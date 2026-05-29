أجواء عيد مثالية في ولايات شرق البلاد

مع التزام التجار بالمداومة والحضور الأمني

أجمع المواطنون على تميز عيد الأضحى المبارك بالطمأنينة وراحة البال، لدى عامة مواطني شرق البلاد، حيث لم يشتك أي كان من نقص في المواد الأساسية، إذ فتحت حتى المساحات التجارية الكبرى، منذ أول أيام العيد، ولم يطرح أي نقص في الخبز أو الحليب، بعد أن ساير التجار إجراءات الوزارة الوصية، وحقق التواجد اللافت للأمن من شرطة ودرك، الطمأنينة. فكان الأضحى للأضحية، في أجواء مثالية وللأمن أيضا، حيث زيارات الأهل وصلت إلى غاية ما بعد منتصف الليل.

فاحتفل المواطنون بشرق البلاد، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بعيد الأضحى المبارك، في أجواء إيمانية وتضامنية، أبرزت مدى ارتباط الجزائريين بهذه الشعيرة الدينية.

فبقسنطينة، وعلى غرار باقي ولايات شرق الوطن، توجه المواطنون، كبارا وصغارا، فرادى وجماعات، في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى المساجد لأداء صلاة العيد، حيث صدحت المآذن بالتكبيرات، ما أضفى أجواء من الإيمان والخشوع.

وقد حث أئمة المساجد في خطبهم بالمناسبة المواطنين على التضامن والتكافل في ما بينهم وصلة الأرحام والتماسك الاجتماعي.

وبعد أداء صلاة العيد، تبادل المواطنون التهاني وتوجهوا مباشرة إلى أحيائهم لنحر الأضاحي وسط فرحة الأطفال، وهم يتابعون بفضول كبير أطوار نحر وسلخ الأضاحي.

وقد أظهر الشباب على الخصوص صورا تضامنية، من خلال تقديم المساعدة في نحر وسلخ الأضاحي، خاصة عبر الأحياء الشعبية.

وعملت السلطات المحلية، عبر الولايات، على تنفيذ مخططات خاصة لضمان استمرارية الخدمات العمومية خلال أيام عيد الأضحى.

وتم في هذا الإطار اتخاذ جملة من التدابير لضمان التزويد المنتظم بالمياه وخدمات النقل العمومي والسهر على التطبيق الصارم لنظام المداومة الخاص بالمحلات التجارية لتوفير المواد والخدمات الأساسية.

من جانبها، سخرت مصالح البلديات ومؤسسات النظافة عمالها وعتادها للتدخل الميداني لرفع مخلفات ذبح الأضاحي وتنظيف الأحياء وتخصيص نقاط لجمع جلود الأضاحي لاسترجاعها كمادة أولية.

وسجل منذ أول أيام عيد الأضحى كذلك حضور لافت لأفراد الدرك والأمن الوطنيين عبر الطرقات والفضاءات العمومية، لتنظيم حركة المرور والسهر على أمن المواطنين وممتلكاتهم. وعلى سبيل المثال، سطرت مصالح الأمن بولاية الطارف، على غرار باقي ولايات الوطن، مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، المندرجة ضمن إطار مكافحه الجريمة بمختلف أشكالها وتضمن المخطط الأمني ضبط حركة المرور والتنظيم عبر طرقات الولاية، من خلال تعزيز التشكيلات الراكبة والراجلة والتواجد الشرطي كإطار عام طيلة أيام العيد، مع تكثيف العمل الوقائي والتوعوي في مجال السلامة المرورية لتفادي وقوع حوادث المرور، خاصة لدى سائقي المركبات لمسافات طويلة.

وتحولت مساكن العائلات في اليومين الثاني والثالث إلى ولائم عيدية، برز فيها الكرم والتآخي في أحلى صوره.