أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 19 جويلية 2023

توقيف القاتل المفترض للطفل "توفيق" بوهران، وفاة طفل غرقا بالوادي الكبير في ميلة

الضحية عثر عليه مذبوحا وملفوفا بكيس بلاستيكي

توقيف القاتل المفترض للطفل “توفيق” بوهران

خيرة غانو

علم من مصدر موثوق أنه تم في ظرف قياسي، القبض على قاتل الطفل (كياس أحمد توفيق) ذي التسع سنوات بحي 3000 مسكن – لاسيرا- بوادي تليلات في ولاية وهران، ويتعلق الأمر بجار الضحية البالغ من العمر 18 سنة، والذي نفذ جريمته النكراء بغريزة الوحوش وغدر الذئاب بعد ساعات فقط من تلقيه خبر رسوبه في البكالوريا.

فاجعة كبيرة ومأساة مزدوجة تلك التي استفاق عليها سكان حي لاسيرا بوادي تليلات مؤخرا، أولاها حلت عليهم على وقع خبر العثور على الطفل الصغير “كياس أحمد توفيق” جثة هامدة، مضرجا بالدماء، وعليه آثار ذبح وطعنات بالسكين على بطنه، والثانية عندما تكشفت خيوط هذه الجريمة، واتضح أن فاعلها ما هو إلا جارهم “الوديع”، الذي لم تكن تبدو عليه مطلقا ملامح الوحش الضاري الذي قد يفتك يوما بأحد أطفالهم على حين غرة ومن دون أن يسمع له حس ولا صوت ولا حركة.

وقائع هذه الجريمة، جرت فصولها الإثنين الفارط، عندما انقلب حي 3 آلاف مسكن بوادي تليلات رأسا على عقب على وقع الاختفاء المفاجئ للطفل “توفيق”، بعد أن أرسلته والدته لشراء كيس حليب من بقالة الحي، حيث لمست عائلته استهلاكه أكثر من الوقت المفترض للقيام بذلك المشوار، الأمر الذي استدعى من والده الخروج للبحث عنه، لكن دون جدوى حتى مع تجند عدد من الجيران لمساعدته في ذلك، الأمر الذي تحول في بضع ساعات إلى لغز محير بحق، خاصة أن رحلة البحث كلفت من ساروا فيها إلى تمشيط كامل شوارع وادي تليلات وما جاورها، وكذلك جابوا فيها منطقة زهانة المتاخمة لها من دون أي نتيجة أو مؤشر يقودهم إلى حله.

فيما يصرح والد الضحية في أحد المقاطع المصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن القدر، وبعد أن نال منه التعب والقلق حجم الذروة، قد ساقه إلى الحقيقة المرة والفاجعة العظمى التي كانت ترابض بوقعها أمام منزله، حيث إن قطرات من دم قان لفتت انتباهه وهي تسيل من داخل خزانة عدادات الغاز، التي وجد بابها مفتوحا، وذلك عندما كان يهم بالدخول إلى شقته، الأمر الذي أثار فضوله، وبفتحه لذلك الباب، صعق الأب بجثة ابنه الذي شق الأرض بحثا عنه، وهي ملطخة بالدم وموضوعة في كيس بلاستيكي يظهر جزء منه.

ويصف ذات المتحدث حجم بشاعة ذلك المنظر، برؤيته طفله الصغير مطعونا في بطنه ورقبته، وملابسه ممزقة تظهر مقاومة شرسة من الضحية للجاني، وعندها تحول الحي برمته إلى مأتم غير عادي، تشير الأجواء الجنائزية فيه إلى حجم الرعب غير المسبوق الذي بدأ يدب في أوصال هذا الحي السكني، بعد أن شهد جريمة خطفت فيه أحد أبنائه في لمح البصر، حيث يؤكد الوالد المكلوم بناء على بعض المعطيات الخاضعة حاليا للتحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني بوادي تليلات على أن عملية اختطاف الطفل وقتله لم تكلف الجاني سوى دقائق معدودة قد لا تزيد عن العشر.

كما أفادت مصادر مؤكدة أن الفاعل، شاب في مقتبل العمر، يقيم رفقة والدته المعاقة في شقة بمفردهما، وأن الضحية تصادف مع قاتله داخل سلالم العمارة، أين تمكن هذا الأخير منه ومن استدراجه إلى منزله الذي كان شاغرا يوم الواقعة، في سعي منه لإشباع نزوته الحيوانية، لكنه لاقى مقاومة من الضحية، ليقرر إزهاق روحه بذات الطريقة التي قتلت بها الطفلة سلسبيل زحاف ذات الثماني سنوات من طرف مغتصبها وابن حيها في سنة 2018.

كما تفيد مصادرنا بأن قاتل البراءة توفيق ألقي القبض عليه الثلاثاء، ويرتقب أن يعقد وكيل الجمهورية بإقليم الاختصاص ندوة صحفية لتقديم تفاصيل هذه الجريمة والكشف عن جميع ملابساتها.

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الضحية قصد المكان للسباحة

وفاة طفل غرقا بالوادي الكبير في ميلة

نسيم. ع

اهتزت قرية ايرمان التابعة لبلدية تسدان حدادة شمال ميلة، الثلاثاء، على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 12 سنة والذي يدرس بالطور المتوسط ببلدية تسدان حدادة، غرقا في الوادي الكبير المار بالقرب من المنطقة التي ينحدر منها التلميذ.

الضحية انتقل من السنة الثانية من التعليم المتوسط إلى السنة الثالثة وكان يستعد للدخول المدرسي شهر سبتمبر المقبل، وحسب مصادر محلية، فإن التلميذ المسمى “يوسف.ع” كان رفقة مجموعة من أصدقائه تنقلوا الى الوادي الكبير هروبا من الحرارة الشديدة بغرض السباحة، وفي لمح البصر غاب الضحية عن الأنظار، حيث كان يسبح رفقة أصدقائه ببركة تقع بالقرب من الواد، الأمر الذي تسبب في غرقه على الفور بعدما علق بالطمي والأوحال التي حالت دون تمكنه من العودة والخروج من وسط الوادي، ليتدخل مجموعة من الأشخاص القريبين من المكان، أين تم انتشال جثة الضحية ونقله على الفور إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية تسدان حدادة، ليحول مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث، حيث أمر السيد وكيل الجمهورية بتشريح جثته ومباشرة التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لكشف ملابسات الحادث.

وفور انتشار خبر وفاة “يوسف” خيّم حزن كبير وسط سكان البلدة الصغيرة خصوصا أتراب الضحية الذين افتقدوا أحد زملائهم في مقاعد الدراسة والذي لن يكون معهم بداية الدخول المدرسي القادم، وتأتي هذه الحادثة بعد تلك الحوادث الـ6 التي وقعت منذ دخول فصل الحر والتي راح ضحيتها 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال عند توجههم لمياه السدود والبرك المائية قصد السباحة هروبا من حرارة الشمس.

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مصادر تشير إلى سقوط مفرقعات بداخلها

احتفالات البكالوريا تسبب حريقا غابيا بمستغانم

عثمان ابراهيم

شب، الثلاثاء، حريق بغابة بورحمة بدوار أولاد خليفة ببلدية سيدي لخضر الواقعة أقصى شرق ولاية مستغانم، وحسب شهود عيان، فإن النيران نشبت في الغابة مع طلوع شمس يوم الثلاثاء، وأن موجة الحر التي تجتاح الولاية حاليا بالإضافة إلى كثافة الأشجار والأحراش في الغابة، صعبتا نسبيا من مجهودات إخماد النيران، وصرح بعض المواطنين، أن السبب الرئيسي لاشتعال النيران بالغابة، راجع إلى استعمال الألعاب النارية ليلة الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، فهذه المفرقعات وقع بعضها بالغابة، وهو ما لم تؤكده الجهات الرسمية لحد الآن، كما تم تسجيل حريق آخر بغابة الميناء الصغير.

وأشار بيان لمصالح الحماية المدنية تحوز الشروق نسخة منه، إلى تسجيل إتلاف مساحة إجمالية للحريقين بما يناهز الـ20 هكتارا 5 منها بغابة أولاد خليفة و15 هكتارا بغابة الميناء الصغير، فيما تمثل الغطاء النباتي الذي التهمته ألسنة النيران في أشجار الصنوبر الحلبي، العرعار والكاليتوس، إضافة إلى الحشائش اليابسة.

ومن جهتها، تنقلت السلطات المحلية إلى مكان الحريق، للوقوف على جهود إخماد النيران وتنسيق العمليات التي باشرتها مصالح مديرية الحماية المدنية بالتعاون مع محافظة الغابات والمصالح الأمنية.

وتجتاح ولاية مستغانم على غرار العديد من مناطق الوطن موجة حر استثنائية، راجعة حسب مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر المتوسط، وحسب ما تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن حريقين اثنين اندلعا بمنطقة الحشم ببلدية صيادة، وتم السيطرة عليهما وإخمادهما من قبل الحماية المدنية، فيما تبقى المجهودات متواصلة لمراقبة آثار الحريق بغابة بورحمة ببلدية سيدي لخضر، لتفادي معاودة اشتعاله مرة أخرى.

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وفاة شاب اختناقا داخل بئر تقليدية في الحوامد بالمسيلة

أحمد. ق

توفي مساء الثلاثاء، شاب في مقتبل العمر، داخل بئر تقليدية في الحوامد جنوب المسيلة، كما تم إنقاذ 4 أشخاص آخرين من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.

وحسب ما علمته “الشروق” من جهات محلية، فإن الضحية أصيب بإغماء جراء استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكاربون المنبعث من محرك كان داخل البئر التقليدية أثناء تشغيله، وبعد توقفه عن ضخ المياه، حاول الضحية إعادة تشغيله، إلا أنه أغمي عليه، بسبب الدخان المنبعث من المحرك، وهو ما تطلب محاولات إنقاذه من قبل أفراد العائلة الذين حاولوا دخول البئر الواقع في منطقة عين غزال، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مما تسبب في سقوطهم الواحد تلوى الآخر داخل البئر بعمق حوالي 20 مترا وقطر 3 أمتار، كما يصل منسوب للمياه به إلى 5 أمتار، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

واستنادً إلى مصادرنا، فإن عدم قدرة الأشخاص على إخراج الضحية أو إسعافه، فضلا عن الخطر الذي كان يحدق بهم، نتيجة فقدانهم للوعي والإرهاق والتعب الذي نال منهم، تطلب إخطار مصالح الحماية المدنية التي تدخلت وسخرت إمكانيات مادية وبشرية بحضور المدير الولائي للقطاع، ومنه تم انتشال المتوفى الذي سقط داخل المياه وإنقاذ البقية.

وفي ذات السياق، تنقل الأمين العام رفقة أعضاء اللجنة الولائية الأمنية، إلى المنطقة لتقديم العزاء لعائلة المتوفى والوقوف على عملية تقديم الإسعافات الضرورية للبقية.

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سونلغاز تشرع في تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية بأربع ولايات

وأج

شرع مجمع سونلغاز في تركيب عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية بأربع ولايات، لاسيما عبر مسار الطريق السيار شرق-غرب، على أن تدخل حيز الخدمة في غضون الشهر الجاري، وفق ما صرح به الأربعاء الناطق باسم المجمع خليل هدنة.

وتقع محطات شحن السيارات الكهربائية، التي توجد في مراحل التركيب الأخيرة، بكل من فضاء الصابلات بالعاصمة ومحطة الخدمات بكل من بابور بولاية سطيف ومحطتي تامزقيدة وسيدي الكبير بالبليدة وكذا محطة بابا علي بولاية معسكر لتتواصل عمليات التركيب بباقي المحطات المبرمجة على المستوى الوطني، يوضح نفس المصدر.

وبخصوص طرق الدفع المتاحة، بإمكان الزبائن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني البنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو شراء تذكرة على مستوى الوكالات

التجارية أو بطاقات الشحن مسبقة الدفع يتم اقتناؤها كذلك على مستوى وكالات سونلغاز.

وحسب المؤسسة، فإن أولى عمليات شحن بطاريات السيارات الكهربائية التي ستطرح في السوق الوطنية على مستوى هذه المحطات ستكون مجانية في إطار عرض خاص لسونلغاز.

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ضحاياها تعدوا الـ130 شخص

تأييد حبس مؤسسي شركة وهمية للنصب بوهران

ب. يعقوب

أيدت الإثنين، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، الأحكام السالبة للحرية الصادرة عن محكمة فلاوسن في حق ستة أشخاص، مدتها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، لمتابعتهم بتشكيل عصابي خطير اختص في جرائم النصب والاحتيال وسلب أموال الغير، تسببت فيها شركة وهمية يديرها المتهم الرئيس الموقوف “ن ج و” من مواليد 1975 والمدعو “ب ب”، إضافة إلى أربعة من معاونيه من ضمنهم امرأة في العقد الثالث من العمر، بينما التمس ممثل الحق العام توقيع 10 سنوات في حق الجميع، من ضمنهم ثلاثة أشخاص في حال إيقاف.

ووقعت محكمة الاستئناف في وهران، قرارات جزائية بالحبس النافذ في حق المتهمين، بعد محاكمة هؤلاء الأشخاص بتاريخ 9 جويلية، في جلسة محاكمة استغرقت أكثر من 180 دقيقة، بسبب كثرة مرافعات الطرف المدني ودفاع المتهمين، إلى جانب ملتمسات الضحايا الذين حضروا بقوة جلسة الاستئناف، حيث قرر القاضي السماح بدخول عدد منهم فقط نيابة عن الآخرين الذين جاءوا من مختلف ولايات الوطن، لأجل الدفاع عن استرجاع حقوقهم المهدورة، فيما اكتفى باقي الضحايا الذين لم يسعفهم الحظ بدخول القاعة، انتظار نظرائهم خارج القاعة لمعرفة تفاصيل المحاكمة، التي تأجلت ثلاث مرات لأسباب مختلفة أهمها الظروف الصعبة التي أحيطت خارج قاعة المحكمة ورغبة الضحايا كافة بحضور المحاكمة.

وأزاحت جلسة المحاكمة، النقاب عن تفاصيل خطيرة، في ملف المتهمين الذين قاموا بالنصب على ما لا يقل عن 113 ضحية من مختلف مدن الوطن، غالبيتهم من ولايات الغرب الجزائري (عين الدفلى، الشلف، مستغانم، وهران، سعيدة) ممن وقعوا في شباك الشبكة التي كانت تستلم أموالا بغير وجه حق .

الوقائع الجزائية التي فصلت فيها الغرفة الجزائية، تعود إلى 11 شهر نوفمبر 2022، حيث تم إحالة ستة أشخاص أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، لتورطهم في فضيحة نصب مدوية، تخص اتفاقيات أبرمت مع أشخاص يقيمون في مختلف مناطق الوطن، تقضي بتسليم مسير الشركة، أموالا نظير استلام عتاد وقطع غيار مركبات نظير تسديد الشطر الأول من المبلغ بقيمة 30% على أن يقسط الباقي عبر مراحل لمدة 5 سنوات بدون فوائد ربوية.

وبين محضر الإحالة، أن شركة وهمية احترفت النصب والاحتيال، استطاعت في ظرف يقل عن 13 شهرا، الاستيلاء على 4٫5 ملايير سنتيم، بعد أن وعدتهم بتسليم طلبياتهم المتمثلة في عتاد ثمين لمركبات نفعية وسياحية مقابل دفع الشطر الأول من المبلغ الإجمالي. وتتألف الشركة من ستة أفراد من ضمنهم مسير الشركة ومسيرين ومحاسب وامرأة كانت مكلفة بالعلاقات التجارية.

وأبرزت الأبحاث، أن الوعود التي كانت تمنح للضحايا من مختلف جهات الوطن، تحولت إلى “وهم”، إذ باشرت فرقة البحث والتحري، إجراءات البحث وملاحقة المتهم الرئيس، الذي كان يتخذ من حي “الألفية”، مقرا لشركته، وتأكد أن هذا الأخير، كان يوظف منصات التواصل الاجتماعي، على غرار باقي المتورطين في قضايا النصب والبيع الالكتروني الوهمي، حيث بينت مستندات تم عرضها على القضاء، أن العقل المدبر، كان يعرض صورا توثق عمليات تسليم أشخاص قطع وعتاد مركبات لجر مزيد من الضحايا إلى فخاخه مقابل أموال تسبيق تتراوح بين 12 و15 مليون سنتيم، دون أن يتسلم أصحابها بضائعهم.

قضية الحال، التي أسدلت الجهات القضائية في وهران الستار عن فصولها، أعادت إلى الأذهان، حالات بالجملة تم الفصل فيها سابقا وأخرى تظل معروضة على المناقشة في سبتمبر المقبل، تخص شكاوى بالجملة تم تقييدها في السنوات الأخيرة في حق “محتالين” بامتياز تفننوا في ممارسة أساليب النصب عبر مواقع إلكترونية للبيع الرقمي، بعرض هواتف أو حواسيب بأسعار أقلّ من الثمن المتعارف عليه في السوق الجزائرية، ثم تغيير أرقامهم بعد توصلهم بالمبالغ المالية المتَّفق عليها.

وتنظر محكمة الاستئناف في 12 سبتمبر المقبل، في قضية مماثلة، راح ضحيتها 36 شخصا اكتشفوا أن المشتكى منه في حال إيقاف منذ مارس 2023 “نصاب” بعد ما سلب تسبيقات مالية تتراوح بين 50 و60 ألف دينار جزائري، لإرسال تجهيزات إلكترونية مستوردة من فرنسا “شاشات بلازما وحواسيب محمولة”.

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توقيف مهربي مخدّرات مغربيين ببشار

ن. مازري

مكنت عملية منفَّذة الأسبوع المنقضي، بالتنسيق بين أمن ولاية بشار، والقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، مكونة من مغربيَيْن، وحجز كمية من المخدِّرات.

وأفاد أمن ولاية بشار، أن القضية تعود وقائعها لاستغلال معلومات، مفادها محاولة تسلل أفراد شبكة إجرامية مغربية، إلى التراب الوطني، وتهريب كمية من المخدرات، وأمكن تحديد المكان المراد التسلل منه للتراب الوطني، عليه، تمَّ تنسيق الجهود العملياتية ميدانيا، مع المصالح المختصة للقطاع العسكري بالناحية العسكرية الثالثة ببشار، القطاع العسكري الفرعي ببني ونيف الحدودية، والسرية 281 لحرس الحدود، لتُثمر الجهود في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا، بتوقيف عنصرين من الشبكة الإجرامية، من جنسية مغربية (26 و28 سنة) ينحدران من عمالة فقيق، إقليم بوعرفة بالمملكة المغربية، حجز كمية 7.86 كلغ، من مادة الكيف المعالج، و40 غراما من بذور القنب الهندي، وهاتف نقال مزود بشريحة لـ”اتصالات المغرب”. وقدّم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت.