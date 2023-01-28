أحلام عموري لم تعد مؤثرة فحسب إنما سفيرة للتراث التقليدي

أول مؤثرة جزائرية في دبي منذ 2014

تُعد أحلام هاجر عموري، أول مؤثرة جزائرية في دبي منذ 2014، وأول سفيرة للتراث التقليدي الجزائري في الإمارات.. جمعت في محتواها بين كل ما تُمثل المرأة الجزائرية الأصيلة من ربة بيت إلى امرأة عاملة مستقلة لتتحوّل في غضون سنوات إلى مؤثرة و قُدوة لغيرها من بنات جيلها.

يظهر تأثير عموري من خلال توثيق يومياتها بمحتواها المتنوع بنقل تجاربها الواقعية إلى المواقع، من خلال مواضيع تُعنى بالأمومة والهجرة وحياة الغربة ليكون هذا أساس نجاح مسيرتها، وصار جمهورها يكبر يوما بعد يوم. حيث ورغم وجودها في ديار الغُربة، إلا أنها اختارت أن تستغل شُهرتها في مصلحة وطنها الجزائر بالترويج لكل ما يخصه من لباس تقليدي وأكلات تقليدية وغيرها. من العادات والتقاليد والتراث المتنوع، بدأ الحُلم من حديقة كانت تجمع فيها بنات بلادها الجزائريات، بحيث كانت تُجهز من أشهى الحلويات وتدعوهن بنشر ستوري عبر حسابها على الانستغرام @ahlamoori لتقاسم معهن اللحظات.

في حديقة من حدائق دبي العامة، يتبادلن الخِبرات ومساعدة الكثيرات منهن الجديدات في البلد وتوجيههن. ونجحت أحلام عموري في إفادة الكثير من متابعاتها في السفر والعيش في دبي ومنهن حتى المؤثرات الجزائريات اللواتي أقمن مُؤخرا في دبي، حيث كانت تُعرف الجزائريين على الإمارات وفي نفس الوقت تُعرف الإمارات وسُكانها على ثقافة وتراث ولباس وأكلات الجزائر وهذا المزيج الذي قامت به أحلام جعل الحلم يكبر ليُجسد فجأةً وبكل عفوية ودون سابق إنذار أو تخطيط لأكبر حفل جزائري في الإمارات بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 12 يناير 2973 الموافق لسنة 2023، وذلك في أفخم فنادق دبي.

وأشهرهم بحضور شخصيات من العائلات الحاكمة الإماراتية وأعضاء دول الجامعة العربية والقنصلية والسفارة الجزائرية ومؤثرات وفنانات وأهم شيء أكبر عدد من الحضور الذي أذهل الجميع. وفي تصريحٍ من إدارة الفندق أنهم لم يشهدوا عددا هائلاً في حدث واحد من قبل كهذا.. ليتحوّل هذا الحفل لأكبر حفل جزائري في دبي و بالإمارات كلها.. وهذا كله على خلفية ستوري نشرتها أحلام عبر حِسابها على الانستغرام. ليس هذا فقط، بل إن الحدث تم بثه عبر مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية والجزائرية وتنقله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحاتهم الرسمية، ونشرت أحلام فيديو الحدث بعد انتهائه مباشرةً ليصل إلى قرابة 6 ملاين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.. ما يجعل أحلام عموري ليس مؤثرة فحسب، إنما نموذج وفخر الجزائريين في الإمارات.