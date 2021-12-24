-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
جمال بلماضي يكشف عن قائمة كان الكاميرون   
رياضة

أخبار أوّل مُنافس لـ “الخضر” في كأس إفريقيا

علي بهلولي
  • 25
  • 0
أخبار أوّل مُنافس لـ “الخضر” في كأس إفريقيا

يستهلّ المنتخب الوطني الجزائري رحلة الدّفاع عن لقب إفريقيا، بِمواجهة سيراليون بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي المقبل، بِمدينة دوالا الكاميرونية.

ومعلوم أن الفوج الخامس في “كان” 2022، يضمّ أيضا منتخبَي كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وأعلن اتحاد سيراليون لِكرة القدم في أحدث بيان له، عن استلامه غلافا ماليا، في شكل دعم مادّي لِمنتخب بلاده في البطولة الكروية القارية بِالكاميرون.

وتبلغ القيمة المالية المُشار إليها بـ 10 آلاف دولار (نحو 140 مليون سنتيم)، سلّمتها لِاتحاد الكرة إدارة نادي بو رينجرز، مُتصدّر ترتيب البطولة المحلّية.

وأضاف البيان يقول إن لاعبي منتخب سيراليون سيرتدون في “كان” 2022، لباسا رياضيا من صنع شركة “أمبرو” (الصورة الثانية المُدرجة أعلاه). بعد إبرام اتّفاقية بين اتحاد الكرة المحلّي وإدارة هذه المؤسسة الإنجليزية.

وبِخصوص قائمة اللاعبين، أعلن الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر في الأيّام القليلة الماضية، عن لائحة مُوسّعة تضمّ 40 لاعبا. في انتظار تقليصها لاحقا.

وتنصّ لوائح “الكاف” على مشاركة كلّ منتخب بِتعداد يضمّ 23 لاعبا، مع اصطحاب 5 زملاء لهم احتياطيين.

مقالات ذات صلة
مُنافسا “الخضر” يكشفان عن قائمة اللاعبين

مُنافسا “الخضر” يكشفان عن قائمة اللاعبين

هذه هي الحالة الوبائية في الكامرون على مشارف كأس إفريقيا

هذه هي الحالة الوبائية في الكامرون على مشارف كأس إفريقيا

تصنيف الفيفا: المنتخب الجزائري ينهي عام 2021 في المركز 29 عالميا

تصنيف الفيفا: المنتخب الجزائري ينهي عام 2021 في المركز 29 عالميا

هكذا حفز مبولحي زملاءه قبل مباراة المغرب في كأس العرب

هكذا حفز مبولحي زملاءه قبل مباراة المغرب في كأس العرب

بن رحمة يُودّع كأس الرابطة

بن رحمة يُودّع كأس الرابطة

هدفنا التأهل إلى مونديال قطر والحفاظ على لقب “الكان”

هدفنا التأهل إلى مونديال قطر والحفاظ على لقب “الكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد