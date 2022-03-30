أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 30 مارس 2022

في تزوير بطاقات تلقيح ضد كورونا، محاولة الانتحار حرقا

استدعاء مسؤولين في قطاع الصحة إلى التحقيق

الاشتباه في تزوير بطاقات تلقيح ضد كورونا بالشلف

ب. يعقوب

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن الجهات القضائية المختصة في الشلف، فتحت مؤخرا، تحقيقا قضائيا بخصوص شبهات تزوير بطاقات تلقيح خاصة بفيروس كورونا، على خلفية توقيف أحد الأشخاص في مطار هواري بومدين الدولي في منتصف شهر فبراير الماضي، اشتبه في تقديمه تصريحا كاذبا يخص تلقيه تلقيحا ضد الفيروس التاجي كوفيد 19 عبر مؤسسة صحية في الشلف، حيث أفضت التحقيقات المبدئية إلى تحديد هوية المؤسسة التي قدمت مصلحتها الوقائية، بطاقة تلقيح لأحد المغتربين دون حصوله على جرعتين من اللقاح المضاد لوباء كورونا.

وبشيء من التفصيل، فتحت محكمة في ولاية الشلف، تحقيقا تم على إثره استدعاء العديد من الممارسين الصحيين وبعض المشتبه في استفادتهم من شهادات تلقيح، إلى جانب استدعاء مسؤولين في مؤسسات صحية على سبيل الاستدلال والاستماع إلى إفاداتهم كشهود، لإثراء التحقيق بخصوص ما تعلق بشبهات تزوير في وثائق صحية مرتبطة بكوفيد 19 لاسيما بطاقات التلقيح التي تمنحها الوحدات الصحية المختصة في تلقيح المواطنين مع كل جرعة يتلقاها المواطن.

وفي الوقت الذي لم تتسرب فيه أي معلومات عن عدد الأشخاص المشتبه بوقوفهم خلف هذه القضية أو الرقم الحقيقي للدفاتر المزورة، إلا أن التحقيق أخذ قدرا من الجدية، بعد المعلومات التي وفرها أحد المغتربين في مطار الجزائر الدولي، الذي كان في رحلة من الجزائر إلى فرنسا وتم توقيفه وإخضاعه للتحقيق بعد الاشتباه بحمله وثائق غير سليمة تخص شهادات تلقيح ضد فيروس كورونا.

وبحسب ما توافر من معطيات، فإن قاضي التحقيق استمع إلى عدد من الأشخاص واستمع إلى إفادات مسؤولين، لأجل تحديد المسؤوليات والوقوف على حقائق الأمور، بما أن المعلومات تقول إن البطاقات خرجت من مؤسسة صحية، دون حصول الشخص أو أشخاص آخرين على جرعات لقاح مضاد للفيروس التاجي.

معلوم أن هذه التفاصيل التي ينتظر أن تكشف عنها الجهات القضائية المختصة في الشلف في قادم الأيام، ليست الوحيدة في ذات الولاية، بل سبق أن عالجت عدة محاكم جمهورية في الوطن، قضايا مماثلة تخص حالات تزوير وثائق كورونا في وهران، الجزائر العاصمة، تبسة، قسنطينة وتلمسان، بكون هذه القضايا ذات طبيعة إجرامية، وتهدد صحة وحياة المواطنين، كما قد تعطي صورة غير مشرفة لحملة التلقيح الوطنية، التي رغم تسجيل هذه الشبهات، إلا أنها حققت نجاحات باهرة بعد توصل السلطات الصحية في البلاد، إلى تجاوز نسبة 60 بالمائة من الجزائريين الملقحين ضد الجائحة الوبائية.

حري بالذكر أن السلطات العليا للبلاد، شددت في الفترة الأخيرة، عمليات الرقابة عبر النقاط الحدودية الدولية عند مغادرة التراب الوطني أو دخوله، بتشديد تقديم نتيجة اختبار بي سي آر لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بكورونا الذي تستمر الجزائر في العمل به في المطارات والموانئ الجزائرية.

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الشرطة تدخلت في الوقت المناسب

غلق ممر يدفع شابا إلى محاولة الانتحار حرقا بالعاصمة

منير ركاب

أحبطت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية للشراقة غرب العاصمة، الثلاثاء، محاولة انتحار شاب حرقا بعد رش مادة البنزين على جسده، أمام بيته الكائن بحي 20 أوت 1955 رقم “01”، التابع إقليميا لبلدية أولاد فايت في العاصمة، علما أن الشاب البالغ من العمر 37 سنة، متزوج وأب لطفلين، وهو من بين العائلات المتضرّرة من تحويل شارعين تطل عليهما واجهة منزله إلى مسالك مسدودة.

وانتشر فيديو محاولة الانتحار الأربعاء، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه “الشروق”، يظهر أحد المتضررين من بين العائلات صاحبة الشكوى، حاملا دلوا صغيرا مملوءا بمادة البنزين بالقرب من منزله، على خلفية عدم تنفيذ قرار الهدم، بالرغم من الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية لتيبازة، بتاريخ 21 أكتوبر 2021، التي ألغت بدورها القرارين الصادرين عن بلدية أولاد فايت، ممثلة في رئيس البلدية السابق، بتاريخ 15 فيفري 2021، تحت رقمي 245 و246، والمتضمنين إلغاء قراري الهدم رقم 122، و123 المؤرخين في 6 ماي 2019 الموقعين من طرف رئيس البلدية السابق.

وحاولت “الشروق” عدة مرات الاتصال هاتفيا برئيس البلدية، للحديث عن انشغال العائلات المتضررة ، إلا أنه لم يرد على اتصالنا، كما تم الاتصال بالأمين العام للبلدية، صاري زوبير، غير أنه رفض الحديث عن الملف عبر الهاتف.

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الإطاحة بسارق الحنفيات النحاسية بالإقامة الجامعية ببجاية

ن. أوهاب

تمكنت، قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص تورط في سرقة كمية معتبرة من الحنفيات النحاسية، الخاصة بإحدى الإقامات الجامعية بمدينة بجاية.

وتعود وقائع القضية -حسب بيان للمصالح ذاتها- إلى ورود مكالمة هاتفية إلى مصالح الشرطة، بأمن الولاية عبر الرقم الأخضر 1548 في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، من طرف مدير الإقامة، مفادها تعرض مراحيض ومرشات الإقامة الجامعية للسرقة، طالت جميع حنفياتها النحاسية، وأنه قد تم توقيف المشتبه، الدخيل عن الإقامة الجامعية بعد تأهبه للمغادرة، وبعد تنقل قوات الشرطة إلى عين المكان، تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة، والذي ضبط بحوزته داخل محفظته الظهرية، 52 حنفية نحاسية قام بسرقتها من داخل الإقامة، بالإضافة إلى أداة الجريمة المتمثلة في مفك ميكانيكي، وكماشة استعملا في فصل الأنابيب عن مكان تثبيتها.

وبعد التحقيق مع المشتبه فيه، تبين بأنه بعد استغلاله غفلة عناصر الأمن والوقاية بذات الإقامة، تسلل ليلا خلسة إلى الداخل ومعه محفظته الظهرية وبداخلها أداة الجريمة، وبعد ترصد المكان لبعض الوقت وتأكده من خلوه من الطلبة، قام بسرقة الحنفيات، وبعد تأهبه للخروج من الإقامة تم توقيفه من طرف أعوان الأمن والوقاية، خاصة وأن هؤلاء الأعوان قد تم إعلامهم من طرف بعض الطلبة، بأن الحنفيات قد سرقت من طرف مجهول وتوجد تسربات كبيرة للمياه من الأنابيب، وقد كشف التحقيق مع المشتبه فيه بأنه على علم بأن مادة النحاس، غالية الثمن وكان ينوي بيعها.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

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وفاة الطالب تاج الدين ضحية الاعتداء بأم البواقي

ج. ل

لفظ مساء الثلاثاء، الطالب الجامعي “ر،تاج الدين” البالغ من العمر 22 سنة، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، بعد الاعتداء عليه من طرف مجهولين قبل أربعة أيام بحي الكاهنة في مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، ما تسبب له في جرح غائر على مستوى البطن وإصابات خطيرة على مستوى الرأس، تم نقله على إثرها إلى مستشفى عين البيضاء، أين قرر الأطباء بضرورة تحويله إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة في حالة صحية حرجة للغاية، أين بقي تحت العناية الطبية المركزّة قبل أن يفارق الحياة.

وبالموازاة مع ذلك، فقد كشفت مصادرنا بأن التحريات والتحقيقات التي باشرتها مصالح أمن دائرة عين البيضاء بشأن هذه الحادثة، قد مكّنت من تحديد هوية مشتبه فيهما بالتورط في الاعتداء على الضحية تاج الدين الذي هو طالب جامعي بمعهد اللغات في جامعة وهران، وتم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى مقر أمن الدائرة، أين لازالت التحقيقات جارية معهما، بشأن ظروف وملابسات اعتدائهما على الضحية قبل إحالتهما على العدالة.

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حجز أكثر من قنطار من اللحوم الحمراء بالبويرة

تمكنت عناصر فرقة قمع الغش التابعة لمفتشية التجارة بسور الغزلان جنوب البويرة من حجز كمية هامة من اللحوم الحمراء كانت تفتقد لختم الطبيب البيطري، ليتم تحويلها إلى معهد مجاور مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف. وحسب مصدر من مديرية التجارة بالولاية فإن العملية تأتي في إطار المهام الموكلة إلى فرقة قمع الغش التي كانت في خرجة ميدانية رفقة عناصر الأمن وكذا ممثل عن مكتب النظافة البلدية بسور الغزلان، حيث ضبطت كمية هامة من اللحوم الحمراء تفوق 110 كلغ بقيمة 17 مليون سنتيم كانت موجهة للتسويق بمحل تجاري، غير أنها لا تحمل ختم الطبيب البيطري، وهو ما يدعو للاعتقاد بأنها مذبوحة بطريقة غير قانونية، حيث تم معاينتها من طرف طبيبة بيطرية أثبتت صلاحيتها للاستهلاك، لتحول إلى معهد تكوين شبه الطبي بالمدينة مع استدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات القانونية في ضده .

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إجلاء مصابين إلى الاستعجالات

شجارات وتخريب مقاه بسطيف عقب خسارة “الخضر”

سمير مخربش

خلفت مقابلة الخضر ضد الكاميرون موجة من الغضب والحسرة، تحولت في بعض الحالات إلى عمليات تكسير في المنازل والمقاهي، مع إصابات مختلفة قابلتها دعوات إلى التعقل من طرف الأئمة والحكماء.

المشهد كان بائسا عبر ربوع الوطن، عقب انتهاء مواجهة المنتخب الوطني والكاميرون والإقصاء المفاجئ الذي لم يتجرعه الجزائريون، ولم يتقبلوه، لأنه جاء في بضع ثوان ما كانت لتحرم الفريق الجزائري من المشاركة في المونديال. وكانت نهاية اللقاء بمثابة كابوس هز كيان الجزائريين، وتنوعت الردود بين الغضب والتكسير والاعتداءات والإغماءات والوعكات الصحية. وعلى سبيل المثال بولاية سطيف عرفت مصلحة الاستعجالات لمستشفى سطيف توافدا ملحوظا للذين أصيبوا بصدمات عقب اللقاء، وكذلك الذين عانوا من ارتفاع ضغط الدم. كما أصيب بعض الأشخاص بإغماءات، ومنهم من سقطوا مغشيا عليهم من شدة الصاعقة التي نزلت عليهم عند تسجيل الهدف الثاني للكاميرون. واشتكى العديد من الأشخاص من ضيق في القلب وصعوبة في التنفس.

وقد شهدت بعض المقاهي عمليات تكسير للكراسي والطاولات وشجارات نشبت نتيجة الضغط الذي بلغ ذروته لدى المناصرين. وأما في المنازل فهناك من قام بتكسير أثاث البيت والأواني والأبواب والنوافذ، فتعددت الحوادث والسبب واحد وهو الإقصاء غير المتوقع للمنتخب الجزائري. هذه الموجة من الردود قابلتها دعوة الى ضبط النفس من طرف العقلاء، ومن هؤلاء أستاذ الشريعة والمدرب المعتمد حسام الدين شراد من سطيف الذي دعا إلى إعطاء الأمر حجمه الحقيقي، وعدم اعتبار مقابلة في كرة القدم قضية أمة، أو قضية حياة أو موت، بل هي في نهاية المطاف لعبة للترفيه. وعن الأحداث التي وقعت بعد اللقاء والمتمثلة في التكسير والغضب وارتفاع الضغط، اعتبرها شراد تصرفات نابعة من نقص النضج، والتساؤل لماذا لا يغضب هؤلاء عندما يرون أبناءهم يتقاعسون عن أداء الصلاة، وعن أداء واجبهم تجاه ربهم واتجاه وطنهم؟

والعبرة من إقصاء الخضر – يقول شراد – هو الإيمان بالنجاح والفشل، وهو المبدأ الذي بنيت عليه الحياة، فالمنتخب حقق انتصارات وكان لابد أن يعيش انتكاسات، في حين أن الدرس – يضيف حسام الدين شراد – جاء من المدرب جمال بلماضي الذي أعطى مثال القائد الذي يملك حس المسؤولية وحب الوطن، ودموعه الغالية هزت الجميع وجاءت من رجل اجتهد وعمل لسنوات، لكن عوامل أخرى حالت دون تحقيق التأهل، وحسرته كانت كبيرة ونابعة من رجل يتحمل مسؤوليته، وهو يستحق كل التقدير، والتعثر لا ينقص من قدر الرجال.

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أعدت برنامجا خاصا ودعمت حظيرتها بشاحنات ومكانس ميكانيكية

“اكسترانات” تدعو لإخراج النفايات بعد التاسعة ليلا في رمضان

راضية مرباح

دعت مؤسسة جمع ونقل النفايات المنزلية “إكسترانات” لولاية الجزائر، كافة سكان البلديات الـ31 التي تدخل ضمن اقليم اختصاصها، ضرورة احترام مواقيت رمي نفاياتهم المنزلية خصوصا مع اقتراب الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الكمية، وتجنبا لتكدسها وضعت توقيتا مناسبا يكون بعد التاسعة ليلا بعد تعديل المواقيت القديمة وذلك فور الانتهاء من الإفطار والتنظيف المنزلي، حيث سخرت للغرض كل طاقتها المادية من شاحنات وعمال نظافة للسهر على البرنامج الرمضاني الخاص.

مؤسسة “اكسترانات” التي سخرت للغرض 290 شاحنة فضلا عن المركبات الميكانيكية الخاصة بالكنس وغسل الطرقات، تقوم ومنذ فترة بعمل تحسيسي بين الأحياء مع تعليق منشورات وتقديم مطويات، تدعو من خلالها المواطنين لاحترام مواقيت إخراج نفاياتهم المنزلية على أن تكون بعد التاسعة ليلا إن أمكن ذلك، كما يشمل البرنامج كذلك مادة الخبز التي تعرف خلال الفترة ذاتها تبذيرا كبيرا، حيث جندت للغرض فرق للسهر على انتقاء الخبز وفصله عن القمامة، حيث قام فرع مقاطعة الدار البيضاء لاكسترانات ببرمجة أوقات خاصة خلال الشهر الفضيل لحمل النفايات، موزعة على الساعة السادسة صباحا ثم الحادية عشر بالإضافة إلى التاسعة ليلا بتسخير 60 شاحنة يسهر أعوانها على المرور بكل الأحياء وأزقة المقاطعة حفاظا على نظافتها فضلا عن أوقات استدراكية تجنبا لأي رمي عشوائي.

أما بخصوص عملية غسل الطرقات وتنظيف محيط المساجد التي يختلف تموقعها بمقاطعة الدار البيضاء على سبيل المثال لا الحصر، فقد تم إعداد برنامج خاص بمناسبة الشهر الفضيل من اجل غسل المساحات المجاورة للمساجد، لاسيما وأنها تعرف تدفقا كبيرا للمصلين لأجل أداء الصلوات والتراويح بشكل خاص في جو نظيف ولائق.

البرنامج الخاص بالشهر الفضيل والذي شهد عديد التعديلات سواء في توقيت العمل أو في الأعوان والوسائل المستخدمة، ينتظر أن يستمر إلى غاية فصل الصيف، لتجنيب المواطنين تكدس نفاياتهم لأيام وما يترتب عنها من تعفن وانتشار للروائح الكريهة والحشرات، مثل ما حل بأحياء عدد من البلديات التابعة لإقليم اختصاص المؤسسة خلال الصائفة الماضية بسبب مشكل قلة العتاد وتوقف بعض شاحنات حمل القمامة عن العمل لأعطاب تقنية ومعها غياب قطع الغيار.

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العصابات استغلت التقلبات الجوية بالولاية

لصوص الكوابل يقطعون الهاتف والإنترنت عن 1000 زبون ببلعباس

زواوية. ق

شهدت، مؤخرا، العديد من الأحياء المنتشرة عبر ولاية سيدي بلعباس، عمليات سرقة كوابل الهواتف الثابتة والانترنيت، ما حرم أكثر 1000 زبون من هذه الخدمة، ودفع بالقائمين على اتصالات الجزائر إلى إيداع عشرات الشكاوى لدى المصالح الأمنية من أجل التحقيق في هذه القضايا المتزايدة يوما بعد آخر، لأسباب تبقى مجهولة، خاصة أن أغلب السرقات مست التجمعات السكنية غير النائية.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى اتصالات الجزائر، فإن ظاهرة سرقة كوابل الهاتف الثابت والانترنيت عرفت انتشارا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، بعدما تعرضت الشبكة للتخريب والسرقة في أكثر من 10 أحياء تقع في وسط المدينة، ما كبد اتصالات الجزائر خسائر مادية جسيمة. وأضاف المتحدث بأن السرقات لم تقتصر على أحياء المدينة بل شملت أيضا عدة بلديات أخرى، على غرار سيدي حمادوش، سيدي إبراهيم، العمارنة، سفيزف تلموني وغيرها. موضحا أنه تم السطو على مئات الكيلومترات من الكوابل النحاسية بمختلف أنواعها وأحجامها، ما تسبب في انقطاع الانترنيت والهاتف عن أكثر من 1000 زبون. كما صرح ذات المتحدث، بأن السرقات مست أيضا كوابل الألياف البصرية، آخرها تسبب في حرمان 75 % من الزبائن القاطنين ببلديات سفيزف، مصطفى ابن براهيم، والتموني، من الخدمتين، بعد التعدي على 1200 متر من الألياف البصرية. وتبقى الأسباب حول استفحال ظاهرة سرقة كوابل الانترنيت والهاتف الثابت مجهولة حسب ما صرح به المتحدث، الذي أوضح بأن اتصالات الجزائر قامت بإيداع عشرات الشكاوى لدى المصالح الأمنية على أمل توقيف اللصوص الذين يستهدفون شبكتهم.

وقال المكلف بالإعلام بأن اتصالات الجزائر تشرع في إعادة إصلاح الأعطاب مباشرة بعد تلقيها لشكاوى الزبائن، مؤكدا بأن عملية مدّ الكوابل في الأحياء المتضررة لا تزال مستمرة إلى حين عودة الانترنيت إلى جميع زبائنها المتضررين تدريجيا، وهذا في إطار تحسين خدماتها التي تقدمها لأكثر من 66 ألف زبون يستفيدون من الانترنت بالكوابل النحاسية و2600 آخرين بالألياف البصرية.

بالمقابل، ندد المواطنون بهذا الفعل الشنيع، لاسيما بعد عودة ظاهرة السطو وسرقة كوابل الانترنيت بقوة مؤخرا، حيث صرحوا بأنهم لم يتفطنوا للصوص خلال ارتكابهم لعمليات السرقة، التي أغلبها يتم في ساعات الليل المتأخرة، مستغلين الظروف المناخية الشتوية التي تجتاح الولاية مؤخرا، داعين في الوقت ذاته الجهات الأمنية للتحرك من أجل وضع حد لهؤلاء اللصوص في أقرب الآجال، خاصة أن هذه السرقات تتزامن مع بداية عطلة الربيع، أين يكثر استخدام الشبكة العنكبوتية.