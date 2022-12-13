أحد أحسن مطارات الجزائر.. عرض في البرلمان حول مطار وهران الجديد

استضافت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية في المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء، المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران كمال عبد القادر، ومدير مطار وهران بن شنان نجيب الله.

وجاء في عرض عبد القادر أمام اللجنة، أن مطار وهران الذي تم تدشينه من طرف رئيس الجمهورية قبيل انطلاق ألعاب البحر المتوسط، يعتبر من أحسن المطارات في الجزائر.

وأنجزت محطة مطار وهران الجديدة من طرف شركة “كوسيدار”، “وفق المقاييس العالمية وبأحدث التطورات”. وقد بلغت تكلفتها 36 مليار دينار، على مساحة 116 هكتار.

من جهته كشف مدير مطار وهران أن المطار يحتوي على مرآب جديد يتسع لـ 290 سيارة. مع مرآب آخر ذو طوابق بسعة 1200 سيارة، وسطح أرضية مزوّد بالطاقة الشمسية.

كما يحتوي المطار على 33 وكالة بنكية، 5 أروقة لنقل الأمتعة، 7 مطاعم، 5 سلالم متحركة. بالإضافة إلى مركز شحن جديد قامت بإنجازه شركة كوسيدار.

وتبذل المؤسسة “مجهودا معتبرا لتحسين جوّ العمل، وتوفير الظروف المناسبة لراحة المسافرين“، وفق ما جاء في ذات العرض.

وقد كشف مدير المطار في هذا السياق، عن تخصيص 8 رحلات نحو البقاع المقدسة لنقل المواطنين المسجّلين لأداء مناسك العمرة.