أخبار الجزائر ليوم الإثنين 18 جويلية 2022

حجز 374 كلغ من اللحم بسور الغزلان في البويرة، وفاة عامل سقط من المدرجات بملعب عنابة

النجاح في البكالوريا بالمؤسسات العقابية بلغ 42.57 بالمائة

خ. م

سجلت المؤسسات العقابية نسبة نجاح في امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) بـ42.57 بالمائة، أي ما يعادل 2176 ناجح على المستوى الوطني، حسب ما أفادت به وزارة العدل في بيان لها الاثنين.

وكشفت الوزارة أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين بالمؤسسات العقابية، والتي جرت تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وأطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية، أسفرت عن تسجيل 2101 ناجح من فئة الرجال و75 ناجحة.

وأوضح نفس المصدر أنه “لوحظ ارتفاع في عدد الناجحين بـ193 ناجح مقارنة بدورة 2021″، مشيرا إلى أن “أكبر عدد من الناجحين سجل بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالأغواط بـ245 ناجح، فيما سجل أعلى معدل نجاح لدى فئة الرجال بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتازولت (باتنة) بمعدل 20/18.13.

وبالنسبة لفئة النساء، فقد سجل أحسن معدل بمؤسسة الوقاية أولاد ميمون (تلمسان) بمعدل قدر بـ20/16.90، أما بالنسبة لتقدير المحبوسين الناجحين، فقد تحصل محبوس واحد على امتياز و9 آخرون على تقدير جيد جدا و83 محبوسا على جيد و564 على قريب من الجيد، فيما نال 1519 محبوس تقدير مقبول.

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محمد يتبوأ عرش البكالوريا في ميلة بمعدل 18.66

نسيم. ع

افتك التلميذ “أوشريف محمد وائل”، القاطن ببلدية شلغوم العيد جنوب عاصمة الولاية ميلة، المرتبة الأولى في امتحان شهادة البكالوريا، على المستوى الولائي، مشرفا عائلته وثانويته حيرش عبد المجيد بشلغوم العيد بميلة، وذلك بتربعه على عرش شهادة البكالوريا، بكل جدارة واستحقاق، بمعدل 18.66 شعبة الرياضيات وبتقدير ممتاز.

الطالب محمد وائل الذي كان واثقا من تحقيق نتيجة أحسن من هذه بكثير قال للشروق اليومي: إن الحظ لم يسعفن، لكن الحمد لله المهم هو تحصلي على المركز الأول بولاية ميلة، مضيفا بأن ثمرة النجاح هذه لم تأت اعتباطا وصدفة خصوصا في شعبة الرياضيات التي يكون العمل فيها مضاعفا، بل سبقها اجتهاد وسهر الليالي وتركيز عال سواء داخل القسم أو خارجه من خلال المراجعة وتدعيم المستوى عن طريق الدروس الخصوصية في المواد الأساسية كالرياضيات والفيزياء في بعض الأحيان، وتحد وعزيمة عقدتها يوم التحقت بالطور الثانوي، حيث وضعت صوب عيني التميز دائما والتحليق في الصفوف الأولى، ومن هنا بدأ التحدي – يقول النابغة محمد وائل ـ بأن حصوله على أكبر معدل في شهادة البكالوريا بالولاية، هو تحصيل حاصل لسنوات من المثابرة والجد والعمل، مؤكد أن تفوقه ظهر منذ الصغر مع معلميه وأساتذته في الطور الابتدائي والمتوسط حتى الثانوي، الذين زرعوا فيه بذرة الإصرار والمثابرة، وأنا من خلال الشروق اليومي اشكر جميع أساتذتي ووالدي اللذين رافقاني في كل صغيرة وكبيرة عن قرب إلى ان تحصلت على أعلى معدل بالولاية.

وأكد محمد وائل بأن معدله خلال جميع السنوات الدراسية بالطور الثانوي كان يتراوح بين 18 و19، ليستقر في 18.66 في شهادة البكالوريا رغم أنني كنت اتوقع معدلا أكبر من هذا بكثير، لكن الحمد لله على كل شيء، لقد وفقني الله أن تحصلت على المرتبة الأولى ولائيا وهذا شرف كبير لي.

وعن سر تفوقه، كشف محمد وائل أنه كان يجتهد فعلا ودون ملل وكد في الدراسة ووضعتها نصب عيني، لأنني يقول النابغة أعلم جيدا أن لاشيء يأتي بالسهل وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم والحمد لله، كما أنني كنت أحضر الدروس وأراجعها طوال السنة باجتهاد وتفان كبيرين وفي جميع المواد سواء الأساسية أو الثانوية التي تتطلب الحفظ وذلك عن طريق المختصرات وعدم اهمال أي مادة، لأن المعدل الممتاز يأتي بتكامل كل المواد، وأعتمد في ذلك على الكتب المدرسية والخارجية مع المراجعة الدائمة، بالإضافة إلى مساعدة ومرافقة الوالدين، وخاصة الأم، بالإضافة إلى التركيز الجيد داخل القسم ومحاولة الاستفسار والإطلاع على كل كبيرة وصغيرة في أي مسألة إلى أن أفهم وتصلني المعلومة بالشكل الصحيح خصوصا في المواد الأساسية كالرياضيات والفيزياء، وقال صاحب أعلى معدل ولائيا، إن الأيمان والتحدي دائما هما أساس النجاح، كما أنني لم أكن مقتنعا كثيرا بالدروس الخصوصية، ويراها أنها مجرد مضيعة للوقت والجهد فقط، ولم أتلق الدعم إلا في بعض المواد الأساسية التي نصحني والداي بالتركيز عليها.

“محمد وائل” حفظ ما تيسر من القرآن الكريم، منذ الصغر ويبقى حلمه أن يصبح عالما في ميدان الإعلام الآلي، كما أنه يحظى باحترام كل الأساتذة بثانوية حيرش عبد المجيد بشلغوم العيد بميلة، كما أنه يتمتع بأخلاق حميدة ومحترمة من الجميع بشهادة الكثيرين من أصدقائها.

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قسنطينة في المراكز الأخيرة في البكالوريا ومن دون نوابغ

ب. ع

للموسم الثاني على التوالي، تحتل مدينة قسنطينة وحتى بلديات الولاية، مراتب متأخرة على المستوى الوطني وهذا خلافا لما عُرفت به في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عندما كانت تحصل على المرتبة الأولى، ويقود طلبتها النوابغ والمتفوقون الذين كانوا يتوجون بالهدايا والتكريم، من الرؤساء. وجاءت قسنطينة في النسخة الحالية من البكالوريا 2022 في المركز الأخير ضمن الولايات الكبرى في الوطن، بنسبة نجاح بلغت 55.78 بالمائة فقط، أي دون النسبة الوطنية، كما أن أحسن معدل تم تحقيقه بلغ 18.67 حصدته الطالبة دعاء بوسنة من ثانوية سمية بقلب المدينة، ولم يزد عدد الحاصلين على معدل يفوق الـ18 في كامل الولاية عن 23 مترشحا، في الوقت الذي زاد الرقم عما حققته قسنطينة، في الكثير من الولايات الصغيرة، ووصفت الأسرة التربوية في عمومها ما حدث بالنتيجة السلبية التي تؤكد تدهور التعليم في مدينة عُرفت على مر الأزمان بعاصمة العلم، التي أنجبت مالك بن نبي والشيخ بن باديس ومتفوقين ومتفوقات كانوا ينتزعون المرتبة الأولى لعدة سنوات متتالية في الزمن الجميل لشهادة البكالوريا.

السيد محمد العطافي رئيس تنسيقية المجتمع المدني لولاية قسنطينة وهو أحد رجالات الأسرة التربوية في قسنطينة قال للشروق اليومي كأب وكناشط جمعوي، بأن ما حدث هو نتيجة تراكمات لعدة سنوات مضت من تسيّب وإهمال عام في هذا القطاع الحساس، حيث غابت المتابعة البيداغوجية والإدارية من طرف المديرية من خلال عدم الاهتمام ومتابعة التقارير للمديرين وهيئة التفتيش البيداغوجي والإداري والتوجيه المدرسي غير مبرر في المئات من الحالات، ومعظم الثانويات تسبح في مشاكل تسيير نتيجتها تعود سلبا على الطواقم الإدارية والبيداغوجية، واللا عقاب الذي تتحمله المديرية، فهناك أخطاء مهنية خطيرة لا يعاقب أصحابها من إضرابات لأتفه الأسباب، مما شجع الظاهرة، والمتضرر التلميذ.

وركز المتحدث على ظاهرة تبدو منتشرة أكثر في قسنطينة وهي مغادرة المقاعد المبكر للتلاميذ منذ بداية الثلاثي الثاني وعدم احترام البرنامج الرسمي للتفرغ للدروس الخصوصية.

وقال وليّ تلميذ نجح بمعدل يزيد عن 14 من عشرين في شعبة علوم الطبيعة للشروق اليومي وهو المهندس نذير روابح، بأن استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية بكل هذه الفوضى وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها وخاصة للأساتذة العاملين بالقطاع هو من أسباب هذا السقوط للتعليم بقسنطينة، وأكد بأنه في قسنطينة يتم إرغام التلاميذ لمتابعة الدروس الخصوصية بطرق تكاد تكون مباشرة، هذا مما زاد في تقهقر نتائج البكالوريا في الدورات الأخيرة وورود قسنطينة في المراتب الأخيرة، فأقسام السنة النهائية تصبح شبه خالية ابتداء من شهر ديسمبر، وليس في الربيع كما هو الحال في بقية الولايات، حيث يتوقف 85 بالمائة من الطلبة عن الدراسة ويعوضونها بالدروس الخصوصية في جميع المواد تقريبا، وفي ظروف لا تساعد على التحصيل الجيد.

وقد وجدنا نهار أمس الأحد، التنسيقية الولائية للمجتمع المدني لولاية قسنطينة من خلال مجلسها للتربية والتعليم، بصدد كتابة بيان سيتم إرساله للقائمين على التعليم في الولاية وعلى المستوى الوطني، تم خلاله التنبيه لنتائج البكالوريا السلبي والمتتالي في قسنطينة، وتم وصفها بالصدمة الكبيرة ولكنها منتظرة في مدينة العلم والعلماء، مما يبين العجز التام للمسؤولين الذين تداولوا على مديرية التربية في العقدين الأخيرين، مع عدم الاهتمام ومتابعة تقارير المديرين وهيئة التفتيش البيداغوجي والإداري والتوجيه المدرسي، ويطالب البيان بحل صارم لظاهرة مغادرة المقاعد المبكر للتلاميذ منذ بداية الثلاثي الثاني وعدم احترام البرنامج الرسمي للتفرغ للدروس الخصوصية والتنبيه على أن الأساتذة الذين يقدمون هذه الدروس يمارسون عملا تجاريا غير مرخّص، ومن الواجب أن يخضعوا لعقوبات ردعية من قبل مصالح التجارة، وإن الأولياء لديهم قدر كبير من المسؤولية، فبدل أن يوجهوا أبناءهم للدروس الخصوصية، من الأجدر، أن يلزموهم بمتابعة الدروس على مستوى الثانويات، حيث يحترم البرنامج الرسمي الذي هو مصدر أسئلة البكالوريا، وانتهى البيان بتوجيه رسالة هي الثالثة للسيد الوزير الذي يعرف خبايا ولاية قسنطينة جيدا، من أجل فتح تحقيقات جدية وسريعة وصارمة، ستكشف عن جرائم خطيرة يعاقب عليها قانون العقوبات، حسب تنسيقية المجتمع المدني.

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يحياوي رحمة تتصدر ناجحي البكالوريا بالمسيلة

أحمد. ق

تحصلت التلميذة يحياوي رحمة، شعبة علوم تجريبية من ثانوية عبد الرحمن بن عوف الواقعة في عين الخضراء بالمسيلة، على المرتبة الأولى في امتحانات شهادة البكالوريا بمعدل يقدر بـ18.84، وبذلك افتكت الصدارة. وأرجعت التلميذة المتفوقة هذا النجاح إلى عدة عوامل ساعدتها على ذلك على غرار المثابرة والاجتهاد طيلة مسارها الدراسي، حيث تحصلت على معدل 10 في الطور الابتدائي، وصولا إلى المرتبة الأولى ولائيا في المتوسط بمعدل 19.38، وهو ما يعد ثمرة إصرار ومثابرة وكذا مساندة العائلة طيلة مشوارها الدراسي، ناهيك على دعم الأساتذة وحرصهم على حد تأكيدها. وحسب المتحدثة، فإنها بهذه النتيجة المنتظرة تأمل دخول كلية الطب وهو الحلم الذي راودها منذ الصغر ومنه التخصص في الجراحة العامة.

وفي ذات السياق، بلغت نسبة النجاح الولائية 47.58 بالمائة حسب المعلومات المتحصل عليها، الأمر الذي جعل المسيلة مع الولايات الأخيرة في الترتيب، بالرغم من عدم وجود تنافس بين الولايات، وتباين الظروف خاصة من ناحية عدد الممتحنين والمؤسسات التربوية والأساتذة والإداريين والإطعام والنقل المدرسي وغيرها من الأسباب التي تجعل وجود عدم تكافؤ وتساو بين الولايات، الا أن المسيلة بهذه النتيجة سجلت تراجعا بالمقارنة مع نتائج البكالوريا في الموسم الدراسي الماضي، اين بلغت نسبة النجاح 51.14 بالمائة، وفي المرتبة 42 وطنيا.

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الحبس النافذ لمتهمين بالغش في البكالوريا بعين صالح

ش. بن ايعيش

أدان مجلس قضاء بولاية تمنراست، 9 متهمين بمحاولة الغش وتسريب أسئلة امتحان البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بولاية عين صالح في جلسة له نهار أمس، بعقوبة اثني عشر شهرا حبسا منها ثمانية أشهر موقوفة النفاذ، وكان المتهمون قد قدموا قبل أيام استئنافا، في الحكم الصادر عن محكمة عين صالح من قبل بإدانتهم بسنتين حبسا نافذا.

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“رحيل” تفتك أعلى معدل في البكالوريا بالأغواط منذ الاستقلال

الشريف داودي

تقرأ بين تقاسيم وجهها شغفا كبيرا بالمعرفة ورغبة جامحة في مواصلة المشوار بنفس العزيمة. متأنقة خلقا وخلقا، متألقة علما ومعرفة. رحيل بعيط المولودة في الخامس جويلية 2004 هي المقصودة، وهي الأولى في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2022 بولاية الأغواط عن ثانوية أبي بكر الحاج عيسى. تحصلت على معدل 18.46 من عشرين في شعبة علوم تجريبية. وهو الأعلى بالولاية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا على حد معلوماتنا، بعد التلميذة رانية شيراز بن عبد القادر التي تحصلت على معدل 18.25 دورة 2019.

جمعتنا بها جلسة خاصة عبرت للشروق من خلالها عن شغفها الكبير لمواصلة دراستها في مجال الطب دون أن تخفي ميولها لمجال الإعلام الآلي. وقد صرحت بأنها كانت من البداية تعمل لأجل الحصول على معدل 18 إلا أنها لم تفكر يوما في أن تتوج الأولى ولائيا. كما كشفت أن السر في تفوقها هو عناية المولى عز وجل واهتمام والديها اللذين لم يبخلا عليها بشيء. وقد شرعت في التحضير لامتحان البكالوريا مع انطلاق الموسم الدراسي ولم تتوقف عن مراجعة أي مادة إلا بعد اجتياز امتحانها. في حين قالت إنها ساعدت نفسها بدروس خصوصية في المواد الأساسية فقط.

وكانت رحيل متفوقة طوال مسارها الدراسي. حيث تحصلت في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بمدرستها بوعامر محمد على معدل 9.60 والرتبة الخامسة ولائيا في امتحان شهادة التعليم المتوسط بحصولها على معدل 18.58، وفي الثانوي كانت نتائجها الفصلية بين 18 و19 من عشرين.

ضيفتنا لم تكن تنام في الأشهر الأخيرة سوى 6 ساعات بداية من منتصف الليل، لأجل توفير الوقت الكافي للتحصيل الجيد. وقد دعت الراسبين إلى إعادة ترتيب البيت الدراسي من جديد، ناصحة إياهم والمقبلين على امتحان البكالوريا عموما بالانضباط وتنظيم الوقت وعدم تضييع الحصص الرسمية في المؤسسات ومراجعة كل المواد بنفس الاهتمام. مؤكدة أن للتحضير النفسي دورا كبيرا في التفوق وبلوغ الغايات كيفما كانت. وهي النتيجة التي أسعدت كثيرا الأسرة التربوية بالولاية وعبر من خلالها مدير التربية عبد القادر رباح عن سعادته من خلال اتصاله بالتلميذة لتهنئتها ومرافقتها في نشرة الأخبار عبر أثير إذاعة الجزائر من الأغواط.

يذكر أن ولاية الأغواط تحصلت هذا العام على نسبة نجاح قاربت 40 بالمائة بمجموع 2880 متمدرس ناجح من مختلف الشعب بين 7312 مترشح حاضر. من جهة أخرى، حاز التلميذ محقن عبد الرؤوف من ثانوية محمد بوضياف بآفلو على معدل 18.28 بوأه الرتبة الثانية ولائيا. بينما تحصل 21 تلميذا على معدلات تساوي أو تفوق 17 من عشرين واحتلت ثانوية بج أحمد بحاسي الرمل الرتبة الأولى بالولاية بنسبة 61.95 بالمائة.

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نسبة نجاح “متواضعة” في البكالوريا بإيليزي

معتز روابح

بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 بولاية ايليزي، 40.48%، أي أنها أقل من النسبة الوطنية، حيث تحتل بذلك ولاية إيليزي مكانا ضمن المواقع الأخيرة في ترتيب ولايات الوطن حسب نسبة النجاح، فيما احتلت ثانوية مبارك الميلي المركز الأول على مستوى الولاية، بنسبة 64.84%، وفي المركز الثاني ثانوية الشهيد روابح عبد الرحمان بالدبداب بنسبة 44.12%. فيما احتلت ثانوية محمد بوضياف ببرج عمر إدريس المركز الأخير بنسبة 22.99%، وهي نسبة مخيبة للآمال بل شكلت صدمة لدى المواطنين بسبب هذه النسبة المنخفضة جدا، مما يستوجب على المسؤولين الوقوف على سبب تدهور النسبة، ولو أن ثانوية برج عمر إدريس أثرت كثيرا في تراجع النسبة بالولاية. أما أعلى معدل بولاية ايليزي، فقد كان من نصيب التلميذة المتفوقة “قوامي تقوي” قسم العلوم التجريبية بثانوية الشهيد روابح عبد الرحمان بالمقاطعة الإدارية الدبداب، بمعدل 16.80.

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حريق غابي ببومرداس

علي لعناني

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بغلية مدعمة بكل من وحدة دلس، بومرداس، بودواو والرتل المتنقل لحرائق الغابات التابع للحماية المدنية لولاية بومرداس المجموعة الجوية للحماية المدنية ومصالح الغابات، مساء أول أمس، لأجل إخماد حريق غابي على مستوى قرية بلدية سيدي داود دائرة بغلية شرق ولايه بومرداس وسخرت ذات المصالح لإخماد هذا الحريق معدات بشرية تتمثل في 80 عون حماية مدنية لمختلف الرتب بقيادة مدير الحماية، فضلا عن تسخير 14 شاحنة إطفاء، حافلة، 3 سيارات اتصال وطائرة هيلكوبتر تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية الجدير بالذكر في هذا السياق أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده رغم الصعوبات التي كانت بسبب الرياح مما جعله ينتشر إلى عدة مواقد، حيث تم إخماده نهائيا ومنعه من الانتشار خاصة إلى ناحية التجمعات السكانية والممتلكات وكان ذلك بفضل

مشاركة محافظة الغابات، الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الجزائرية للمياه، بلدية بغلية والبلديات المجاورة، وبمعية المواطنين.

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الشلف: التماس تشديد العقوبة على المضاربين بالموز

ب. يعقوب

التمس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الشلف، تشديد العقوبة بحق المتابعين في قضية المضاربة غير المشروعة في فاكهة الموز وإحداث الندرة فيها، وذلك في محاكمة استغرقت مطولا بعد تأجيل الفصل في وقت سابق النظر فيها ثلاث مرات.

محاكمة أفراد شبكة المضاربة وتحقيق الثراء من فاكهة الموز في ولاية الشلف، بينهم موقوفان وآخر غير موقوف في حال فرار، شهدت مرافعة قوية لممثل الحق العام، الذي كان استأنف الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة في ماي الماضي، بعد إدانة اثنين من أفراد الشبكة بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وتسليط حكم غيابي ثقيل من نوعه يقضي بحبس المتهم الثالث الفار بـ12 سنة، والذي رفض المثول أمام هيئات التحقيق المختصة، إذ شدد ممثل النيابة على تطبيق نص القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وعدم الفوترة والتخزين لإحداث الندرة، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، التي تمضي نحو تفكيك كارتيلات المضاربة غير المشروعة في المواد المطلوبة من قبل الجزائريين، كما رأى أن المتهمين تم ضبطهم في حال تلبس بالتخزين، لافتا إلى أن المادة 2 من القانون الذي جاء لمكافحة المضاربة غير المشروعة والتخزين، تستوجب فرض الأحكام دون لف أو دوران.

من جهته، حاول دفاع المتهمين الموقوفين، التأكيد على أن قضية الحال لا علاقة لها بالمضاربة غير المشروعة، لأنها تخص فاكهة الموز وليست مادة أساسية مطلوبة بقوة من العائلات الجزائرية، كما حرص الدفاع على إثبات براءة الموقوفين لنبل وظائفهم الأصلية التي لا تسمح لهم بالانخراط في عصابات المضاربة أو تخزين المواد الغذائية أو الأخرى المتعلقة بالفواكه.

الوقائع التي دارت مطولا في محكمة الاستئناف، تعود إلى تاريخ 23 أبريل الماضي، حينما تمكنت قوات الشرطة في الشلف، من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة أفراد على اختلاف أعمارهم، ضبطت بحوزتهم 217 طن من مادة الموز في عملية مداهمة لغرف تبريد شمال عاصمة الولاية، وكللت العملية بحجز أطنان الموز التي كانت مهيأة ومعدة لطرحها في السوق بأسعار مضاعفة.

وأدرجت السلطات الأمنية، قضية حجز أطنان فاكهة الموز في الشلف، ضمن سياق حملة وطنية هامة بمحاصرة كبار المضاربين وشبكات تخزين السلع لأجل الربح السريع وتحقيق الثراء الفاحش.

عملية الحجز التي قادتها قوات الشرطة في الشلف، تزامنت وعملية وطنية لمصالح الأمن التي ضبطت إجمالا 1243 طن من ذات الفاكهة بالجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، الشلف.

أسعار تناطح السحاب…

ملف الحال الذي عرضه مجلس قضاء الشلف، يأتي في وقت عادت فيه أسعار الموز إلى الارتفاع مجددا وصارت ذات الفاكهة في غير متناول كافة الأسر الجزائرية أو لمن استطاع إليها سبيلا، نتيجة الصعود المباغت لأسعار “البنان” من 350 إلى حاجز 700 أو 800 دج في بعض أسواق سوبر ماركات الكبيرة في المدن الجزائرية.

وبالرغم من حملات الأمن الأخيرة بفرملة عصابات المضاربة وإحداث الندرة وتوقيف العشرات منهم في عدد من مناطق البلاد، والحكم عليهم بأحكام ثقيلة وصلت حدود 10 سنوات سجنا وغرامات قوامها 200 مليون سنتيم، إلى جانب ما رافقها من حملات مقاطعة شعبية لمادة الموز عبر منصات التواصل الإجتماعي تحت عنوان، “خليه يكحال” أو هاشتاج “الموز لمن استطاع إليه سبيلا”، إلا أن أسعاره عاودت ملامسة ناطحات السحاب بشكل غير مسبوق، بحيث تعدى سعر الموز في أسواق التجزئة والمحلات 700 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، والمفاجأة التي كانت غير متوقعة أيضا، هي استمرار ارتفاع أسعار الموز حتى في ظل مواصلة محاكمة بارونات المضاربة في عدد من مناطق الوطن.

وجدد بعض خبراء الاقتصاد في الجزائر، توجيه أصابع الاتهام لكبار المضاربين بتخزين المواد الغذائية والفواكه، وحملوهم مسؤولية هذه الأثمان المرتفعة لفاكهة الموز، وتأكد ذلك، في هذه الفترة بالذات التي ترافق إجازة بعض التجار ومناسبة عيد الأضحى، إذ عمد بعض المضاربين إلى رفع سعر الموز إلى الضعف من 400 إلى 800 دج في أكثر من جهة رغبة في تحقيق الثراء بنهم وكسب المال السريع على حساب جيوب الجزائريين.

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تأجيل البتّ في قضية الغازي و”مدام مايا” بالشلف

ب. يعقوب

قررت محكمة الجنح ببوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف، أول أمس، تأجيل البتّ في قضية الغازي محمد الوزير الأسبق للعمل بصفته واليا سابقا لولاية الشلف “ومن معه”، إلى غاية تاريخ 19 سبتمبر القادم، على خلفية تخلف حضور معظم الأطراف المعنية، بموجب مواد تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، يتعلق بمنح امتيازات غير مبررة لـ”البنت المزعومة” للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، التي “دوّخت” الجميع في الشلف بتفردها في تسيير أملاك عمومية دون أن تعود بالفائدة على الخزينة العمومية .

وطبقا لما أوردته مصادر مؤكدة، فإن محكمة الجنح ذاتها أجلت أولى جلسات النظر في قضية فساد “حديقة التسلية والترفيه” بالشلف، بسبب تعذر حضور عدد من المتهمين، بينهم منتخبون سابقون وبعض رؤساء مصالح التنظيم في وقت سابق .

ويتابع في القضية المؤجلة التي لا تقل أهمية عن قضايا الفساد التي فتحتها محاكم مجلس قضاء الشلف، 11 شخصا من ضمنهم الغازي محمد الوزير الأسبق للعمل والحماية الاجتماعية بصفته واليا سابقا لولاية الشلف في الفترة الممتدة بين “2001/2008” قبل تحويله إلى ولاية عنابة في أعقاب ثورة غضب ساكنة “البراريك” في الشلف، كما يلاحق ملف الفساد ذاته، ثلاثة رؤساء سابقين لمصلحة التنظيم “دراغ”، مدير أملاك الدولة الأسبق، محافظ الغابات الأسبق، الرئيس الأسبق لمصلحة تقييم الممتلكات بالإضافة إلى رئيسين أسبقين للمجلس الشعبي لبلدية الشلف 2002/2007 و2007/ 2012، إلى جانب مديرة الشركة الخاصة “آورليون لاند” و”أ ف” إحدى بنات المدعوة مايا التي كانت تدعي أنها “الابنة الخفية” للرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، التي لم تنقضِ لحد الساعة محكوميتها بالحبس النافذ على ذمة قضايا فساد.

ملف “حظيرة التسلية” الذي أسال الكثير من الحبر في وقت سابق بشأن هوية مسيره واستمرار مصالح بلدية الشلف في أخذ تكاليف استهلاك الكهرباء، الماء وأعباء أخرى على عاتقها بذات الفضاء العمومي دون إرغام المستثمر على دفع ذلك، أعاد النقاش حول الطرق التي كانت تمنح بها صفقات تسيير الأملاك العمومية لاسيما ما تعلق بأبناء المسؤولين والمقربين من الدوائر الحكومية في وقت “جنون” تسيير المال العام، حيث استغرق التحقيق في قضية الحال ما لا يقل عن 5 سنوات لخطورة الوقائع الجزائية التي يتابع فيها الغازي محمد وعدة أوزان محلية وبنت “مدام مايا”، وذلك بتهم تخص إهمال وضياع أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية إلى جانب جنحة إساءة استغلال الوظيفة .

وحقق القاضي مع هؤلاء الأشخاص في شبهات الفساد، بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة اعتمادا على تقارير إخبارية ومحاضر الضبطية القضائية لأمن ولاية الشلف، حول ممارسات خطيرة لها صلة بإهدار المال العام في حديقة التسلية أو ما بات يسمى في الشلف بـ”الحديقة اللغز”.

الأبحاث المعمقة التي أحاطت بظروف إبرام الصفقة، بينت خرق الوالي الأسبق لولاية الشلف، لبنود دفتر الشروط الخاص بتسيير حديقة التسلية في الشرفة، إذ حصلت “أ ف” بنت المدعوة “مايا” على عقد باستغلال حظيرة التسلية مرفقة بمركز الفروسية في حي الشرفة التي تتربع إجمالا على مساحة 14 هكتارا لمدة 20 سنة كاملة قابلة للتجديد، على أن تقوم بتسديد سعر رمزي قدره 4000 دج للهكتار الواحد في السنة، بمعنى أنها تقوم بدفع ما قيمته 78 ألف دينار جزائري في السنة، وهو ثمن رمزي خالف جملة وتفصيلا ضوابط الاستغلال التجاري للمرافق العمومية .

التحريات التي قادتها مصالح أمن الولاية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أثبتت أن صاحبة عقد الاستغلال، كانت تتلقى عائدات استغلال “الحظيرة” من حديقة ألعاب، قاعة حفلات، مطاعم، مسبح ومركز الفروسية دون أن تدفع مليما واحدا نظير ذلك، بل إن كافة الأطراف الرسمية التي يشتبه في تورطها في الملف، كانت توفر بسخاء منقطع النظير الخدمات المجانية لهذه الأخيرة، رغم أن دفتر الشروط يسمح باستغلال الحظيرة فقط دون أي مرفق آخر بما في ذلك مركز الفروسية، بخلاف مزاعم المتهمة أمام الضبطية القضائية على أنها كانت تسدد السعر الرمزي المذكور تحت ذريعة أن العقار المستغل هو فلاحي وقليل الإنتاج، إلا أن الأبحاث كذبت ذات الادعاءات، لكون أن النشاط المستغل له طابع تجاري محض ولا علاقة له بطبيعة الأرض موضوع استغلال .

التقارير التي حصلت عليها الجهات القضائية في الشلف، بينت أن رئيس البلدية الأسبق “2007/2012″، كان يطالب في إرساليات رسمية من شركة “آورليون لاند” تسديد 6 ملايير و300 مليون سنتيم، نتيجة المتاعب المالية التي تحملتها البلدية على عاتقها، لكن سرعان ما توقف هذا المنتخب الأسبق عن المطالبة بحقوق الدولة لضغوط مورست بحقه في وقت سابق .

ما خفي أعظم …

معلوم أن تاجرة “الأقمشة” السابقة المدعوة “مادام مايا” المتابعة في قضايا فساد، التي كانت حررت عقدا باسم ابنتها لتسيير حظيرة التسلية في الشرفة بالشف، كانت قدمت اعترافات صادمة أمام هيئات التحقيق بالجزائر العاصمة تخص علاقتها بمسؤولين كبار في الدولة وعلى الصعيد المحلي في عدة ولايات، أبرزها تعرفها على مستثمر، كونت بفضله ثروات “فلكية” من العدم كضخها آلاف اليوروهات في الخارج وبالتحديد في صندوق التوفير الإسباني “كايكسا” في برشلونة، الذي يمارس نشاطا ماليا غير مباشر، وامتلاكها 6 فيلات وشقتين و3 عقارات في إسبانيا، إضافة إلى حصولها على عقار مساحته 5000 م2 ببلدية في الشلف في إطار “كالبيراف” لإنجاز محطة خدمات لكن لم تنجز ذلك، وكان الغازي يتعامل معها على أساس أنها ابنة الرئيس الراحل السابق، وبتعليمات كان يتلقاها من سكرتيره الخاص محمد روقاب .

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وفاة شاب إثر سقوط سيارته في واد بقسنطينة

ع. بن منـية

هوت في حدود الساعة السادسة من مساء الأحد، سيارة سياحية من أعلى الطريق، لتسقط من ارتفاع نحو 20 مترا من على الجسر الكائن بالمنطقة الصناعية بالما باتجاه ماسينيسا، وتستقر بجانب مجرى الوادي، ما تسبب في وفاة سائقها البالغ من العمر 24 سنة، في عين المكان متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها في أنحاء مختلفة من الجسم.

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السلطات تشنّ حملة مضادة على العقارات الوهمية بالمنيعة

عبد المالك

شنّت قبل أيام مصالح بلدية المنيعة حملة واسعة على جميع العقارات الصناعية والفوضوية المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها من طرف بعض الخواص، والتي شهدت انتشارا كبيرا في السنوات القليلة الماضية من طرف مافيا العقار بالمنطقة.

وكانت العملية تحت إشراف السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية المنيعة وممثل الأمن، إذ مسّت جميع العقارات الصناعية بمدخل المدينة، بعد إجراء المعاينة الميدانية للتجاوزات المسجلة من طرف الجهات المختصة ولجنة الإصغاء، التي تهتم بالمشاكل الإدارية والعقارية بالمنطقة والتي قام بإنشائها رئيس البلدية من أجل الاستماع لتظلمات هؤلاء المستثمرين من أجل إنشاء استثمار حقيقي ومحاربة الاستثمارات الوهمية.

ويقوم البعض بالاستيلاء على الأراضي دون العمل بها، حيث أكد رئيس بلدية المنيعة لـ”الشروق” أن العملية ستتوسع للأراضي الفلاحية بعد الانتهاء من العقارات الصناعية وهذا من أجل توزيع الأراضي الفلاحية، لمن يقوم بخدمتها.

وقد استحسن سكان المنطقة هذه العملية التي أدخلت الطمأنينة لدى سكان المنطقة بعد الانتشار الرهيب للاستيلاء على العقارات الصناعية والفلاحية، دون حسيب أو رقيب من طرف مافيا العقار.

معلوم أن الاعتداء على أراضي الدولة أصبح مستشريا في السنوات الأخيرة في جميع ولايات الوطن بما في ذلك الجنوب الكبير، بسبب عدم اهتمام الجهات المختصة بها وتحويلها إلى برامج نفعية لفائدة السكان، وهو ما شجع بعض المواطنين للاستيلاء عليها والتمهيد لتحويها إلى مناطق فلاحية أو حتى سكنية ثم إعادة بيعها بأموال كبيرة مستقبلا.

وكانت الوزارة الأولى قد أمرت ولاة الجمهورية بضرورة ستراجع هذه العقارات الشائعة كونها مسجلة في عملية المسح ووجوب متابعة المخالفين ومتابعتهم قضائيا بعد انتشار الظاهرة في العشر سنوات الأخيرة.

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حجز 374 كلغ من اللحم بسور الغزلان في البويرة

فاطمة عكوش

تمكنت خلال اليومين الأخيرين الفرقة المختلطة المكونة من فرقة قمع الغش وفرقة الطب البيطري لولاية البويرة بمرافقة أعوان أمن دائر سور الغزلان من حجز هيكلي بقرتين وهذا على مستوى المذبح من دون ختم الطبيب البيطري، بوزن إجمالي يقدر بـ374 كلغ، بقيمة تقدر بـ46 مليون سنتيم، وعلى إثره تم تحويل وجهة الهيكل الأول بوزن 210 كلغ نحو مستشفى محمد بوضياف، والهيكل الثاني بوزن 164 كلغ إلى دار الأيتام وضحايا الإرهاب مقابل وصول استلام وشهادة بيطرية محررة من طرف المفتش البيطري التابعة للفرقة تثبت سلامة الهيكلين للاستهلاك البشري.

.. وجمعية “أصدقاء المريض” تمنح قصصا للأطفال لتشجيع المطالعة

نظمت جمعية “أصدقاء المريض” بسور الغزلان، أول أمس، تحت شعار “ألعب وأتعلم”، حفلا بهيجا بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي، وهذا بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة، وذلك بقاعة الحفلات بوسط المدينة حضره عدد معتبر من الأطفال رفقة عائلاتهم.

خلال الحفل الذي دام عدة ساعات تم تقديم ألعاب تربوية، ترفيهية، مسرحيات هادفة تحمل قيمة إنسانية منها الصدق، المحافظة على الأمانة، التنمر، الكرم، زيارة المرضى وغيرها، كما تم توزيع جوائز وهي عبارة عن قصص مشوقة لتشجيع الأطفال على المطالعة المستمرة والتخفيف من الاستعمال المفرط للهواتف الذكية، وعرف النشاط مشاركة أول مرة لمهرجات، وهي المبادرة التي استحسنها الأطفال وعائلاتهم معا.

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تخصيص أكثر من 117 ألف قنطار من الشعير للأعلاف بالمسيلة

س. ع

تم تخصيص كمية تقدر بأكثر من 117 ألف قنطار من الشعير حصريا للأعلاف الموجهة للأغنام والأبقار والماعز والإبل بولاية المسيلة، حسب ما كشفت عنه مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه الكمية تمثل زيادة بأكثر من 17 ألف قنطار مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، التي تم خلالها تخصيص كمية لا تتجاوز 100 ألف قنطار للأعلاف.

ويفسر هذا الارتفاع بـ”زيادة إنتاج الحبوب بالولاية والذي بلغ 900 ألف قنطار مقابل أقل من 500 ألف قنطار في 2021″، كما أبرز ذات المصدر، مضيفا بأن الفلاحين تراجعوا عن إنتاج الأعلاف الجافة والشعير على وجه الخصوص رغم تزايد الطلب على الأعلاف بالنظر لزيادة المواشي بالولاية التي تحصي حاليا أكثر من 5 ملايين رأس.

واستنادا لمصالح الولاية فإن انخفاض أسعار الأعلاف والتبن والبرسيم كان وراء لجوء الفلاحين إلى تخزين منتوجاتهم في انتظار بيعها خلال فصل الشتاء المعروف بارتفاع الطلب على الأعلاف الجافة من جهة ورغبة فلاحين ومربين آخرين في تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث الأعلاف.

جدير بالذكر أن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية المسيلة جمعت كمية تقدر بـ 205 آلاف و964 قنطار في أعقاب حملة الحصاد والدرس لتي انطلقت في شهر ماي المنصرم وستنتهي قبل 20 جويلية الجاري.

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مدرسة وقاعة علاج والكهرباء مطالب سكان زواودة بحد الصحاري في الجلفة

أحمد خلفاوي

طالب سكان منطقة زواودة التابعة لبلدية حد الصحاري بولاية الجلفة بضرورة التدخل العاجل لوالي ولاية الجلفة من أجل برمجة مشاريع تنموية في إطار التكفل بمناطق الظل، والتي من شأنها فكّ العزلة على المنطقة والمساعدة على تثبيت سكان المناطق الريفية في أراضيهم.

وقد طالب سكان المنطقة بضرورة برمجة مشروع لإعادة تهيئة الطريق المؤدي إلى المنطقة، خاصة وأن المسلك الوحيد المؤدي إلى المنطقة يعرف حالة متقدمة من الاهتراء ولم يعد يصلح لسير المركبات، كما عبر سكان منطقة زواودة عن استيائهم من انعدام المشاريع والمرافق الضرورية رغم الوعود التي تلقوها من طرف السلطات المحلية منذ سنوات عديدة دون تجسيد وهو ما فرض الهجرة نحو المدينة على البعض، وتحمل المعاناة الصعبة على الباقين، نتيجة انعدام أهم المرافق الضرورية، ومن ذلك انعدام الكهرباء الفلاحية، بالرغم من تواجد عديد الآبار الارتوازية والمستثمرات الفلاحية التي أصبحت مهدّدة بالزوال، إضافة إلى انعدام قاعة علاج ومدرسة ابتدائية، وكذا النقص الكبير في النقل المدرسي.

وأضافوا بأنهم تلقوا عديد الوعود الجوفاء والتي بقيت مجرد وعود لا أكثر، لتبقى المنطقة تتخبط في المعاناة والمشاكل اليومية وهو ما جعلهم يفكرون في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقري البلدية والدائرة ومراسلة مختلف السلطات من أجل تذكيرها بالوعود التي قطعتها منذ سنوات دون تجسيدها على أرض الواقع .

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تخصص “الذكاء الاصطناعي” في الماستر خلال الموسم الجامعي المقبل بالجلفة

س. ع

ستتعزز خارطة التكوين في طور الماستر بجامعة “زيان عاشور” بالجلفة خلال الموسم الجامعي المقبل بإدراج تخصص جديد يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حسبما علم من رئاسة الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة الحاج عيلام على هامش حفل اختتام السنة الجامعية، أن مدوّنة التخصصات ستعرف الموسم المقبل 2023/2022 إدراج تخصص الذكاء الاصطناعي في طور الماستر، ليشكل إضافة حقيقية لفروع التكوين التي تضمنها كلية العلوم والتكنولوجيا، مواكبة لسوق العمل والتحديات المستقبلية.

وأضاف السيد عيلام أن هذا الرهان الذي جاء ليساهم في توسيع قائمة التخصصات ذات الأولوية، “سيمكن الطلبة من تعزيز قدراتهم البحثية والعلمية في تخصص نوعي ذو جاذبية كبيرة في سوق الشغل، كونه ذو بعد اقتصادي وعلمي”.

وفي موضوع آخر أكد ذات المسؤول بأن الموسم الجامعي الماضي شهد تنظيم عدة تظاهرات علمية ورياضية كان أهمها الأولمبياد الرياضية والثقافية الوطنية لذوي الهمم التي نظمت لأول مرة في الوسط الجامعي ليتم ترسيمها من طرف الوصاية، كما ذكر السيد عيلام.

وضمن نشاطات الجامعة خلال الموسم 2021/2022 تم تنظيم ولأول مرة معرض للإنجازات والابتكارات، أثمر حينها في تقديم 50 مشروعا برع فيهم طلبة وأساتذة جامعيون، وهي المشاريع التي يمكن مرافقتها لتصبح مؤسسات مصغرة ومتوسطة دعم الاقتصاد الوطني.

للإشارة، عرف الموسم الجامعي، الذي اختتم بتكريم ثلة من المتفوقين، تخرج قرابة 11 ألف طالب، كانوا قد تلقوا تكوينا في طوري الليسانس والماستر بسبع كليات ومعهد متخصص يحويها هذا الصرح الجامعي الذي يحصي أزيد من 40 ألف طالب.

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وفاة 9 أشخاص في حوادث مرور بالمناطق الحضرية بالبليدة

س. ع

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 42 شخصا خلال شهر جوان الماضي، في حوادث مرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية بالبليدة، والتي تعد أثقل حصيلة سجلتها الولاية منذ عدة أشهر، حسبما علم من هذا الجهاز الأمني.

وجاء في بيان لخلية الإعلام والعلاقات العامة أن المصلحة الولائية للأمن العمومي سجلت خلال الشهر الماضي وقوع 42 حادثا جسمانيا أسفر عن وفاة 9 أشخاص وجرح 43 آخرين مقابل وقوع 22 حادث مروري شهر ماي الماضي تسبب في وفاة شخصين وجرح 22 آخرين.

وبهدف التقليل من مثل هذه الحوادث، تحرص مصالح الأمن على تطبيق الإجراءات الردعية في حق المخالفين لقانون المرور بحيث بلغ عدد المخالفات الجزائية التي تم تحريرها خلال الشهر الماضي في حق سائقي المركبات 4939 مخالفة و468 أخرى في حق سائقي الدراجات النارية التي تعد من بين وسائل النقل الأكثر انتشارا بالولاية.

وأضاف البيان أن مصالح الأمن قامت أيضا بتحرير 153 جنحة مرور في حق سائقي المركبات و 169 جنحة في حق سائقي الدرّاجات النارية، مشيرا إلى التركيز على الجانب التحسيسي التوعوي من خلال تنظيم 8010 نشاط توعي خلال الفترة المذكورة.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة البيع غير الشرعي في الطريق العام قامت الفرق التابعة لمصلحة الأمن العمومي بـ 188 تدخل أسفر عن تحويل 91 شخصا نحو المقرات الأمنية لاستكمال الإجراءات الشرطية، إلى جانب 9 تدخلات تخص محاربة الحظائر العشوائية.

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وفاة تلميذ ناجح في البكالوريا غداة صدور النتائج بغليزان

ناصر بلقاسم

شيعت، يوم الإثنين، جنازة التلميذ “حداق محمد” البالغ من العمر 19 سنة، بمقبرة شايب الذراع بسيدي أمحمد بن علي في ولاية غليزان، في جو مهيب، وحضور مئات المشيعين من أبناء المنطقة،.

الفقيد الشاب توفي بمستشفى وهران، بعد تعرضه لحادث مرور وقع له وهو على متن دراجته النارية، أين تم نقله إلى المستشفى الجامعي بوهران، في حالة حرجة، ليحول إلى مصلحة العناية المركزة، أين مكث بها 4 أيام، بعد فقدانه للوعي، إلى أن نزل خبر وفاته على العائلة وسكان حي سيدي مسعود مسقط رأسه، بسيدي أمحمد بن علي، صبيحة يوم الأحد كالصاعقة، خاصة أن الضحية كان يترقب صدور نتائج امتحان شهادة البكالوريا، قبل تعرضه للحادث المأساوي.

يذكر أن الضحية “محمد حداق” كان يدرس بقسم السنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد بثانوية المجاهد عموري محمد بسيدي أمحمد بن علي، ونجح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، بمعدل 9.71 بدرجة مقبول، حسب الرقم التسلسلي رقم 37587003.

وقدم مدير التربية بالولاية عبد العزيز براهيمي، العزاء إلى عائلة الفقيد أصالة عن نفسه، ونيابة عن إطارات وموظفي قطاع التربية لولاية غليزان، معتبرا فقدان هذا التلميذ خسارة كبيرة للثانوية التي يدرس بها والقطاع التربوي ككل.

وكانت ولاية بسكرة قد شهدت واقعة مشابهة، إذ أُعلن السبت نجاح التلميذ أنيس حيوني في البكالوريا، وهو الذي توفي بعد اجتيازه الامتحان يأيام، حيث قضى في حادث سير. وحصل أنيس، الذي كان يدرس في شعبة الآداب والفلسفة، على معدل 12.61 وبتقدير “قريب من الجيّد”.

وكانت ردة فعل والدة أنيس بعد تلقيها النبأ مؤثرة للغاية، إذ كتبت الأم الثكلى منشورا في الفايس بوك خاطبت فيها ابنها بالقول: “نوض أنيس ولدي أفرح من قبرك راك ديت الباك ربي يرحمك ولدي!”، وهي العبارة التي هزت زملاء أنيس من الناجحين والراسبين، وأعقبها تقاطر عشرات التلاميذ والأساتذة، إلى مقبرة بسكرة المركزية، أين ترحموا على الفقيد، كما توجه عدد منهم إلى منزله، لمواساة عائلته.

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وفاة عامل سقط من المدرجات بملعب عنابة

نادية طلحي

لفظ نهار، الأحد، شاب يبلغ من العمر 27 سنة، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها، جرّاء اصطدام جسده بالأرض، بعد سقوطه المفاجئ من أعلى المدرجات المغطاة لملعب 19 ماي بعنابة الذي يشهد أشغال تهيئة استعدادا لاحتضان منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها بعض ملاعب الجزائر خلال شهر جانفي من السنة المقبلة، على الرغم من وجود جدل حول إمكانية إسقاط ملعب 19 ماي من الملاعب التي ستحتضن هذه المنافسة القارية.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الشاب الضحية الذي ينحدر من مدينة بريكة بولاية باتنة، يعمل في ورشة الأشغال الجارية لتهيئة ملعب 19 ماي بعنابة، كان برفقة زملائه أعلى المدرجات المغطاة، منهمكا في القيام ببعض الأشغال، قبل أن يهوى من أعلاها ويسقط أرضا، ما تسبب في إصابته بكسور وجروح مختلفة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في عين المكان وسط دهشة وصدمة زملائه.

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العثور على جثة شاب مقتول في جيجل

ع. بوفافة

اهتزت صبيحة الاثنين، بلدية أولاد عسكر الجبلية بولاية جيجل، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 28 سنة، تم العثور على جثته من طرف مواطنين، لاحظوا عليها آثار ضرب وطعن منها ضربات على مستوى الرأس، حيث سارعوا إلى إبلاغ مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية الذين تنقلوا إثرها مرفوقين بفرقة من الشرطة العلمية، أين تمت معاينة الجثة من طرف أفراد فرقة الشرطة العلمية ومكان تواجدها، مع رفع عدد من العينات التي قد تفيدهم خلال مجريات التحقيق في هذه الجريمة النكراء، قبل أن يتم نقل الجثّة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لإخضاعها لمعاينة الطبيب الشرعي بغرض تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وحسب شهود من المنطقة فقد أكدوا للشروق أن تفاصيل الجريمة التي وقعت بالمنطقة المسماة أولاد عربي، بدأت ليلة أول أمس، حيث حدثت مناوشات بين الضحية وعدد من الأشخاص داخل مقهى شعبي، لتتطور بعدها إلى شجار بالأيدي وتلفظ خلالها أحد المتخاصمين بألفاظ نابية ضد خصومه الذين كانوا من عائلة واحدة ما ضاعف من تشنج الوضع وأشعل فتيل غضبهم، ليتدخل بعدها مواطنون وقاموا بفض الشجار وإبعاد الضحية من المكان، ليستيقظ صباح أمس سكان المنطقة على خبر وفاة شاب، حيث تبين أنه أحد أطراف الشجار الذي وقع الليلة التي سبقت الجريمة.

وأضافت مصادرنا بأن فرقة الدرك الوطني قد قامت باستدعاء وتوقيف بعض الأشخاص، في إطار التحقيق المفتوح، والذي من شأنه أن يكشف ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة التي هزت هدوء بلدية أولاد عسكر المحافظة، بالاستناد إلى تقرير الشرطة العلمية وتقرير الطبيب الشرعي.

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وفاة 3 أشخاص في حوادث مرور بالمدن

ق. و

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 138 آخرين بجروح في 115 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال نهاية الاسبوع المنصرم، حسب حصيلة أوردتها يوم الاثنين مصالح الأمن الوطني .وتشير المعطيات ذات الصلة -حسب نفس المصدر- الى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. كما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24.