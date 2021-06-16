أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 16 جوان 2021

تسديد الاشتراكات السنوية لـ"كاسنوس"، غرق طفل، إصابة نائب منتخب بكورونا

13 ألف مكتتب من أصحاب الطعون في “عدل” مدعوون لدفع الشطر الأول

حورية. ب

كشف المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، الأربعاء، أنه بإمكان مكتتبي “عدل 2” ممن لم يدفعوا الشطر الأول، تحميل أوامر الدفع، بعد أن قبلت ملفاتهم على مستوى لجنة الطعون، وبذلك تم الانتهاء من العملية الثانية التكميلية الخاصة بهذه الفئة.

وأوضح زيتوني أن عدد المكتتبين بلغ 13 ألف مكتتب، وهم مدعوون لسحب أوامر دفع الشطر الأول، وذلك عبر 16 ولاية الذين يوزعون عبر 12 وحدة سكنية، حيث سجل ما يفوق 500 مكتتب لديهم الموافقة بعد دراسة الطعون، المعنيون بدفع الشطر الأول أيضا، بعد الدخول إلى المنصة وسحب أوامر الدفع.

وأكد المدير العام لوكالة “عدل” أن عملية دراسة الطعون تكاد تنتهي عبر كافة التراب الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن تصريح زيتوني جاء تنفيذا لتعليمات وزير السكن طارق بلعريبي الاثنين المنصرم من أجل تمكين مكتتبي “عدل 2” ممن لم يدفعوا الشطر الأول وقبلت ملفاتهم على مستوى لجنة الطعون بتحميل أوامر الدفع.

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سيدة تنصب على تاجر وتؤجر له محلا ملك “أوبيجيي”

حورية. ب

يفصل قريبا مجلس قضاء الجزائر في قضية سيدتين وابن إحداهما القاصر الذين وجهت لهم جنحتي تكوين جمعية أشرار والنصب، بعد استئناف المتهمة الرئيسية الحكم الابتدائي القاضي بحبسها عامين نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج عن المحكمة الابتدائية الدار البيضاء.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية انطلقت بناء على الشكوى التي رفعها تاجر لدى مصالح الأمن التابعة للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف المتهمة الموقوفة وشريكيها ابنها القاصر وقريبة لها، موضحا أمام القاضي الجزائي أنه تعرف على المتهمة الأولى عندما عرضت محلا للإيجار بمبلغ يفوق 100 مليون سنتيم عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، وبعد أن منح لها مبلغ 83 مليون سنتيم، تفاجأ أن المحل التجاري ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري، وكشفت التحريات أن المتهمة الأولى زورت وكالة باسم قريبتها المتهمة الثانية على أنها مالكة المحل وكلفتها ببيعه واحتالت على العديد من المواطنين الذين أوهمتهم ببيعها المحل لهم.

وخلال مثول المتهمين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم وأكدت المتهمة الرئيسية أنها كانت على علم أن المحل ليس ملك لخالتها المتهمة الثانية ولجأت للنصب على التجار عبر موقع التواصل الاجتماعي للحصول على الأموال.

وللإشارة، التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف عامين حبسا نافذا وهو نفس الحكم الذي سلط ضدها بالدار البيضاء.

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30 جوان آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية لـ”كاسنوس”

أحمد. ع

جدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تذكيره كافة منتسبيه، بأن الآجال القانونية لتسديد الاشتراكات السنوية هي 30 جوان من كل سنة.

ودعا صندوق “كاسنوس”، في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه، كافة المنتسبين له، التوجه نحو اقرب وكالة قصد تسديد الاشتراكات السنوية من اجل الاستفادة من التغطية الاجتماعية ومختلف الأداءات كالتأمين عن المرض والتقاعد وتفادي غرامات التأخير.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ان جميع وكالاته مفتوحة من دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء.

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إصابة نائب منتخب بكورونا

بعد ساعات من اعلان نتائج التشريعيات بولاية تيبازة التي أكدت فوز رئيس بلدية شرشال بمقعد رفقة رئيس بلدية فوكة عن القائمة الحرة “الحصن المتين”، أصيب جمال أوزغلة رئيس بلدية شرشال بأعراض فيروس كورونا كوفيد 19، وهو الآن يخضع للحجر الصحي بالمستشفى في انتظار ظهور نتائج التحاليل .

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي بالولاية وخاصة ببلدية شرشال خبر إصابة النائب الجديد بفيروس كورونا وكثرت التعاليق التي تدعو له بالشفاء حتى يكون حاضرا لمراسيم تنصيب البرلمان الجديد .

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تأجيل محاكمة مير بودربالة

قررت قاضية محكمة الجنح بالبويرة، تأجيل جلسة محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبودربالة المنتمي إلى حزب الأفافاس ونواب آخرين، إلى غاية يوم 29 جوان الجاري، وجاء قرار التأجيل للمرة الرابعة على التوالي بطلب من دفاع أحد المتهمين، حيث طلبت محامية من رئيسة الجلسة ضرورة تأجيل القضية، لأنها أحست بالإرهاق والتعب الناجمين عن تنشيطها للحملة الانتخابية لتشريعيات 2021، كونها ترشحت في احدى القوائم.

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الرياضة تدفع التلاميذ لإعادة السنة

يعيش أولياء 11 تلميذا يدرسون بالطور المتوسط بمتوسطة محمد الصالح بوالطوط بميلة، حالة من الاستياء والتذمر، بسبب النقطة الإقصائية صفر من عشرين في مادة الرياضة للسنوات الأولى والثانية متوسط، مما حرمهم حتى من الدخول للاستدراك لتدارك الوضع وتفادي الرسوب وإعادة السنة.

وحسب أولياء التلاميذ الغاضبين، فإن أستاذة الرياضة بالمتوسطة أعطت نقطة صفر في امتحان الرياضة لحوالي 11 تلميذا بسبب غيابهم المتكرر عن حصة الرياضة شهر رمضان المنصرم، الأمر الذي جعلهم يتغيبون عن الامتحان ومن ثم منحهم علامة صفر، وقال أولياء التلاميذ أن أبناءهم يبقون أطفالا صغارا ولم نعلم بهذا المشكل مسبقا. والأجدر بالقائمين على قطاع التربية النظر بعين المسؤولية وإيجاد حل بدل رمي أبنائنا إلى التسرب المدرسي وكسر حلمهم في استكمال الطور المتوسط.

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حجز نصف كلغ من المخدرات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية بالحراش ممثلة في الشرطة القضائية من وضع حد لجماعة إجرامية تنشط في حيازة، تخزين، نقل، بيع المخدرات “القنب الهندي” في إطار جماعة إجرامية منظمة وحيازة مؤثرات عقلية، بعد استغلال معلومة مفادها وجود شخص مشتبه فيه يحوز كمية معتبرة من المخدرات “القنب الهندي” بغرض البيع، تم تسطير خطة أمنية محكمة للإطاحة به في حالة تلبس، أين تم ضبطه متلبسا بـ4 صفائح من المخدرات وزنها الإجمالي 398.5غ ومبلغ مالي قدره 200.000 دج.

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السكان يتهمون السلطات بالتقاعس رغم الخطر الذي يهدد صحتهم

أحياء تغرق وسط برك من المياه القذرة والصرف الصحي بالبويرة

أحسن حراش

يعيش سكان عدة أحياء ببعض بلديات ولاية البويرة حالة من التذمر والتخوف من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وذلك على خلفية انتشار عدة برك من مياه الصرف الصحي والمياه القذرة بتلك الأحياء دون أن تحرك الجهات المختصة ساكنا لإنقاذهم من خطر محدق رغم مناشداتهم المتكررة لاسيما مع حلول الصيف.

ولعل أهم مشكل بات مصدر إزعاج وخطر على صحة السكان، هو تشكل بركة كبيرة من مياه الصرف الصحي والمياه القذرة بحي المحطة وسط الأخضرية، حيث تراكمت تلك المياه منذ عدة أشهر بسبب خلل حصل على مستوى الشبكة بعد أشغال حصلت بالمنطقة حسب السكان، لتشكل ديكورا مشوها للحي وبات مصدر خطر حقيقي على الصحة العمومية، حيث يتخوف السكان من انتشار أوبئة وأمراض بالتزامن مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة، ناهيك عن الروائح الكريهة وانتشار الحشرات بأنواعها بالحي، حيث طالبوا الجهات المختصة والمسؤولين المحليين بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للظاهرة وإنقاذهم من الخطر الذي يهددهم، مشيرين إلى قدوم لجنة ولائية منذ أسابيع دون أن يكون حل للمشكل.

ولا يختلف المشهد بالأخضرية عن بلديات أخرى، على غرار حي مزرعة منصوري وحي السكنات الاجتماعية بسور الغزلان، أين تم تسجيل تشكل بركة من المياه القذرة بسبب انكسار على مستوى الشبكة وما بات ذلك يشكله من إزعاج وخطر على السكان، وهو نفس الأمر بالنسبة لحي قورباص ببلدية المعمورة، حيث ناشد السكان الجهات المختصة من أجل التدخل وإصلاح الأعطاب على مستوى الشبكة بصورة نهائية بدل الحلول الترقيعية التي تزين حسبهم الطين بلة.

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العملية التحسيسية تشمل أحياء الولاية وغرب العاصمة

“اوبيجيي” تيبازة يسرع وتيرة تحصيل مداخيل كراء المحلات والسكنات

راضية مرباح

تستمر الحملة التحسيسية المنظمة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة، من أجل تحصيل المداخيل العالقة عن طريق الكراء والتي تأخر بشأنها المعنيين باستغلال المحلات والسكنات، تسديدها في وقتها المحدد، ما جعل الديون في تراكم مستمر حيث عمد الديوان إلى إرسال أعوانه لكل مستغل سكن ومحل تابع له لأجل تشديد اللهجة طمعا في إجبار أصحاب الديون إلى تسديد مستحقاتهم بأحيائه السكنية بكل من بلديات الولاية وغرب العاصمة.

” اوبيجيي” تيبازة الذي انتهج برنامجا للتحسيس بشكل زيارة مختلف مواقعه السكنية، جاء بعد نفاذ كل الإنذارات التي تم إرسالها لأصحاب الديون العالقة الذين يرفضون تسديد مستحقات الكراء أو تأخروا في ذلك لأسباب وأخرى، حيث عمد الديوان إلى تشكيل فرق من الأعوان يجوبون الأحياء والسموات والمحلات لتحسيس أصحابها بضرورة دفع المستحقات المطلوبة والعالقة لدى البعض لسنوات، كان بإمكان الديوان استغلالها من أجل تهيئة الأحياء وتنظيفها مع تخصيص عمال نظافة بالعمارات مثلما كانت عليه في السابق عملية التخسيس لتحصيل مداخيل الإيجار شملت العديد من السكنات الاجتماعية حسب ما كشف عنه بيان الديوان كل من حي 250 مسكن ببورقيقة، أحياء 70 و70 و150 مسكن بالقليعة، فضلا عن حي 116، 60 و80 مسكن بشرشال و60 و200 مسكن بحجوط، 100 و600 ببوسماعيل، ناهيك عن أحياء أخرى بغرب العاصمة تابعة لذات الديون، ويتعلق الأمر بـ 22 و60 و100، 194 مسكن ببلدية الدرارية، فضلا عن حي 214 مسكن بالشراقة إلى جانب احياء 25، 50 و60 مسكن بخرايسية وغيرها من الأحياء الأخرى الموزعة على ربوع الولاية.

وتهدف مثل هذه الإجراءات المتخذة من طرف أعوان الديوان، إلى تحصيل موارده غير المستغلة والتي يمكن تشغيلها في إعادة بعث هذه الأحياء من خلال تهيئتها وتنظيفها وإعادة النظر في الأقبية وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.

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الماء الصالح للشرب غائب منذ أزيد من 15 سنة

حي “تافساسين” ببني ميلك في تيبازة يعاني العزلة والتخلف

منير ركاب

يعاني حي تافساسين بأعالي بلدية بني ميلك بأقصى نقطة بولاية تيبازة من غياب التزوّد بالمياه الصالحة للشرب منذ أزيد من 15 سنة، حيث يستفيد سكان الحي من هذه المادة الحيوية بفضل بئر واحدة خصصت كوقف لتزويدهم بالماء بمعدل 40 لترا يوميا لكل عائلة، الأمر الذي امتعض له هؤلاء، رغم الشكاوى التي أودعت بمصالح رئيس البلدية السابق، عبد العزيز وازن الذي تجاهل بدوره مطالب المحتجين التي اعتبروها مشروعة.

وحمّل سكان الحي في تصريح لـ” الشروق” مسؤولية الوضع الذي وصفوه بـ”الكارثي” إلى رئيس البلدية السابق الذي لم يكمل عهدته بترشحه لتشريعيات 12 جوان عن حزب الأرندي، حيث يحصي حيّهم عديد الانشغالات من غياب التهيئة الحضرية، إلى انعدام الطرق المزفتة والمساحات الترفيه والمشاريع التنموية الحقيقية، ما جعل السكان يعبرون عن استيائهم من الوضعية الكارثية التي يعاني منها حيّهم الذي لا يصنف – حسبهم – ضمن مناطق الظل الأكثر تضررا، ما دفع بشبابها إلى وصف حال منطقتهم بعبارة “هنا تنتهي الحياة”.

وناشد قاطنو حي تافساسين المتواجدة على الحدود بين ولايتي تيبازة وعين الدفلى، المسؤولين الولائيين التدخل لإخراج منطقتهم من العزلة والتخلف التي تعانيها منطقتهم علاوة على ركود التنمية وافتقارها للمشاريع، بعد أن عجز المسؤولون المتعاقبون على بلدية بني ميلك عن تلبية انشغالاتهم وتطلعاتهم، متأسفين لواقعها المزري مقارنة بالبلديات المجاورة كالداموس والأغبال، مضيفين أن هناك عجزا كبيرا في التهيئة الخارجية، حيث تفتقر تفساسين – حسب قاطنيها – للطرقات المعبدة، ما يحوّلها في فصل الشتاء إلى برك وحفر من الوحل والطين، على غرار النفايات المتراكمة، وانعدام الهياكل الشبانية والرياضية التي من شأنها رعاية وتنمية مواهب شباب الحي وما يوجد – يضيف المحتجين – ملعب “ماتيكو” صغير موجود بغابة عمر بوبشر، البعيدة عن المنطقة، مذكرين في ذات السياق، بوجود مشكل النقل حيث تشهد المنطقة غيابا تاما لحافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة بين بلديتي بني ميلك والداموس والاغبال الى شرشال وقوراية، حيث تقدر قيمة النقل 100 دج التي اكتسحها أصحاب “الكلونديستان”، ناهيك عن مشكل نقل التلاميذ من منطقة سيدي زورا وتافساسين إلى وسط بلدية بني ميلك، أين تمتلك المنطقة متوسطة واحدة وهي “عمري محمد” وابتدائية “جلول ادريسي”.

ولفت المشتكون إلى غياب مادة الغاز الطبيعي، حيث يلجأ قاطني الحي إلى اقتناء قارورات غاز البوتان بـ220 دج الأمر الذي أرهقهم جراء الوضع المعيشي الذي يغطيه الطابع الجبلي والريفي، كما يشهد الحي غياب الأمن والإنارة العمومية، حيث يفرض على السكان توقيف التجوال بعد صلاة العشاء، خوفا من انتشار الحيوانات الضالة وقطاع الطرق.

ويطالب سكان الحي بافتتاح مقرات هيآت إدارية على غرار بقية البلديات والدوائر، كالضرائب وسونلغاز، لتجنيبهم عناء التنقل إلى بلدية الداموس، وإنجاز مركز بريدي كبير يلبي احتياجاتهم، باعتبار أن المركز الحالي صغير جدا ولا يتوفر سوى على غرفة واحدة لاتؤمن الخدمة الكافية للزبائن، كما يطالب المواطنين، من السلطات، إنجاز مستشفى صغير أو عيادة توليد، بعد أن ضاقوا ذرعا من مشقة التنقل ليلا ونهارا إلى مختلف مستشفيات الولاية للعلاج، حيث كثيرا ما تسبب ذلك في حصول وفيات في الطريق أو حالات ولادة داخل السيارات، مشيرين في ذات السياق إلى وجود مستوصف صغير بدون طبيب.

ويأمل سكان تفساسين من والي تيبازة النظر إلى بلديتهم وحيهم بعين الاعتبار، مع إخراجهم من العزلة التي يعانون منها منذ عديد السنوات.

من جهتنا حاولنا التواصل هاتفيا مع رئيس بلدية بني ميلك بالنيابة، لمعرفة رده تجاه انشغالات السكان، إلا أنه لم يرد.

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حريق يلتهم 24 هكتارا من القمح بقالمة

نادية طلحي

تسبب حريق مهول اندلع في آخر ساعات نهار الثلاثاء، في منطقة سلاوة ببلدية تاملوكة في أقصى الجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة على حدودها مع أم البواقي، في خسائر مادية معتبرة، وإصابة شخص باختناق جرّاء استنشاقه للدخان الكثيف المتصاعد من مكان اندلاع النيران. وقد تدخلت فرق الإطفاء التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية تاملوكة لإسعاف الضحية المصاب البالغ من العمر 42 سنة، ونقله إلى مصلحة الاستعجالات، وإخماد النيران المشتعلة داخل الحقل الزراعي التي التهمت 24 هكتارا من المحاصيل الزراعية من بينها 20 هكتارا من القمح اللين و4 هكتارات من القمح الصلب القائم.

وفور اندلاع هذا الحريق سارع المواطنون إلى تسخير إمكانياتهم برفقة مصالح بلدية تاملوكة للتدخل مع فرق الحماية المدنية التي سخرّت إمكانياتها المادية للتدخل والمتمثلة في شاحنة إطفاء وشاحنة خفيفة لحرائق الغابات وسيارة إسعاف بالإضافة إلى شاحنة مجهزة بصهريج تابعة لبلدية تاملوكة وكذا ثمانية جرارات فلاحية وجمع من المواطنين الذين شاركوا في إخماد الحريق على مدار ساعتين، ليتمكنوا من حماية أكثر من 1500 هكتار أخرى من القمح اللين والصلب ومجمع سكني في محيط مكان اندلاع الحريق الذي لازالت أسبابه مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني بتاملوكة.

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80 بالمائة من الأسرة مشغولة

نحو تشبّع مصالح “كوفيد” ببسكرة

م. عبد الرحمان

أكدت مصادر من مديرية الصحة ببسكرة، أن ما يفوق 80 بالمائة من الأسرة عبر مصالح كوفيد، باتت مشغولة هذه الأيام بسبب تزايد عدد الإصابات بشكل مثير وسريع، على حد وصف المصدر ذاته. فبعد أن مرت الولاية بمرحلة صعبة في سنة 2020 من حيث انتشار فيروس كورنا وتشبع مصالح كوفيد عبر ربوع الولاية، شهدت بسكرة بعدها انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2020 ومنتصف شهر ماي 2021، ونتج ذلك من تخفيف إجراءات الغلق قبل رفع الحجر الصحي.

غير أن الوضعية انتكست مجددا، منذ تاريخ 25 ماي المنصرم إلى اليوم، إذ شهدت ولاية بسكرة ارتفاعا متسارعا لعدد الاصابات، لتصل نسبة امتلاء مصالح كوفيد الى 80 بالمائة، وهو أمر مقلق يؤشر إلى احتمال عودة الأمور إلى نقطة الصفر بحسب مصادر طبية، أرجعت هذه الوضعية إلى عدة عوامل منها الاستهتار الكلي بشروط الوقاية من قبل المواطنين، على مستوى عديد الفضاءات، إضافة إلى عامل التزاور والتجمعات، لاسيما في العيد وغيره من المناسبات.

وحتى لا تصل الأمور إلى الأسوإ، دعت عديد الجهات الطبية إلى ضرورة العودة السريعة إلى الالتزام الصارم، بإجراءات الوقاية من الفيروس، ومن ذلك وضع الكمامات والتعجيل في تلقي التلقيح، الذي سينقلـ بحسب مصادر من مديرية الصحة إلى الساحات العمومية ليشمل أكبر عدد ممكن من الساكنة.

وفي ذات السياق، أكد مدير الصحة بولاية بسكرة أنه يراهن كثيرا على وعي المواطنين أولا، ويدعو الجمعيات وممثلي المجتمع المدني إلى تفعيل دورهم التوعوي والتحسيسي، وكذا الاهتمام بعمليات التعقيم، مثلما كانت عليه الحال عند ظهور الجائحة.

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توقيف 3797 شخص في قضايا المخدرات خلال شهر

نوارة. ب

في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني خلال شهر ماي من معالجة 4444 قضية متعلقة بالمخدرات، منها 1281 قضية اتجار و3163 قضية استهلاك.

وقد أسفرت العمليات حسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني حجز 675 كلغ و162 غرام من راتنج القنب و167830 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع إلى جانب 165.428 غرام من الكوكايين، كما اسفرت التحريات عن توقيف 3797 شخص مشتبه فيه متورط في قضايا الاستهلاك والاتجار بالمخدرات.

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أشرار يعتدون على ثلاثة قصر باستعمال سلاح أبيض

ن. أوهاب

تمكنت، عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس لأمن ولاية بجاية، من توقيف جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة، تورطت – حسب بيان خلية الاتصال لمصالح امن ولاية بجاية – في قضية اعتداء بالضرب باستعمال سلاح أبيض، على ثلاثة قصر بمدينة بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية، على الرقم الأخضر للأمن الوطني، مفاده تعرض أحد الشبان إلى الاعتداء بواسطة سلاح أبيض (سيف) بحي الدواجي، بالقر ب من إحدى المؤسسات التعليمية بوسط مدينة بجاية، فور ذلك تنقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان، أين اتضح أن الأمر يتعلق بخلاف وقع بين مجموعة من الشباب، وتطور إلى شجار فيما بينهم، من خلالها تعرض 03 قصر إلى الاعتداء من طرف مجهولين، أحدهم تعرض إلى اعتداء بواسطة سكين على مستوى يده اليمنى، والذي تم تحويله في حالة خطيرة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وخضوعه لعملية جراحية مستعجلة، عناصر الشرطة، فور ذلك باشرت عمليات بحث وتحر واسعة – يضيف البيان – وبعد تكثيف الأبحاث الميدانية، تم التوصل إلى تحديد هوية الفاعلين وإيقافهم، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، لأجل قضية تكوين جمعية أشرار المتبوع بالضرب والجرح العمدي بإستعمال سلاح أبيض (سيف)، على قاصر دون سن 16 سنة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق اثنين من المشتبه فيهم، أمر إيداع والاثنين الآخرين خضعا لإجراء الوضع تحت الرقابة القضائية.

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غرق طفل في وادي اقريون ببجاية

توفيق بن يحيى

سجل زوال الأربعاء بوادي اغريون ببلدية ملبو ببجاية، غرق طفل في سن العاشرة من العمر، حيث تم انتشال جثة الضحية من قبل أعوان الحماية المدنية لسوق الاثنين في حدود الساعة الرابعة عشر وواحد وأربعين دقيقة وتحويلها إلى مصلحة مستشفى خراطة. للإشارة الضحية ينحدر من قرية تيزي الواد التابعة اقليميا لبلدية ملبو.

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يسرق المجوهرات لشراء سيارة سياحية

ق. و

كشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية قسنطينة، بشأن تعرض مسكن أحد المواطنين إلى عملية سطو وسرقة استهدفت كمية معتبرة من المصوغات والمجوهرات الذهبية بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية والصعبة، بأن مرتكب جريمة السرقة البالغ من العمر 25 سنة، قد قام بشراء سيارة سياحية من المبلغ المالي المسروق، قبل توقيفه واسترجاع المسروقات. وقد علّق أحد الفضوليين على تصرف هذا اللص، بأنه أراد أن يسعد نفسه بأموال غيره فوجد نفسه خلف القضبان.