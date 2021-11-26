12 حالة اختناق بالغاز خلال ساعات بالمدية، 3 أشخاص متورطين في قضية إجهاض بالعطاف أمام القضاء

ضابط مزيف يحتال على البطالين والمتهمين

نوارة باشوش

أوقفت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لبئر مراد رايس، ضابطا ساميا في الدرك الوطني والأمن العسكري والجيش الوطني الشعبي، مزيفا، يحتال على البطالين بتوفير مناصب عمل لهم والمتهمين بمعالجة قضاياهم على مستوى المحاكم وهذا مقابل مبالغ مالية معتبرة. حيثيات هذه القضية تعود إلى ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لبئر مراد رايس، مفادها وجود أحد الأشخاص يحترف النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال استعمال صفة ضابط سام في الدرك الوطني أو الأمن العسكري أو الجيش الوطني الشعبي.

وقد مكنت العملية من توقيف الشخص المشتبه فيه، والذي بدأ نشاطه في عمليات النصب والاحتيال منذ سنة 2006، من خلال إيهام ضحاياه بتقديم خدمات ومساعدتهم في التوظيف، وكذا معالجة قضاياهم العالقة في مختلف المحاكم مقابل مبالغ مالية، من خلال إدعائه بأن له نفوذا ومعارف على مستوى مختلف المصالح الأمنية والإدارية والقضائية، أين كان يسعى إلى التقرب وربط علاقة وطيدة مع مختلف المؤسسات والجهات القضائية والإدارية لعرض خدماته وإظهار تعاونه في تقديمه لهم معلومات وخدمات مختلفة، حيث أن المشتبه فيه يختفي بعد الإطاحة بضحاياه والإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

التحقيق المنجز أسفر عن تحديد مكان هوية المشتبه فيه في وقت قياسي وتوقيفه، مع التعرف على 6 ضحايا كما تم تفتيش 3 مساكن وحجز هواتف نقالة، مع عدة ملفات إدارية تخص ضحاياه، إضافة إلى حجز أغلال، إذ تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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سقوط مميت لربة بيت من شرفة عمارة في خنشلة

م.ط

لفظت الجمعةشابة في الثلاثين من العمر، وهي ربة أسرة حامل، أنفاسها الأخيرة، بغرفة الإنعاش الطبي، بمستشفى خنشلة بعد ثلاثة أيام، من الرعاية الطبية، متأثرة بجروحها البليغة التي كانت قد تعرضت لها اثر حادثة سقوط من الطابق الثالث من عمارة بالمدينة الجديدة، وقد تعددت الأقوال عن أسباب السقوط بين العمل الإجرامي، والسقوط الخطأ، وكذا الانتحار، وهو الأمر الذي باشرت بخصوصه الشرطة تحقيقا، لاسيما بعد ان نشرت الضحية قبل وفاتها فيديو، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، اتهمت فيه أطرافا عائلية، بمحاولة الاعتداء عليها، لينتشر كالبرق وسط الفضاءات الزرقاء، ويبقى التحقيق وحده من يفك لغز هذا الحادث.

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تفكيك جماعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بعين الدفلى

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة بالأمن الحضري الأول بعين الدفلى، من تفكيك جماعة إجرامية منظمة تتكون من 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، تنشط في مجال ترويج المخدرات، كما سمحت العملية بحجز 13 غراما من الكيف المعالج. الإطاحة بأفراد هذه الجماعة جاء عقب الاستغلال الميداني والأبحاث المعمقة التي باشرتها عناصر فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بشأن النشاط المشبوه لأفرادها في ترويج المخدرات بمدينة عين الدفلى، أين تمكنوا يوم 18 نوفمبر الأخير من توقيف أحد عناصرها على مستوى حي “خياط محمد” الذي تم ضبطه متلبسا بحيازة قطع من المخدرات، فيما أسفرت عملية تفتيش مسكنه عن ضبط قطعة من المخدرات بـوزن 13 غراما من الكيف المعالج، بتعميق التحريات بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم توقيف باقي شركائه تباعا.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة عين الدفلى بموجب ملف قضائي لأجل قضية الحيازة، العرض والبيع ووضع للبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، التي خصتهم بأمر إيداع.

وفي إطار محاربة ترويج المواد المخدرة في أوساط الشباب، تمكنت فصيلة الشرطة القضائية بأمن دائرة جليدة من الإطاحة بمسبوق قضائيا، يبلغ من العمر25 سنة، مختص في ترويج المواد المخدرة.

المشتبه فيه تم توقيفه متلبسا بممارسة نشاطه المشبوه وحيازة مواد مخدرة بمكان نشاطه بالقرب من مؤسسة تربوية بحي “بسكري الغمراني” بمدينة جليدة، أين تمكن عناصر الشرطة من ضبطه بعد مداهمته بذات المكان متلبسا بحيازة قطع من المخدرات وأقراص مهلوسة من نوع “بريغابالين”، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات نشاطه.

وخص المعني بحكم يقضي بحبسه سنتين نافذتين من طرف الجهات القضائية المختصة بمحكمة عين الدفلى، بعد إحالته أمامها عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لعرضها على الغير.

..تحويل متورط في التخريب العمدي على العدالة بخميس مليانة

قدمت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الثالث بخميس مليانة بولاية عين الدفلى، أمام العدالة شابا يبلغ من العمر 23 سنة، ينحدر من ذات المدينة، بعد تورطه في قضية التخريب العمدي لملك الغير، التهديد بواسطة سلاح أبيض والسب.

توقيف المشتبه فيه جاء بعد تسجيل شكوى ضده من قبل ضحيته الذي تعرض إلى التهديد بواسطة سلاح أبيض متبوع بالسب والشتم من قبله مع تخريب عجلات مركبته بواسطة سلاح أبيض أواخر شهر أكتوبر المنصرم، حيث تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة بعد عملية بحث وترصد واسعة بعد ما كان في حالة فرار، ليقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة الذي أحال الملف وفق إجراءات المثول الفوري على قاضي الجنح بنفس المحكمة، أين خص المعني بأمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية عن جنحة التخريب العمدي لملك الغير،

التهديد بالاعتداء بسلاح أبيض والسب.

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انطلاق التلقيح ضد فيروس الأنفلونزا الموسمية هذا الإثنين

ستنطلق حملة التلقيح ضد فيروس الأنفلونزا الموسمية بعد غد الإثنين، بعد اقتناء معهد باستور الكمية اللازمة من هذا اللقاح.

وأكد المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار في السياق “أن حملة التلقيح ضد فيروس الأنفلونزا الموسمية التي جهزت لها وزارة الصحة ككل سنة الوسائل اللازمة ستنطلق يوم 29 نوفمبر الجاري”.

وكشف المدير العام لمعهد باستور بالمناسبة عن توفير مخزون يقدر بـ2 مليون جرعة للقاح شرع في توزيعها على المؤسسات الصحية والاستشفائية التي أسندت لها مهمة التلقيح إلى جانب الصيدليات الخاصة داعيا المواطنين إلى الإقبال على الحملة لحماية أنفسهم والمجتمع.

ونصح ذات المسؤول جميع الفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة والنساء الحوامل إلى حماية نفسها من خلال تلقي هذا اللقاح مطمئنا في ذات السياق بأن تلقي اللقاحين في نفس الوقت (اللقاح المضاد ضد فيروس كورونا واللقاح المضاد ضد الأنفلونزا الموسمية) “لا يشكل خطورة “، وذلك استنادا إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة.

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3 أشخاص متورطين في قضية إجهاض بالعطاف أمام القضاء

م. المهداوي

أحالت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العطاف على مصالح العدالة مؤخرا 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و70 سنة، لتورطهم في قضية إجهاض.

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 15 نوفمبر، بعد تلقي المصلحة الأمنية مكالمة هاتفية من مستشفى “سيدي بوعبيدة” بالعطاف، مفادها استقبال مصلحة قسم الأمومة بذات المستشفى، فتاة تعاني من مضاعفات صحية، نتيجة قيامها بعملية إجهاض، ومن خلال التحقيق الذي باشرته عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة، تبين أن الشابة قامت بعملية إجهاض على مستوى عيادة طبية خاصة – طب عام – بولاية مستغانم مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف دج، بوساطة من صديقتها المقيمة بولاية غليزان وطبيب العيادة، الأخيران تم توقيفهما بعد تمديد الاختصاص مع حجز معدات طبية خاصة بطب أمراض النساء والتوليد.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق في القضية، أحيل أطرافها بموجب ملف إجراءات قضائية أمام الجهات القضائية لدى محكمة العطاف، لأجل قضية الإجهاض العمدي، المساعدة على الإجهاض للنظر في قضيتهم.

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بعث أشغال مشاريع لدعم التموين بمياه الشرب ديسمبر المقبل بالبليدة

سفيان. ع

ستطلق مديرية الموارد المائية لولاية البليدة خلال شهر ديسمبر المقبل أشغال إنجاز جملة من المشاريع التنموية الجديدة التي من شأنها تحسين التموين بمياه الشرب عبر مختلف بلديات الولاية، بحسب ما علم من مديرها عبد الكريم علوش.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح السيد علوش أنه تحضيرا لموسم الاصطياف وقصد تدعيم المنشآت والهياكل الإنتاجية بأخرى جديدة تفاديا لتسجيل أية تذبذبات في التموين بمياه الشرب سطرت مديرية الموارد المائية مخططا جديدا يتضمن إنجاز جملة المشاريع الجديدة التي سيتم بعث أشغال إنجازها في شهر ديسمبر المقبل.

ويتعلق الأمر بإنجاز 24 نقبا مائيا جديدا وإعادة تأهيل 28 أخرى التي ستساهم عقب دخولها حيز الخدمة في رفع حجم إنتاج هذه المادة الحيوية، حسب مدير القطاع الذي أشار إلى دخول 45 نقبا مائيا جديدا حيز الخدمة منذ مطلع السنة الجارية.

كما سيتضمن هذا المخطط أيضا بعث أشغال إنجاز منظومة تموين القطب السكني الجديد سيدي سرحان الواقع أعالي المدينة الجديدة بوينان (شرق) الذي يحصي 7000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار “عدل” والمتوقع انطلاق عملية توزيع حصة منها ابتداء من السداسي الأول من السنة المقبلة.

يذكر أن ولاية البليدة كانت قد سجلت عقب التساقط المعتبر للأمطار خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا في حجم إنتاج مياه الشرب بنسبة ناهزت 20 بالمائة، مما سيضعها في أريحية عقب معاناتها الصائفة المنصرمة من إشكالية نقص هذا المورد الحيوي بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية التي يتم الاعتماد عليها بنسبة 80 بالمائة لتغطية حاجياتها، وفقا للمدير المحلي للموارد المائية.

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اكتشاف ورشتين لتفكيك السيارات المسروقة بأم البواقي

سفيان. ع

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين امليلة التابع لأمن ولاية أم البواقي من اكتشاف ورشتين سريتين لتفكيك السيارات المسروقة بالإضافة إلى استرجاع مركبة مسروقة حسب ما علم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك الأمني. وأوضح ذات المصدر أنه تم تجسيد هذه العملية إثر ورود شكوى من أحد الأشخاص لمصالح الأمن مفادها تعرض مركبته للسرقة، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية مكن في ظرف وجيز من تحديد مكان وجود المركبة المسروقة واسترجاعها من إحدى المزارع بضواحي مدينة عين امليلة مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية والذي يبلغ من العمر 29 سنة.

وأبرز المصدر بأن استمرار التحقيق في القضية أفضى إلى اكتشاف ورشة سرية لتفكيك السيارات بذات المزرعة بالإضافة إلى ورشة أخرى مماثلة بمنطقة فورشي بعين امليلة. كما تم في هذا الإطار حجز كمية معتبرة من قطع غيار ولواحق وأجزاء خاصة بهياكل السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى أدوات ومعدات تستعمل في تقطيع وتفكيك المركبات وشاحنة تستعمل في نقل السيارات المسروقة ومركبة سياحية ومجموعة من المحركات. وقد أنجز للمشتبه فيه ملف جزائي عن جرم “تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة وكذا السرقة بالتعدد” قدم بموجبه أمام النيابة المحلية بعين امليلة، مثل ما تمت الإشارة إليه.

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12 حالة اختناق بالغاز خلال ساعات بالمدية

ب. عبد الرّحيم

سجلت 12 حالة اختناق، وسط ثلاث عائلات في المدية نتيجة استنشاق الغاز، وكلها حوادث سجلت ليلة الخميس إلى الجمعة، على مستوى مساكن العائلات المقيمة، بأحياء 166 مسكن و”الوئام” بقصر البخاري، و”الرمالي” بعاصمة الولاية. وتولت الحماية المدينة إسعاف المصابين، الذين أجلوا نحو المستشفيات. وأصيب الضحايا بالغثيان، والاختناق وضيق التنفس، وفقدان الوعي.

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سيارة تقتل شابا من سوق أهراس ببجاية

ع. تڤمونت

تسبب حادث، وقع ليلة الأربعاء على الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف، بإقليم بلدية بوخليفة شرق بجاية، في مقتل شاب راجل يبلغ من العمر 30 سنة، ينحدر – حسب معلوماتنا من ولاية سوق أهراس – وذلك بعد ما دهسته سيارة في ظروف غامضة على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 7، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بعين المكان وقد تم نقل جثته من قبل أعوان الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أوقاس، في حين فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الحادث.

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مديـر بنـك ببسكرة متهم باختلاس أموال زبون

ع. م

أودع مؤخرا مدير إحدى المؤسسات البنكية الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا، لتورطه في قضية اختلاس مبلغ مالي يقارب المليار سنتيم، من حساب أحد الزبائن الأوفياء للبنك الذي لم يشعر بالعملية إلا بعد مرور قرابة السنتين على حدوثها. فبعد التحقيق الذي باشرته عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة عقب شكوى من الزبون، وبالتنسيق مع النيابة حول وجود ثغرة مالية قاربت المليار سنتيــم من الحساب البنكي للمشتكي، تم في ظرف قياسي فك خيوط هذه القضية، حيث اتهم مديـــر البنـــك بتحويل المبلغ المختفي إلى حساب آخر لأحد أقاربه، ثم استلمه من هذا الحساب، وزعم خلال التحقيق بأن الأمر مجرد خطأ مهني.

ولكن اكتشاف هذا الأمر من طرف الضحية، جعل مديــر البنك يسارع إلى إعــادة الأمــوال المختلسة باستغلال الحساب الداخلــي للبنــك ظنا منه بأن الأمور تبقى في السر، لتتحول القضية من ثغرة إلى ثغرتين ماليتين، الأولى من حساب بنكي لأحد الزبائن، والثانية من الحساب الداخلي للبنك. وعلى ضوء ما تم التوصل إليه في التحقيق، تم توقيف مديــر البنــك رفقة ثلاثــة موظفين من نفس المؤسسة البنكية، وبتقديمهم أمام العدالة من خلال وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة، صدر في حق المدير أمر إيداع رهن الحبس المؤقت واستفاد الباقون من الإفراج إلى غاية يوم المحاكمة.

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سائق شاحنة يضحي بحياته لتفادي الاصطدام بالسيارات

سمير مخربش

لقي الخميس، سائق شاحنة حتفه، في حادث مرور خطير، وقع ببلدية عموشة شمال ولاية سطيف، أين ضحى السائق بحياته في مشهد بطولي لإنقاذ مستعملي الطريق.

الضحية يبلغ من العمر 43 سنة، كان على متن شاحنة مقطورة يسير بصفة عادية، ولما وصل الى منحدر بمدخل منطقة طنجة ببلدية عموشة على الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، حاول التقليل من السرعة، لكن نظام الفرملة لم يشتغل ولم يتمكن من التحكم في الشاحنة التي زادت سرعتها بسبب المنحدر.

ومع خطورة الوضع انحرف السائق بشاحنته، وتمكن بصعوبة وباحترافية كبيرة من تجنب السيارات التي كانت أمامه، وظل متمسكا بمقود الشاحنة على مسافة تقارب 100 متر، نجح خلاها في تجنب كل المركبات ولم يصب أحد بأذى، ليصطدم بعدها بجدار ورشة لجمع النفايات، وهناك كان الاصطدام عنيفا، تحطمت على إثره مقدمة الشاحنة بكاملها، وتداخلت أجزاؤها التي مزقت جسم السائق الذي نقل في حالة حرجة جدا إلى المصحة الموجودة ببلدية عموشة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، ليحول بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الكبيرة.

الضحية ينحدر من ولاية قسنطينة، وقد كان محل تقدير من طرف الحضور الذين تابعوا الحادث، والذين أشادوا ببطولة هذا السائق الذي أنقذ أرواح المارة وأصحاب السيارات الذين كانوا أمامه، وفضل التضحية بحياته في مشهد بطولي.

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جرحى في مواجهات بين طلبة والأمن الجامعي بخنشلة

طارق. م

فتحت الخميس، مصالح الدرك الوطني، بالفرقة الإقليمية ببلدية الحامة، غرب خنشلة، تحقيقا أمنيا معمقا، حول حادثة الاعتداء الجسدي العنيف، الذي استهدف ثلاثة أعوان من رجال الأمن والوقاية، بجامعة الشهيد عباس لغرور بخنشلة، مساء الأربعاء، بعد ما هاجمتهم مجموعة من الطلبة لحظة مغادرتهم للجامعة، وقد تم نقل الأعوان الثلاثة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى بن بلة، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، في حين تم إسعاف الثالث، الذي غادر المستشفى، وهو الاعتداء الذي عرف استنكارا واسعا وسط الأسرة الجامعية، مطالبين بتوقيف الفاعلين، وتسليط عقوبات إدارية، في حقهم وإحالتهم على القضاء. كما تأسست إدارة جامعة الشهيد عباس لغرور، طرفا مدنيا في القضية، واستمعت مصالح الضبطية القضائية، للدرك الوطني، بالحامة إلى التصريحات الأولية للضحايا، والشهود، في انتظار ترسيم كل ذلك، وتقديم الأطراف أمام نيابة محكمة خنشلة.

وأشارت مصادر الشروق اليومي، بأن الحادثة، وقعت في حدود الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، داخل الحرم الجامعي، حين كان أعوان الأمن، والوقاية بجامعة خنشلة في مهمة تنظيم الخروج ومراقبة أجنحة الكليات والمدرجات، أين نشبت ملاسنات بين أحد الأعوان وطالب جامعي، وهي اللحظة التي استنجد فيها الطالب برفقائه المنحدرين من بلدته، وتم الاعتداء على العون، ليتدخل أعوان الأمن، وتعلن حالة طوارئ، واستنجدت الجامعة بقوات الدرك، بعد اندلاع شجار بين الطلبة، وأعوان الأمن، وفر الطلبة المشاركون في الشجار إلى وجهة مجهولة، وأمكن تحديد هوياتهم بالاعتماد على كاميرات المراقبةّ.

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نصب تذكاري لشهداء الجزائر في فلسطين

افتتح، الخميس، بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، النصب التذكاري لشهداء الجزائر، حسبما أوردته صحيفة “الحياة الجديدة” الفلسطينية. وذكرت الصحيفة، أن محافظ مدينة جنين بالضفة الغربية أكرم الرجوب وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عباس زكي ورئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، ورئيس بلدية برقين محمد صباح، افتتحوا أمس الخميس، النصب التذكاري لشهداء دولة الجزائر في بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين. وشارك في الفعالية ممثل حركة (فتح) إقليم جنين أسامة البزور، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، ونائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين فداء تركمان، وأمين سر حركة (فتح) في برقين محمد الصبري، وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبد الله قبها. وأشاد زكي وحبش بدولة الجزائر وشهدائها الذين استشهدوا على أرض فلسطين عامي1936 و1948، وبمواقف الجزائر الشقيقة في الماضي والحاضر تجاه قضية فلسطين. بدوره، أكد رئيس بلدية برقين، محمد صباح أن هذا النصب هو “لفتة كريمة ولمسة وفاء لدولة الجزائر على مواقفها المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني”.