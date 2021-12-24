أخبار أوّل مُنافس لـ “الخضر” في كأس إفريقيا

يستهلّ المنتخب الوطني الجزائري رحلة الدّفاع عن لقب إفريقيا، بِمواجهة سيراليون بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي المقبل، بِمدينة دوالا الكاميرونية.

ومعلوم أن الفوج الخامس في “كان” 2022، يضمّ أيضا منتخبَي كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وأعلن اتحاد سيراليون لِكرة القدم في أحدث بيان له، عن استلامه غلافا ماليا، في شكل دعم مادّي لِمنتخب بلاده في البطولة الكروية القارية بِالكاميرون.

وتبلغ القيمة المالية المُشار إليها بـ 10 آلاف دولار (نحو 140 مليون سنتيم)، سلّمتها لِاتحاد الكرة إدارة نادي بو رينجرز، مُتصدّر ترتيب البطولة المحلّية.

وأضاف البيان يقول إن لاعبي منتخب سيراليون سيرتدون في “كان” 2022، لباسا رياضيا من صنع شركة “أمبرو” (الصورة الثانية المُدرجة أعلاه). بعد إبرام اتّفاقية بين اتحاد الكرة المحلّي وإدارة هذه المؤسسة الإنجليزية.

وبِخصوص قائمة اللاعبين، أعلن الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر في الأيّام القليلة الماضية، عن لائحة مُوسّعة تضمّ 40 لاعبا. في انتظار تقليصها لاحقا.

وتنصّ لوائح “الكاف” على مشاركة كلّ منتخب بِتعداد يضمّ 23 لاعبا، مع اصطحاب 5 زملاء لهم احتياطيين.