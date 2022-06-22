إنزال كبير على مطار وهران الدولي

ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022

عرف المطار الدولي أحمد بن بلة بوهران خلال الساعات الماضية إنزالا جويا كبيرا، وهذا نتيجة لبداية توافد بعثات الدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها الـ19، وعرف المطار حركة غير عادية وتواجدا أمنيا مكثفا لتسهيل مهمة الخروج والتوجه مباشرة للقرية الأولمبية ببلقايد، وكانت البداية يوم الثلاثاء بوصول الوفد التونسي، تلاه الوفد الليبي ثم الألباني، وجزء من بعثة إيطاليا، فيما وصلت صبيحة أمس بعثة مقدونيا، واستمرت الطائرات في الهبوط مساء بقدوم الوفد التركي أيضا.

مشاركة شرفية لذوي الاحتياجات الخاصة

قررت اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط برمجة مشاركة شرفية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الطبعة، وذلك من خلال حضور 13 رياضيا منهم 8 ذكور و5 إناث، في اختصاصيين فقط وهما الكراسي المتحركة وفئة المبتورين وضعيفي البصر.

الدفعة الأولى من الوفد الجزائري وصلت الأربعاء

وصلت، منتصف نهار الأربعاء، إلى وهران الدفعة الأولى من البعثة الجزائرية المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهذا عبر القطار السريع “كوراديا” انطلاقا من الجزائر العاصمة، وضمت البعثة المشاركين في رياضات رمي القوس، كرة الريشة، الكرة الحديدية، الملاكمة، المصارعة، البلياردو، الجمباز، الجودو، الكاراتي، الرماية، علما وأن اللجنة الأولمبية الجزائرية كانت قد أقامت مأدبة عشاء ليلة الاثنين على شرف المشاركين في الألعاب، وهذا بحضور وزير الشبيبة والرياضة سبقاق، ورئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمن حماد، ورئيس المجلس الأعلى للشباب حيداوي.

“عبد العزيز غنيم” رئيس الوفد المصري:

“المنشآت الرياضية في الجزائر تليق بألعاب أولمبية”

أكد الدكتور عبد العزيز غنيم المتواجد بوهران منذ 3 أيام تحضيرات لقدوم الوفد المصري اليوم، بأن ما رآه من منشآت وتجهيزات لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 قد أبهره فعلا، وهو يليق حتى باحتضان ألعاب أولمبية، موجها شكرا للدولة الجزائرية على كل ما أنجزته والذي يعتبر فخرا للجزائر وللعرب بشكل على حد تعبيره، وأضاف غنيم بأن الحفاوة والاستقبال الذي حظي به متوقع من شعب كريم ومضياف وعظيم تجمعه بالمصريين رابطة أخوة كبيرة، وتوقع أن تكون هذه الألعاب والأفضل والأنجح بالنظر لما سخر لها، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية قررت المشاركة بأفضل نجومها ورياضيها حتى ترفع المستوى إلى أبعد الحدود.