها وتدعو لوضع حد لها

السعودية.. سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو ومقتل جميع ركابها

السعودية.. سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو ومقتل جميع ركابها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد