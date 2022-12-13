أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

تفكيك ورشة سرية لصناعة وتقليد التبغ، توقيف منتحل صفة رجل أمن

حجز 60 ألف كيس من التبغ

تفكيك ورشة سرية لصناعة وتقليد التبغ بالمسيلة

أحمد. ق

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة من تفكيك ورشة سرية لصناعة وتقليد مادة التبغ، مع حجز كميات معتبرة من هذه المادة، تفوق 60 ألف كيس، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وتعود وقائع القضية، على إثر ورود معلومات إلى المصلحة مفادها قيام أحد الأشخاص باستغلال مسكنه بأحد أحياء مدينة المسيلة كورشة لصناعة وتقليد مادة التبغ، كما يقوم بترويج هذه المادة باستعمال شاحنته، وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم وضع خطة محكمة، ومداهمة المكان أين تم توقيف المشتبه فيه وحجز كميات معتبرة من مادة الشمة المقلدة تقدر بـ 60 ألفا و710 وحدة من مختلف العلامات جاهزة للتسويق، 62 كلغ من التبغ الخام، كميات من الأكياس الفارغة والأغلفة البلاستيكية والكرتونية، بالإضافة إلى حجز الآلات المستعملة لصناعة وتغليف مادة الشمة، وكذا الشاحنة المستعملة في عملية النقل والترويج، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل جنحة حيازة أجهزة لصنع التبغ وحيازة تبغ مصنوع لا يحمل الطابع، جنحة تزوير منتج موجه للاستعمال البشري، جنحة وضع للبيع منتج مزور وخطير للاستعمال البشري، وجنحة تقليد علامة، حيث تم إيداعه مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

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الجاني هاجم والدة الضحية بسكين

15 سنة سجنا لأستاذ جامعي قتل ابن أخته بالرصاص

ف. ن

تورط أستاذ جامعي بالعاصمة بمقتل ابن شقيقته بإطلاق النار عليه من بندقية صيد والاعتداء على شقيقته بالسلاح الأبيض وإصابتها بجروح بليغة على مستوى الرقبة واليد، بسبب خلاف قديم حول الميراث أججه مشكل نافذة مطبخ مشتركة بينهما، كانت السبب الرئيس لجريمة قتل أدين فيها الجاني بـ15 سجنا نافذا عن جنايتي القتل العمد و محاولة القتل العمد.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 06 فيفري 2022 في حدود الساعة التاسعة ليلا، على اثر دوريات لعناصر الشرطة القضائية بحسين داي وبالضبط على مستوى أحياء مدينة القبة استوقفهم جمع غفير من المواطنين للتبليغ عن سماعهم طلقات نارية من أحد المنازل، ومن خلال المعاينة الأولية والتأكد عثر على جثة الضحية “ع.ت” الذي تعرض لجروح على مستوى الرقبة أدت إلى وفاته، وعثر على والدته “س.ح” مصابة بجروح على مستوى الرقبة واليدين، نقلت إثرها من قبل عناصر الحماية المدنية لتلقي الإسعافات الأولية، مباشرة تم إخطار وكيل الجمهورية وإحاطة مسرح الجريمة لغاية وصول فريق المحققين من الشرطة العلمية، مع توقيف المشتبه فيه “س.ط” وحجز بندقية صيد من نوع بيكال وذخيرة حية، وسلاح أبيض المستعملين في جريمة القتل.

ولدى سماع المشتبه فيه، أكد انه الفاعل بإطلاق النار على ابن أخته والاعتداء على شقيقته بالسلاح الأبيض، مضيفا أنه بينما كان في المسكن العائلي بالطابق الأول الذي يقيم فيه رفقة زوجته وشقيقته التي يتقاسم معها المطبخ ودورة المياه المشتركة، وقع خلاف حول فتح وغلق نافذة المطبخ المشترك، كونه سبق أن أصيب بفيروس كورونا منذ 15 يوما من قبل ولا يتحمل البرد، ليتدخل الضحية المرحوم محاولا الاعتداء عليه، حسب زعمه، فتوجه إلى غرفة نومه لتفاديه، لكنه لحق به وقال له “سأقتلك”، وتحت تأثير الضغط، أخذ بندقيته من فوق الخزانة وزوّدها وأطلق النار عليه ليس بنية قتله وانما إبعاده، ولم يعلم أين أصابه، لأنه كان منفعلا، مرجعا السبب الرئيس إلى خلاف منذ حوالي السنتين حول الميراث، فيما اكد من خلال تصريحاته أنه أستاذ جامعي تخصص مادة الفيزياء وانه يحوز بندقية الصيد بموجب رخصة.

من جهتها شقيقته الضحية أفادت أن هناك خلافا حول الميراث، وبتاريخ الوقائع فعلا حدث خلاف بسبب النافذة أين أطلق النار على ابنها وحاول ذبحها بواسطة السكين، وخلال دفاعها عن نفسها أصيبت بجروح في الرقبة واليد وتخلصت منه بعد انقاذها من قبل شقيقها الثاني، وبعد سماع الأطراف خلال جلسة المحاكمة التي تشكلت على مستوى مجلس قضاء العاصمة، تم تكييف الوقائع على اساس جنايتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد للضحية وإدانته بالعقوبة السالفة الكر.

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ثلاث سنوات حبسا لموثقة تلاعبت بالعقار في سطيف

س. منصوري

أصدرت هيأة محكمة سطيف، الثلاثاء، أحكاما ما بين 5 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا في حق 11 شخصا من بينهم موثقة، ومتهمان اثنان يتواجدان في حالة فرار، بتهم النصب والاحتيال مع التزوير واستعمال المزوّر وسوء استغلال الوظيفة وتكوين مجموعة أشرار.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، التي جرت الأسبوع المنصرم وتم تأجيل الحكم فيها إلى غاية الثلاثاء، فقد التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين، واتضح من مجريات المحاكمة بأن الموثقة التي أدانتها هيأة المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، نصبت على العديد المواطنين في قضايا عقارية، خاصة في مدينة العلمة بولاية سطيف، وهذا بالتعاون مع متهمين اثنين يتواجدان في حالة فرار بتركيا.

ومتهمين آخرين قالوا أمام القاضي بأنهم كانوا ضحية ثقتهم في الموثقة، التي تلاعبت بالقانون، كما أنها كانت تستغل وظيفتها للتحايل عليهم كمتهمين، وعلى الضحايا في نفس الوقت ما جعلهم تحت طائلة القانون الذي لا يحمي المغفلين، حيث أن الضحايا فقدوا مبالغ هامة عند شرائهم عقارات دفعوا بعضها للبائعين وأخرى للموثقة.

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توقيف منتحل صفة رجل أمن بمستغانم

ق. م

أوقفت مؤخرا شرطة الأمن الحضري الأول بوسط مدينة مستغانم، شخصا بالغا من العمر 19 سنة، بوسط المدينة، بينما كان على متن دراجة نارية، حيث لفت انتباه عناصر الشرطة عدم ارتدائه الخوذة، وبعد محاولته مراوغة الدورية، تمكنت من توقيفه بشارع موسى عبد القادر بوسط مدينة مستغانم، أين صرح أنه تابع لأحد الأسلاك الأمنية، وبعد مطالبته بإثبات ذلك بوثيقة رسمية، تراجع عن تصريحاته، وصرح بأنه أقدم على ذلك الفعل تهربا من تسجيل مخالفة ضده عدم ارتداء الخوذة. عن قضية انتحال صفة، أنجز ضد سالف الذكر ملف إجراء قضائي قدم بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم، حيث صدر في حقه حكم سنة حبسا نافذا مع عدم الإيداع.

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حجز أزيد من قنطار من اللحوم الحمراء الفاسدة ببجاية

ق. م

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية من اللحوم الحمراء (لحم بقري) غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتعود وقائع القضية إثر قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتازمالت، بدورية ووضع نقاط مراقبة، أين لفت انتباههم شاحنة من نوع “نيسان” يقودها شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وبعد توقيف الشاحنة ومراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على لحوم حمراء (لحم بقري) تقدر بـ112 كلغ، دون وسومات تجارية، وبعد الاستفسار مع السائق عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط أكد أنه لا يحوز أي وثيقة؛ بالتنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة والطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية تبين بأن اللحوم فاسدة وغير قابلة للاستهلاك البشري وتم إنجاز ملف قضائي وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.