أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 سبتمبر 2023

مقتل شيخ في شجار بين عائلتين بغليزان، الإطاحة بمروج للمخدرات في أوساط الشباب بتيبازة

“حمايتك” تدعو إلى تحديد سعر مسقف للحوم الدواجن

نادية. س

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “حمايتك”، الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب” إلى التدخل، عن طريق توفير نقاط بيع لحوم الدواجن عبر مختلف ولايات الوطن وبسعر مسقف لا يتعدى 350 دج على الأقل “كحماية للقدرة الشرائية للمستهلك”. ويأتي مقترح منظمة “حمايتك”، تزامنا مع الارتفاع الذي تشهده أسواق اللحوم البيضاء، خلال الأيام الأخيرة، بحيث تعدّت عتبة 500 دج للكلغ في بعض المناطق، بينما ناهزت أسعار كبد الدجاج سعر 1400 دج للكلغ.

ويرى رئيس المنظمة، محمد عيساوي، بأن الحل لضبط سوق اللحوم الحمراء، هو بضرورة تفعيل أسعار مرجعية لهذه الشعبة، بحيث يعاقب كل تاجر يتجاوز ما سيتم تحديده أو يضارب فيها. ويبرر مربو الدواجن هذا الغلاء، بقلة العرض مقارنة بكثرة الطلب، وخصوصا مع اقتراب مناسبة الدخول الاجتماعي، وكثرة استهلاك اللحوم البيضاء صيفا.

وأوضح نائب رئيس جمعية مربي الدواجن، حمزة شريف، بأن موجات الحرّ المتواصلة والتي عرفها شهر جويلية المنصرم، تسببت في نفوق عدد معتبر من الصيصان والدجاج، وهو ما نتج عنه نقص في العرض وزيادة كبيرة بالطلب، وخصوصا من منظمي الأعراس والولائم، وأصحاب المطاعم. وذلك في ظل ندرة اللحوم الحمراء وغلائها.

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حضور رشيد بوشارب وياسمنة خضرة وتكريم ليندة سلام

زهية. م

يعود مهرجان أدب وسينما المرأة، في طبعته السادسة، من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري، بسعيدة، تحت شعار”خطوة… بين الكتابة والصورة” وهذا بحضور عدة أسماء أدبية وسينمائية”.

وبحسب البرنامج المسطر من قبل المنظمين، ستعرف الطبعة السادسة من المهرجان عدة فعاليات، منها تكريم أسماء أدبية وسينمائية، على غرار الروائية عائشة بوعباسي والممثلة ليندة سلام.

وأفاد محافظ المهرجان، بلقاسم مولاي، خلال بيان صحفي، قائلا: “اجتهدنا وعملنا على تحضير هذه الدورة فور انقضاء سابقتها، إذ نحاول في كل مرة رفع سقف الطموح، سواء من خلال حسن التنظيم الذي نراهن عليه في كل مرة وحسن اختيار الأفلام المشاركة ونوعية الضيوف، ولذلك تجدنا كمحافظة نسعى إلى البحث والمشاورة لكي لا تكون أي دورة تشبه الأخرى، إضافة إلى انتقاء أبرز الروائيات،كما نعمل على إعطاء الفرصة ككل مرة للوجوه الجديدة بغية البروز أكثر والاقتراب من القارئ، وهذا هو الهدف الأول من تنظيم هذه التظاهرات الثقافية.”

وبخوص برنامج العروض المقررة خلال هذه الدورة، فقد كشف البيان عن عدة عرض لأفلام منها “اللون في اليدين”، للكاتبة نورة حمدي يسبقه عرض روايتها الجديدة التي تحمل نفس العنوان، وكذا فيلم “إخواننا” للمخرج رشيد بوشارب بحضور المخرج، كما يعرف اليوم الثاني عرض فيلم “حليم الرعد” للمخرج الشاب محمد بن عبد الله والممثلة دليلة نوار، وعرض الفيلم الوثائقي “شجرة الزيتون البرية” بحضور المخرج كمال عزوز، “الملكة الأخيرة” للمخرج داميان أونوري، بحضور المخرج وأبطال الفيلم عديلة بن ديمراد، إيمان نوال، تنو خيلولي، إضافة إلى المهندسة ومصممة ديكور الفيلم فريال قاسمي إسياخم.

وإلى جانب العروض السينمائية، سيتم تخصيص شق خاض بالمنجز الأدبي النسوي، حيث تحتضن دار الثقافة مصطفى خلف عدة أسماء، ستتوقف عند هذا المنجز قراءة ونقدا وتحليلا. ومن الأسماء المنتظرة في هذا الشق، نجد واسيني الأعرج، مليكة شيتور، جميلة رحال، خولة حواسينية، حنان بوخلالة. في إطار الجلسات الأدبية المنتظرة، سيجتمع كل من ياسمنة خضرا ورشيد بوشارب، في ندوة ينشطها أحمد بجاوي، حول إشكالية “الانتقال من الرواية إلى الصورة… أي نوع من الاقتباس”.. وذلك، بدار الثقافة مصطفى خالف.. التي ستحتضن أيضا ندوة لياسمينة خضرا يتحدث خلالها عن تجربته الأدبية ويوقع إصدارته.

وإلى جانب العروض والندوات الأدبية، تستضيف الطبعة السادسة لمهرجان سينما المرأة الكاتبة سارة برتيمة، التي تقدم ماستر كلاص في كتابة السيناريو، وستعرف الطبعة الجديدة للمهرجان أيضا عروضا لأفلام قصيرة ومناظرات أدبية، ينشطها عبد الرزاق بوكبة وسعاد بوحجار.

وستتولى لجنة تحكيم خاص تقيم الأعمال المشاركة، وتتألف من المخرجة حميدة ايت الحاج والممثلة عايدة كشود والكاتب أكلي تاجر.

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كمال رويني يبرز الجانب الإنساني للأطفال ومساهمتهم في الثورة التحريرية

محمود بن شعبان

احتضنت قاعة السينماتيك بالجزائر العاصمة، أول أمس، العرض الشرفي الأول للفيلم القصير “همسات الفجر”، سيناريو الراحل عدلان بخوش، وإخراج الفنان كمال رويني. وذلك في إطار سلسلة العروض السينمائية التي تم إنتاجها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون وتنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما.

وكشف المخرج كمال رويني، على هامش عرض فيلم “همسات الفجر”، في تصريحه لـ”الشروق”، أن العمل يعد أول تجربة له في مجال الإخراج السينمائي، مشيرا إلى دور الخبرة التي اكتسبها من الأفلام التي مثل فيها على مر سنوات في الدفع به إلى خوض هذه التجربة التي يعتبرها بمثابة بوابة جديدة له في عالم الإبداع، وخطوة أولى أرادها أن تنطلق من الفيلم القصير، الذي من شأنه فتح المجال أمامه لتقديم تجارب أخرى مماثلة.

وقد تناول الفيلم القصير “همسات الفجر” في مدة 17 دقيقة مساهمة فئة الأطفال في الثورة التحريرية المجيدة من خلال طرح بسيط للمخرج كمال رويني، الذي تطرق إلى بطولات ونضال الشعب الجزائري من زاوية إخراجية مختلفة، تجسيدا لسيناريو الراحل عدلان بخوش، الذي قدم قصة طفل تربطه علاقة مميزة مع كلبه، إيجاد نفسه أمام قرار المجاهدين الذي يقضي بقتل كل كلاب القرية التي أصبحت تفسد مخططاتهم الثورية بنباحها، فيضطر الطفل إلى تهريب كلبه إلى الجبال، وهناك يكتشف مخطط الجنود الفرنسيين، فأنقذ بذلك الثوار من كارثة حتمية، فكانت مساعدته لهم الخطوة التي أنقذت كلبه من القتل.

وشارك في أداء إدوار الفيلم كل من الممثلين غويني عبد الفتاح، إلى جانب حميدة ساعد، بلواضح جمال الدين، وقندول محمد أمين، فيما حضر العرض الشرفي لفيلم “همسات الفجر” عشاق الفن السابع من الجمهور والأسرة الفنية والإعلامية، بالإضافة إلى فريق عمل الفيلم الذي أجاب عن مختلف أسئلة واستفسارات الحضور في جلسة مناقشة عقب العرض.

ويتواصل البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة والفنون سابقا، والخاص بالعروض الشرفية للأفلام المدعمة في إطار ستينية الاستقلال بقاعة السينماتيك بالجزائر العاصمة وكذا على مستوى قاعات السينما عبر الوطن، حيث سيتابع الجمهور يوم السبت المقبل العرض الشرفي الأول لفيلم “بلعرج” من إخراج خالد بوناب، فيما ستكون كل العروض متبوعة بجلسات مناقشة بحضور مخرجي الأفلام والفرق الفنية والتقنية المشاركة في العمل وفق برنامج سيشمل قاعة السينماتيك والعديد من قاعات السينما التابعة لقطاع الثقافة والفنون عبر الوطن.

للتذكير يندرج فيلم “همسات الفجر”، ضمن سلسلة الأفلام القصيرة البالغ عددها 11 عملا، بالإضافة إلى 06 أفلام وثائقية استفادت من الدعم في إطار برنامج استثنائي خاص بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

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حجز 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك بوهران

س. ع

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران، أول أمس السبت، من حجز أزيد من 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري، حسب بيان لمصالح الدرك.

وأوضح البيان أن القضية جاءت بناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود مذبح داخل مزرعة ببلدية مسرغين يتم فيه جمع كمية من اللحوم البيضاء غير المسوقة، ثم غسلها بمحلول ومساحيق مشبوهة في استعمالها لحفظ الجثث حتى تظهر اللحوم بيضاء سليمة من التعفن وقابلة للاستهلاك البشري لغرض تسويقها لاحقا وتوزيعها على الزبائن بمدينة وهران (قصابات، فنادق، مستشفيات).

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، تم التنقل إلى المزرعة سالفة الذكر رفقة ممثلي المفتشية الإقليمية للتجارة بالسانية وأعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة بوهران ومفتش بيطري رئيسي لمقاطعة بلدية بوتليليس.

وأشار إلى أنه بعد تفتيش المذبح، تم العثور على كميات من اللحوم البيضاء مخزنة في الطابق العلوي للمذبح بدون احترام أدنى شروط النظافة الصحية. كما تم معاينة وجود لحوم مجمدة غير نظيفة وتنبعث منها رائحة كريهة إضافة إلى عدم وجود شهادة الفحص الطبي الصحية، ليتم توقيف صاحب المذبح وإتلاف كمية اللحوم البيضاء المحجوزة المقدر وزنها بـ10 قناطير و20 كلغ.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة – حسب نفس البيان – تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية.

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مقتل شيخ في شجار بين عائلتين بغليزان

ناصر بلقاسم

علمت “الشروق” من مصدر موثوق، أن مصالح الدرك الوطني ببلدية سيدي الميهوب في ولاية غليزان، فتحت تحقيقا في جريمة قتل شهدها دوار القرايش، صبيحة أمس الأحد، راح ضحيتها شيخ في الـ73 سنة من العمر، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لإصابات بليغة بواسطة قضيب حديدي على مستوى الرأس من طرف أحد الأشخاص، وهذا بعد دخول هذا الأخير في مشاداة كلامية مع عائلة الضحية، تطورت إلى شجار عنيف نشب بين عائلتي الطرفين بدوار القرايش ببلدية أولاد سيدي ميهوب بدائرة جديوية لأسباب تبقى مجهولة.

وحسب مصدر “الشروق”، دائما، فإن الضحية توفي متأثرا بجروحه البليغة في الرأس على يد الجاني، الذي لاذ بالفرار ولا يزال البحث عنه جاريا من قبل مصالح الدرك الوطني.

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منع بيع الحليب الطازج وكل مشتقاته عبر خنشلة

طارق. م

أصدرت سلطات خنشلة، مؤخرا، قرارا فجائيا من دون توضيحه، تضمن المنع النهائي لعمليات البيع أو العرض لمادة الحليب الطازج، وكل مشتقاته، بما فيها المأكولات التقليدية، التي تعتمد خلال التحضير على المواد اللبنية، وذلك عبر تراب بلديات الولاية، حيث حذر القرار أصحاب المحلات والمطاعم، من بيع هذه المادة، أو عرضها في المطاعم حفاظا على صحة المستهلك، من دون أن يحمل القرار أي تفاصيل عن مدة منع البيع، أو أسبابه، غير أن مصادر “الشروق اليومي” من خنشلة، تحدثت عن احتمال تسجيل العديد من الحالات الخاصة بداء الحمى المالطية، مؤخرا ببلديات الولاية، لاسيما الجنوبية منها، ما استدعى بسلطات خنشلة، التدخل الفوري، وفتح تحقيق وبائي، مع إصدار قرار المنع، كإجراء احترازي مشدد الى إشعار آخر.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 1053/2023 والممضى من طرف والي خنشلة، يوسف محيوت، أن السلطات قد أقرّت المنع، لعملية عرض أو بيع الحليب الطازج، لكل أصناف الحيوانات، أو أي مشتقاته غير المبسترة، عبر تراب بلديات خنشلة، حسب نص المادة الأولى من قرار المنع، إضافة إلى أن القرار يشمل أيضا، إلى جانب الحليب الطازج، كل مواد اللبن، الرايب، الزبدة، الأجبان التقليدية، الكليلة، البوهزة وغيرها من المواد اللبنية، وكذا كل المأكولات التقليدية التي تعد بالحليب، التي تم ذكرها ضمن محتوى المادة الثانية من قرار المنع، كما حدد القرار، الأماكن والمواقع المعنية بالإجراء الاحترازي، وهي الملبنات، محلات بيع المأكولات التقليدية، المواد الغذائية، المطاعم، الأسواق اليومية والأسبوعية، وحتى على جوانب الأرصفة، الطرقات الداخلية أو الوطنية، كما أمر القرار، في نص المادة الثالثة منه، بالعمل الفوري على تفعيل لجان الدائرة والبلديات، الخاصة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوانات، مع بداية العمل الرقابي الميداني، حول الموضوع.

واختتم القرار في نص المادة الرابعة منه، بدعوة كل المؤسسات التابعة للدولة، من مصالح التجارة، الأمن، الدرك، رؤساء الدوائر والبلديات، مصالح الصحة والفلاحة، إلى التنفيذ الصارم والسريع لمحتوى القرار، الكل من موقع اختصاصه، نظرا لخطورة الأمر، الذي جاء تزامنا وغلق استغلال منبع عين الكرمة المائي الأشهر في خنشلة، بعد تسجيل اختلاطه بالمياه الملوثة.

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بسبب أشغال إصلاح تسربين بالشبكة الرئيسية بالبويرة

45 بلدية من 3 ولايات بدون مياه الشرب

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أحسن حراش

سجّلت 45 بلدية من 3 ولايات مختلفة، بداية من أمس الأحد، لمدة 5 أيام متتالية، انقطاعا في التزوّد بمياه الشرب انطلاقا من سد “كدية أسردون” بالبويرة، أين باشرت المصالح المعنية أشغال إصلاح تسربين من الشبكة الرئيسية لمحطة الجباحية بالبويرة.

وأفاد بيان أصدرته مصالح “الجزائرية للمياه” بالبويرة، بأنه تبعا للأشغال المبرمجة ابتداء من الأحد ولمدة 5 أيام متتالية بسبب أشغال طارئة لتصليح تسربين هامين على مستوى القناة الرئيسية بالجباحية، وذلك تفاديا لضياع كميات هامة من المياه ولزيادة الحصة المنتجة من المياه الموجّهة للاستهلاك من ذات المحطة، فإن عملية التزوّد ستعرف انقطاعا طيلة مدة الأشغال وستمس 45 بلدية موزعة بين ولايات: البويرة، المدية والمسيلة، على أن يتم العودة إلى برنامج التوزيع الطبيعي بمجرد الانتهاء من الأشغال لتعود المياه إلى الحنفيات بعد امتلاء الخزانات من جديد.

وتعرف عملية التزوّد بمياه الشرب بولاية البويرة تذبذبا منذ مدة جراء انخفاض منسوب المياه سواء عبر سد “كدية أسردون” أو الآبار الارتوازية عبر مختلف البلديات، أين يتزود السكان، في البعض منها، مرة واحدة في الأسبوع، على غرار مدينة الأخضرية، التي لم يغير حفر آبار ارتوازية فيها من الوضع الذي تعيشه منذ أكثر من سنتين.

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الإطاحة بمروج للمخدرات في أوساط الشباب بتيبازة

فيصل. ن

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بواسماعيل في ولاية تيبازة، من وضع حد لنشاط شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية تحترف الترويج وبيع المخدرات في الوسط الشباني في احياء المدينة وضبطت بحوزته حوالي كيلوغرام من الكيف المعالج.

عملية توقيف المتورط جاءت اثر ترصد ومتابعة نشاطه قبل أن تضع مصالح الأمن خطة للايقاع به وضبط وحجز ثماني صفائح من المخدرات (الكيف المعالج) يقدر وزنها بـ877.16 غ.

وبعد استكمال اجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) من أجل الترويج والبيع، وتقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا.

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وفاة 8 أشخاص جرفتهم السيول إثر التقلبات الجوية بتلمسان والبيض

ع. بوشريف/ وأج

توفي ثمانية أشخاص بعد ما جرفتهم سيول الأودية بتلمسان والبيض، إثر التقلبات المناخية التي شهدتها الولايتان مساء السبت، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

فبولاية تلمسان، لقي أول أمس، أربعة أشخاص من عائلة واحدة، مصرعهم، بعد ما جرفتهم السيول المائية بواد الدالية الواقع بمنطقة باب العسة على الطريق الوطني رقم 7.

وكان الضحايا على متن سيارتهم، ويتعلق الأمر بالأب والأم والابن وإحدى قريباتهم، وجدوا أنفسهم يواجهون مصيرهم المأساوي، بعد ما ارتفع منسوب مياه الوادي، اثر الأمطار الرعدية التي تساقطت بغزارة، مما تسبب في زيادة منسوب المياه وانجراف المركبة التي كان على متنها الضحايا الأربع. وقد تنقلت مصالح الحماية المدنية من اجل إنقاذهم، إلا أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد ما جرفتهم المياه، وقد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان، وقد خلف هذا الحادث المأساوي، حالة حزن في أوساط المواطنين، وقد شكل صدمة غير منتظرة لدى كل من يعرف أفراد هذه العائلة.

وللعلم فقد شهدت عديد المناطق بتلمسان تهاطل أمطار جد غزيرة، بسبب أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد، خاصة في المناطق الساحلية والحدودية الغربية وبالمناطق الواقعة في شمال الولاية، مما نتج عن ذلك سيول مائية جد معتبرة بالشوارع وتسربات مائية بالمنازل الهشة.

وبولاية البيض تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة بداخلها خمسة أشخاص جرفتها سيول وادي الشاذلي الواقع بين عاصمة الولاية وقرية الحوض مساء السبت، وفق مصالح الحماية المدنية بالبيض.

وتم العثور على الضحايا الثلاثة متوفين بعد عملية بحث واسعة باشرها أعوان الحماية المدنية بالمنطقة، حيث تم العثور على جثتي ثلاث نساء بوادي الدفة العابر لمدينة البيض في حين تم العثور على الجثة الرابعة (جنس ذكر) بالوادي المحاذي لقرية بن جراد على بعد 12 كلم عن مدينة البيض، حسب ذات المصدر. ولاتزال الأبحاث جارية للعثور عن مفقود كان رفقة الضحايا على متن نفس المركبة، مثل ما أشير إليه.

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أمطار تغرق سكنات هشة والرياح تقتلع أشجارا وأعمدة بوهران

سيد احمد فلاحي

عاش، السبت، سكان وهران، ومع أول أيام شهر سبتمبر، لحظات عصيبة، تمثلت في الأمطار الطوفانية التي شردت عائلات بحي ريجنسي الفوضوي وقديل، وحكمت على أسر بسيدي الهواري والدرب بقضاء ليلة بيضاء خارج بيوتها خشية الموت ردما، نتيجة الرياح الهوجاء، التي تمكنت من اقتلاع عشرات الأشجار بحي الصباح، إيسطو وبعض الأعمدة الكهربائية، حيث ساد الظلام بحي الياسمين وحي 1603 مسكن بعدل.

لم تمر سوى لحظات على تهاطل أمطار الخير، لتتحول عدة مواقع بولاية وهران إلى مناطق منكوبة، في وجود طرقات غرقت في المياه، وصعبت معها حركة المرور، ما أجبر مصالح الحماية المدنية على مواصلة العمل والتدخل من أجل تسليك مجاري التصريف وامتصاص المياه المتجمعة.

وفي هذا الإطار أفادت مصادر من خلية الإعلام على مستوى مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل 2572 تدخلا مختلفا خلال الـ24 ساعة الماضية، بمعدل تدخل كل 33 ثانية، وهو رقم مهول يعكس مدى خطورة الوضع، ولحسن الحظ أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال هذه التقلبات المناخية، فيما يبقى الحذر مطلوبا في مثل هذه الحالات ـ يقول نفس المصدر ـ.

من جهتها، أكدت ممثلة عن العائلات المنكوبة بشارع “بلوفة عبد القادر” بسيدي الهواري، أنها قضت ليلة بدون نوم في محاولة لإخراج مياه الأمطار المتسربة من شققها الهشة، في حين تعرض سقف أحد الجيران للتخريب بفعل الرياح، ما جعل العائلة تقضي الليلة عند الجيران بعد تخرب السقف الذي كان يقيها، وقد جددت العائلات المنكوبة مطالبها سالفة الذكر بخصوص ضرورة التسريع في عملية ترحيل العائلات المسجلة قبل فوات الأوان.

علما أن هذه الاضطرابات هي لأولى أمطار الخريف، وقد يكون فصل الشتاء الأصعب على الإطلاق نتيجة تدهور البنيات التحتية للسكنات الهشة، وسهولة تأثرها بعوامل الطبيعة، وحتى بعمليات الهدم التي مست الأحواش التي رحّل أصحابها.

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تشديد الخناق على بائعي الخمور بأمشدالة في البويرة

فاطمة عكوش

تمكنت، السبت، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أمشدالة بالبويرة، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك لحيازته ونقله مشروبات كحولية قصد البيع دون رخصة قانونية.

العملية تمت على إثر دوريات راكبة لذات الفرقة على مستوى إحدى القرى بامشدالة، أين تم توقيف سيارة سياحية، وبإخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، عثر داخل صندوقها الخلفي على كمية من المشروبات الكحولية الروحية ذات التركيز العالي من مختلف الأنواع والأحجام قدر عدها الإجمالي بـ55 وحدة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، أنجز مكلف جزائي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.

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شباب مشعل عين ماضي بالأغواط في القسم الثاني وسط

الشريف داودي

أبان شبان النادي الرياضي مشعل عين ماضي عن علو كعبهم في الكرة المستديرة داخل القاعة بعد أن أماطوا اللثام عن مواهبهم الكبيرة في ترويض الكرة من بوابة مونديال بريكة للمنافسات الرياضية في نسخته الخامسة التي تتواصل في ظروف جد عادية بمشاركة 52 فريقا ممثلا لعدد من الولايات، على غرار باتنة، المسيلة، بسكرة، سطيف والأغواط ممثلة بالنادي الرياضي مشعل عين ماضي.

للإشارة، مونديال بريكة الذي تابعت “الشروق” جانبا توزعت فيه الفرق المشاركة على 13 مجموعة، كان فيها حظ ممثل الأغواط أن لعب في المجموعة 11 التي تصدرها بمجموع 7 نقاط بعد فوزين وتعادل، ليكون ذلك معبرا للدور الموالي الذي تم بلوغه عن جدارة واستحقاق. ليتم بعد ذاك التغلب على فريق بلعايبة التابع لولاية المسيلة بنتيجة 03 مقابل صفر، حيث تألق في هذه المقابلة الحارس المخضرم بن الطاهر بلقاسم ونال جائزة رجل المباراة وعلى الرغم من معاناة التنقل المضني من وإلى بريكة انطلاقا من الأغواط على مسافة تعد بمئات الأميال، وما يتطلب ذلك من أتعاب معنوية تكاليف مالية كبيرة نتيجة تأجير سيارتين نفعيتين كل مرة في غياب أي مساعدات لتأمين السفر وتكاليفه على الأقل لفريق يعد ممثلا وحيدا لولاية الأغواط وهو يجابه فرق كبيرة، على غرار ممثل نادي وفاق سطيف العريق.

وبحسب ما علم من محيط الفريق فإن هناك أسباب حالت دون تنقل الفريق آخر مرة على أمل تجاوزها والتنقل لمواصلة المشوار قادم الأيام، علما أن نادي عين ماضي تأسس خريف 2018 تحت رئاسة أحمد بن زبيدة، وهو مختص في رياضة كرة القدم داخل القاعة والشاطئية وكرة القدم المصغرة، سبقت له المشاركة في دورة وطنية عام 2019 بمدينة بريكة ولاية باتنة لانتقاء المواهب الشابة.

كما شارك أيضا في الطبعة السادسة للدورة الشتوية الخاصة بمدارس كرة القدم بالعطاف والمنظمة من قبل النادي الرياضي الهاوي شهر ديسمبر 2019، فضلا عن مشاركة النادي في الدورة الناجحة “صومام فوتبال” التي احتضنتها مدينة آقبو شهر جويلية 2021 والمخصصة لفئة أقل من 13 سنة.

وبحسب رئيس النادي السيد بن زبيدة، فإن فريقه انخرط مؤخرا في الرابطة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة ومن المقرر أن ينشط هذا العام في بطولة القسم الوطني الثاني وسط، وبحسب المؤشرات الأولى بما في ذلك مستوى العناصر المستقدمة هذه الصائفة، فإن نادي عين ماضي سيكون له شأن كبير في هذه الرياضة بفضل المواهب الشابة التي أظهرت قدرات فائقة بشهادة جمهور بريكة والمتابعين من أهل الاختصاص.

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مطالب بالتكفل بمشاكل عمّرت نحو نصف قرن بالمسيلة

الطيب بوداود

لا تزال عدة وضعيات ومظاهر على مستوى مدينة المسيلة في حاجة إلى مراجعة وإعادة نظر، وعلى رأسها إعادة توسعة الطرقات وتهيئة مواقف حافلات النقل الحضري عبر الخطوط، والقضاء على بعض النقاط السوداء كتلك المتواجدة داخل بعض الأحياء السكنية، والتي لم تستفد من أشغال تهيئة وتبليط الرصيف منذ حوالي 30 سنة.

ويشار في ذلك إلى جزء من حي 317/700 بالقرب من فرع معهد “باستور”، فرغم الشكاوى التي تقدّم بها المعنيون، فإن الأمور بقيت على حالها رغم أن هذه التجزئة الترابية يعود تاريخ إنشائها إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث يقول السكان بأن أشغال الترصيف شملت بعض الزوايا فقط، لكن البعض الآخر بقي دون عملية تهيئة الرصيف تماشيا وقواعد التحسين الحضري وتعزيز معالم الحياة الحضرية، والأسباب، برأيهم، تبقى مجهولة، مشدّدين على أهمية أن يصل انشغالهم هذا إلى كافة السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي.

وعلى صعيد مماثل، وجّه العديد من مستعملي الطريق الوطني رقم 40، وبالضبط عند المدخل الشرقي لعاصمة الولاية، نداء إلى كافة المعنيين، وفي مقدمتهم المجلس الشعبي البلدي، بضرورة التدخل لإعادة ترميم هذا المدخل الذي يبدو أن قرميده تحول إلى خطر يهدّد سلامة أصحاب المركبات، فضلا عن أنه المدخل الوحيد مقارنة ببقية المداخل الثلاثة، فبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه، فإنه أنجز بطريقة تفتقر للعديد من المواصفات الجمالية والصور الملتقطة تعبر عن ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إنجاز هذا المدخل استغرقت وقتا ليس بالقصير وكان وراء عدة حوادث مرور خطيرة، على حد تعبير العديد ممن تواصلوا معنا، وعلى هذا الأساس، جدّد المعنيون، بل حتى بعض السكان، نداء للسلطات المحلية وفي مقدمتها المجلس الشعبي البلدي بالمسيلة للتدخل وتخصيص عملية تعيد الاعتبار لهذه الوضعيات ومنها هذا المدخل، ويبقى المحول ومحور الدوران القريبان منه أيضا في حاجة ماسة إلى تهيئة وعمليات تشجير وطلاء وما إلى ذلك من العمليات التحسينية، حيث يرى بعضهم بأنها لا تتطلب أموالا ضخمة لكي يتم إنجازها، فكما تمت بعض حملات التنظيف والتشجير بعدة أماكن، فهذا المدخل بحاجة إلى عملية تستهدف تحسين الواجهة الشرقية لعاصمة الولاية والقضاء على بعض المظاهر التي لا تعكس حقيقة مدينة يقطنها حاليا حوالي نصف مليون ساكن، فضلا عن أن هذا المدخل تعبره عشرات المركبات في اليوم قادمة من 10 بلديات شرقية، حيث أصبح شريانا حيويا وأحد العوامل المحفّزة على الاستثمار، خاصة في مجال الفلاحة وتربية الدواجن وإنتاج مواد البناء المختلفة.

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أزيد من 3 آلاف طن من النفايات المنزلية تجمع يوميا بالعاصمة

ق. م

يتم يوميا جمع أزيد من 3000 طن من النفايات المنزلية، خلال موسم الاصطياف، في ولاية الجزائر، من طرف مؤسستي النظافة “نات كوم” و”إكسترانات”.

وأكد المدير العام بالنيابة لمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، كريم بوثلجة، أن المؤسسة سطرت برنامجا خاصا بـ “موسم الاصطياف”، من أجل جمع النفايات بمعدل 1000 طن في اليوم عبر عدة دوريات.

كما أوضح أن مؤسسة “نات كوم” التي تغطي 26 بلدية من مجموع 57 بلدية على مستوى الجزائر العاصمة، قد عززت بمناسبة موسم الاصطياف مواردها البشرية المكونة من 5 آلاف عامل (87 بالمائة منهم في حالة نشاط) بـ 150 عامل مؤقت، وأضاف أن عمال المؤسسة يقومون بجمع النفايات يوميا، وخاصة في المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا خلال هذا الموسم.

وقال كذلك: “وبهذا، نسجل معدل جمع 2.5 طن من النفايات و50 كغ من البلاستيك على مستوى منتزه الرميلة و1 طن في حديقة التجارب و25 طنا في القصبة و1.2 طن في كيتاني بباب الواد”.

وأكد المسؤول ذاته أن المؤسسة تتكفل كذلك بجمع البلاستيك ومخلفات الكرتون عن طريق حاويات مخصصة لهذا الغرض، متوفرة على مستوى منتزه الرميلة وكيتاني، وأضاف قائلا: “نسترجع في المتوسط 5 طن/شهر من البلاستيك و150 طن من مخلفات الكرتون”.

كما ذكر بوثلجة بمشكلة عدم احترام المواطن لمواقيت وأماكن رمي النفايات، وكذا نقص الموارد لمجابهة الزيادات الموسمية لكميات النفايات. وتعتمد “نات كوم” في عملها على التحسيس والتذكير بضرورة “احترام تعليمات فرز النفايات واعتماد التواصل التربوي بمشاركة مختلف المدارس على مستوى 26 بلدية بالجزائر العاصمة، وكذا بإتاحة خط هاتفي للمواطنين من أجل التكفل بانشغالاتهم”.

من جهته، ذكر رئيس مصلحة الدراسات والتطوير لدى “إكسترانات” محمد داودي، أن مؤسسته تغطي “31 بلدية تابعة لولاية الجزائر، تمثل 80 بالمائة من مساحتها، وتنقل ما يعادل 2/3 ثلثي نفاياتها، أي ما يقارب 700.000 طن سنويا من خلال 148.000 دورية”.

كما كشف أن إكسترانات تسجل خلال الفترة الصيفية “تزايدا معتبرا في كمية النفايات، يتعدى 2.000 طن/اليوم (باعتبار أن الكثير من المطاعم، وكذا الـ 44 شاطئا، التي تحتضنها الولاية، متواجدون في منطقة تدخلنا)، بينما يتراوح نفس الرقم في الموسم المنخفض بين 1.700 و1.800 طن”.

وأوضح السيد داودي أن “عدد عمال الشركة يقارب 5600 عامل، وعدد الشاحنات 392 من كل الأصناف”، معتبرا ذلك غير كاف، ناهيك عن قدم 80 بالمائة منها.

في نفس السياق، اعتبرت مديرة المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، السيدة سهيلة لجرم، بدورها، أن عدد دوريات الشركتين المذكورتين أعلاه في اليوم (الذي يصل إلى 5 في بعض الأحيان)، يعتبر “ترفا” في دول أخرى، كما ذكرت أن المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية (CEGETAL) قد استلمت منذ الفاتح جانفي أكثر من 616.000 طن من النفايات.

وأشارت سهيلة لجرم إلى أن مؤسستها تغطي 52 بلدية، بما في ذلك بلديتا بوفاريك والدواودة، وتتكلف أيضا بإعادة رسكلة الخبز المرمي، لتبيعه لمربي المواشي. كما صرحت المسؤولة: “نقوم برسكلة الخبز لإعادة بيعه للمربين، وتتم عملية البيع بالمزاد كل 6 أشهر”، داعية في نفس الوقت المواطنين إلى احترام مواقيت رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها.