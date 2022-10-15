أخبار الجزائر ليوم السبت 15 أكتوبر 2022

وفاة فتاة تكشف شبكة للإجهاض بتيبازة، متابعة 4 أشخاص بتهمة المضاربة غير المشروعة بتيزي وزو

توقيف 6 أشخاص أسّسوا شركة وهمية للاحتيال بباتنة

طاهر حليسي

أوقف، عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة نقاوس في ولاية باتنة، ستة أشخاص، عن تهمة إنشاء شركة وهمية، بغرض ممارسة عمليات نصب واحتيال، على المواطنين.

واعتقلت مصالح الأمن عقب تحريات ومتابعة أفراد المجموعة المتراوحة أعمارهم بين 24 و48 سنة، والمتكونة من رجال ونساء، عقب التحقق من تأسيس أفراد هذه العصابة، لشركة وهمية بغرض جمع أموال من مواطنين مقابل الادعاء بتحقيق مشاريعهم الاستثمارية المطلقة. وكوّنت مصالح الشرطة ملفا للمتهمين ينطوي على إنشاء جماعة أشرار منظمة والنصب والاحتيال.

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زواج جماعي لفائدة 10 عرسان في الوادي

يوسف رزاق سالم

أكمل 10 عرسان نصف دينهم، ودخلوا القفص الذهبي، بمساعدة من فرع جمعية العطاء للتكافل الاجتماعي، ببلدية قمار بولاية الوادي، التي رسمت البسمة والفرحة على وجوههم.

وتم تنظيم عرس جماعي لفائدتهم، على وقع البارود وشعراء الشعر الشعبي السوفي، وحضر حفل الزفاف الجماعي كل من رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي ونوّاب في البرلمان وعدد من الأهل والأقارب وجمع غفير من المواطنين.

وجرى الزواج الجماعي في أجواء مميزة من الفرح، فيما عبر العرسان الجدد عن فرحتهم، لكونهم ينحدرون من عائلات فقيرة، شاكرين في ذات الوقت الجمعية على هذه المبادرة الإنسانية التي تمنوا استمرارها.

وبحسب رئيس فرع الجمعية، محمد الساسي قواوة، فإن هذه المبادرة الإنسانية تعد الثالثة من نوعها، حيث أقيمت الأولى سنة 2019 واستفاد منها 16 عريسا، فيما تم تزويج 15 عريسا سنة 2020.

وأوضح قواوة أن عملية اختيار العرسان المؤهلين لمساعدة الجمعية تمر بمراحل، بداية بالإعلان للراغبين في الزواج عبر صفحة الجمعية على الفيسبوك، تليها فترة 3 أسابيع لاستقبال الملفات المطلوبة ليتم بعدها تشكيل لجنة لدراسة الملفات، تتكون من أعضاء من الجمعية وأئمة مساجد ولجان أحياء.. وذلك وفق الشروط التي وضعتها الجمعية، منها عديمو الدخل والأيتام وضحايا الإرهاب وغيرها من الشروط.

وبحسب ذات المسؤول، فإن تحديد عدد العرسان الذين ستتكفل بهم الجمعية مرهون بالمساعدات المادية والعينية التي يقدمها المحسنون ورجال الخير. وبالتالي، تحديد مصاريف الزيجات من مأكل ومشرب وتأثيث وغيرها من المتطلبات.

وأوضح في هذا الشأن أنّ عدد الملفات المتعلقة بالعرس الجماعي الأخير التي استقبلتها الجمعية بلغ 17 ملفا، فيما تم اختيار 10 ملفات فقط، مضيفا، من جانب آخر، أن موعد تحديد الزواج الجماعي يتم بالتنسيق بين الجمعية والعرسان..

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حجز 300 ألف كيس من الشمّة المقلدة

عـصام بن منية

أحبطت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، نهار أمس، عملية تسويق كمية معتبرة من مادة الشمّة المقلدّة، مع توقيف شخصين ينحدران من ولاية سطيف، كانا بصدد نقل كمية معتبرة من مادة التبغ بالترشيق إلى ولاية عنابة بغرض تسويقها في محلات بيع التبغ بطريقة غير قانونية.

العملية تمت على إثر استغلال أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، للمعلومات التي وردت إليهم بشأن إقدام شخصين على نقل كمية معتبرة من مادة الشمّة المقلدة المصنوعة والموضبة داخل الورشات السرية والتي تنشط بطريقة غير قانونية بولاية سطيف، على نقل كمية معتبرة من التبغ بغرض تسويقها في ولاية عنابة، وعلى إثر ذلك باشر عناصر الفصيلة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكّنت من رصد شاحنة من نوع سوناكوم “كا 120″، تحمل ترقيم ولاية سطيف، والتي تم توقيفها وإخضاعها للتفتيش الدقيق، والذي كشف بأنها محملة بكمية معتبرة من مادة الشمّة المقلدة تحمل إحدى العلامات التجارية، مخبأة ومهيأة للتسويق، قدرت إجمالا بأكثر من 300 ألف كيس، تتجاوز قيمتها المالية مبلغ 2 مليار سنتيم.

على الفور، تم توقيف سائق الشاحنة ومرافقه وتحويلهما برفقة البضاعة المحجوزة إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما، في انتظار إحالتهما على العدالة، فيما تم التصرف في تلك الكمية وفق القانون.

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سقوط مميت لطفل من الطابق الثاني لعمارة بالقليعة

ب. بوجمعة

توفي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات إثر سقوطه من الطابق الثاني لشقة بعمارة في حي 350 مسكن بالقليعة في ولاية تيبازة. ولم يتحمل الطفل “ح.ب.ع” قوة ارتطامه بالأرض الإسمنتية التي سقط عليها ولفظ انفاسه متأثرا بإصابات خطيرة على مستوى الرأس والأطراف، ليتم نقله إلى مستشفى القليعة.

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وفاة شيخ إثر سقوط سيارته في واد بتبسة

عصام بن منية

خلّف حادث مرور أليم وقع صبيحة السبت، على مستوى طريق بكارية بولاية تبسة، وفاة شخص يبلغ من العمر 63 سنة، في عين المكان متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها. الحادث الأليم وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ولايتي أم البواقي وتبسة، وتحديدا على طريق بكارية، أين انحرفت سيارة سياحية عن مسارها لتنقلب على حافة الطريق وتسقط في واد جاف، ما تسبب في وفاة سائقها في عين المكان متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها في أنحاء متفرقة من الجسم، وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية بكارية مدعومين بفرقة من وحدة الزياتين بتبسة، لإخراج جثة الضحية من المركبة المحطمّة، ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح بتبسة، تزامنا مع تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني الذين باشروا تحقيقا في حيثيات الحادث المميت.

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وفاة شخص وجرح ثمانية آخرين في حوادث مرور بتيبازة

ق. و

لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرين في حوادث مرور متفرقة وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية عبر طرقات ولاية تيبازة، حسب ما علم السبت لدى مصالح الحماية المدنية. وسجلت ذات المصالح وفاة شخص في عين المكان وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة ليلة الجمعة إلى السبت إثر حادث اصطدام سيارتين على الطريق الولائي رقم 106 الرابط بين سيدي راشد وأحمر العين.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح مختلفة في حادث انحراف سيارة وقع الجمعة على الطريق الولائي رقم 4 بالداموس، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح اثر تعرضهم لحادث مرور على الطريق السريع شرشال – تيبازة.

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إطارات بمصنع إسمنت سكيكدة متهمون بتبديد 18 مليارا

إسلام .ب

من المقرر أن تبدأ، صباح اليوم الأحد، بمحكمة الجنح بعزابة في ولاية سكيكدة، محاكمة المتهمين في قضية مصنع الإسمنت بحجر السود، ببلدية بكوش لخضر، والتي تمت فيها متابعة 15 إطارا، في قضية فساد تتعلق بصفقة عمومية قيمتها 18 مليار سنتيم، من بينهم المدير العام للمصنع، ورؤساء مصالح وموظفون وأعضاء لجان منها لجنة الصفقات وتقييم العروض، حيث وجهت لهم عدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والامتناع العمدي عن تأدية المهام لنحو خرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول علي منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، ومنح مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26 فقرة 1 و2 والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث وجهت أيضا الاستدعاءات لعشرة شهود في القضية يعملون في نفس المصنع.

حيثيات القضية تعود إلى شهر أكتوبر لسنة 2020، وذلك على إثر شكوى تقدم بها مقاول للعدالة بعد أن شك في طريقة إبرام صفقة، إلى الجهات المختصة، وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بداية شهر ماي الماضي إلى 28 شخصا ما بين متهمين وشهود من طرف فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة، وتتعلق التهم بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، حيث أفضت التحقيقات إلى الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، غير أن وكيل الجمهورية طعن في القرار وقرر الاستئناف لدى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، حيث تم الاستماع لهم ثانية من طرف قاضي التحقيق نهاية الشهر المذكور، وذلك على إثر اكتشاف صفقة عمومية لإنجاز مستودع على مستوى المصنع وهو المشروع الذي قارب الغلاف المالي المخصص له نحو 18 مليار سنتيم، للإشارة، فإن هذه القضية أجلت لعدة مرات بطلب من الدفاع.

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بدء محاكمة المتهمين بالتلاعب بمشاريع تهيئة المدارس في وهران

ب. يعقوب

تفتح صباح الأحد محكمة فلاوسن في وهران، قضية فساد خطيرة لها صلة بصفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبديد أموال عمومية، كانت مسرحا لها بلدية حاسي بونيف في وهران، وذلك بعد تحقيقات أمنية معمقة دامت ثلاث سنوات كاملة.

الوقائع الجزائية المقرر عرضها الأحد أمام محكمة جنح فلاوسن، يتابع فيها الأمين العام السابق للبلدية والرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي خلال العهدة الانتخابية 2017/2021 إضافة إلى منتخبين وموظفين آخرين، وكانت ذات المحكمة الابتدائية أجلت النظر في ملف الحال بتاريخ 28 سبتمبر المنقضي على خلفية تخلف حضور بعض الشهود والمتهمين، ليتم عرض القضية مجددا بتاريخ 16 أكتوبر كآخر موعد للفصل في فصول ملف فساد في عهد الوالي الأسبق لولاية وهران مولود شريفي، الذي كان تلقى عدة مراسلات رفقة جهات أمنية وقضائية من قبل منتخبين محليين سابقين بادروا إلى التبليغ عن الفساد في بلدية حاسي بونيف ودعوة السلطات إلى التحقيق في المشاريع المقترحة والمصادق عليها ضمن الميزانية الإضافية وتتعلق تحديدا بصيانة وترميم وأشغال تهيئة 23 مدرسة ابتدائية.

وحسب ما أفادت به مصادر الشروق، فإن ملف الفساد فجرته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران تحت إشراف قضائي، واستمعت إلى أقوال المبلغين عن الفساد واستجوبت المشتبه فيهم بين منتخبين وإداريين، إضافة إلى إنجاز خبرة لتقويم الأضرار الناجمة عن تبديد أموال عمومية في صفقات وصفت بالمشبوهة، حيث دونت ذات الفرقة الأمنية في محضرها المرفوع إلى نيابة الجمهورية، عدة حقائق صادمة تخص أشغال ترميم دورات المياه، إنجاز شبابيك حديدية وحنفيات وإصلاح طاولات ومكاتب في مدارس ابتدائية، فضلا عن مشاريع أرصفة وإنارة عمومية في شوارع وحارات المدينة.

قاضي تحقيق محكمة فلاوسن، استدعى بدوره ما لا يقل عن 20 شخصا بين شهود ومتهمين، وركز التحقيق على أهم الوقائع التي كان بلغ عنها بعض المنتخبين وفاعل مدني في الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، خاصة المعطيات التي دونتها الفرقة المالية والاقتصادية بشأن الثغرات التي تمت في مستندات استلام الأشغال وقوائم مشاريع تهيئة المدارس الابتدائية، إلى جانب أوامر انطلاق الأشغال التي سلمت إلى عدد من المقاولين.

أمام قاضي التحقيق، أبان عدة شهود عن تجاوزات خطيرة للغاية منها محاولة إعادة تمرير صفقات أشغال منها تكرير الإضاءة الخاصة بتنظيم المرور المنجز من دون صفقة ومشاريع أخرى لإنارة الشوارع وأحياء حاسي بونيف.

المبلغون كشفوا أنهم راسلوا والي وهران الأسبق مولود شريفي ورئيس دائرة بئر الجير والمفتشية العامة للولاية لأجل فتح تحقيق في صفقات مشبوهة، وأخرى مقترحة، تم تمريرها في الميزانية الإضافية بطرق ملتوية، رغم أنها مشاريع مكررة باستعمال التزوير في وثائق رسمية بغرض تبديد أموال عمومية.

التحقيق القضائي انتهى إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق للبلدية وكاتبه العام وموظفين ومقاول بصفته متعاقدا مع البلدية، وإحالة القضية على محكمة الجنح بتهم التزوير في محررات إدارية وتبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام الوظيفة والتصريح الكاذب بموجب مواد تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

مع العلم أن قاضي تحقيق محكمة قديل في وهران، استمع مؤخرا إلى عدد من الموظفين والمنتخبين في بلدية حاسي بونيف، تنفيذا لتعليمة نيابية بخصوص شكوى ضد مجهول أودعها أحد الأشخاص بصفته مبلغاً عن الفساد في قضايا حاسي بونيف، في أعقاب تعرض سيارته الخاصة إلى عملية حرق، إذ حققت مصالح الأمن في خلفيات الحادثة، وتكون هذه الأخيرة رفعت بصمات جنائية عن فعل جنائي عن طريق العمد في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المستمرة.

حري بالذكر أن الجهات القضائية في وهران، فتحت في الفترة الأخيرة، خمسة تحقيقات قضائية مباشرة لإزاحة الستار عن شبهات فساد وصفت بالثقيلة في كل من بلديات وهران، حاسي بونيف، بوسفر، بئر الجير، العنصر.

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نحو تكثيف الرحلات الجوية مع إفريقيا عبر تمنراست

ب.طواهرية

حل الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان بمدينة تمنراست مؤخرا، وتندرج هذه الزيارة في إطار دراسة سبل تطوير وتوسيع نشاط مطار أقنار “الحاج باي أخاموك” بتامنراست، وجعله مطارا محوريا عن طريق تطبيق برنامج “هوب “ليصبح ثاني مطار بعد مطار هواري بومدين بالجزائر، والذي تطبق فيه هذه الخاصية، وفق ما علم من مصالح ولاية تامنراست، ونظم ذات المسؤول، لقاء مع مسؤولي الولاية، يتقدمهم الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وأعضاء اللجنة الأمنية، والمدير الجهوي للجمارك والمندوب الجهوي للخطوط الجوية الجزائرية بتامنغست، ومدير النقل للولاية، وعضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، ومحمد الأمين عضو المجلس الأعلى للشباب وممثلي المجتمع المدني.

وقد مكّن اللقاء الذي احتضنه فندق تاهات بتامنراست، وحضره كذلك عدد من المتعامين الاقتصاديين، من مستثمرين ومصدرين، من رسم الأهداف المرجوة من هذا الإجراء، وبالخصوص تطوير الاستثمار المحلي، وتشجيع التبادلات التجارية الخارجية، حيث تم الاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين خاصة منهم المصدرين والمستثمرين بالولاية، ووفق تصريحات المسؤولين خلال اللقاء، فإن تحويل مطار تامنراست إلى مطار محوري، سيخلق مناصب عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات التقنية وغير التقنية بمطار “الحاج باي أخاموك بتامنغست”، كما سيفتح المشروع أفقا كبيرة في التبادلات الاقتصادية التي تتم جوا، فضلا عن زيادة حركة للملاحة الجوية الدولية من وإلى دول إفريقيا عبر هذا المطار.

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وفاة فتاة تكشف شبكة للإجهاض بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح أمن دائرة القليعة بحر الأسبوع الماضي من توقيف 06 أشخاص من بينهم 05 نساء يشتبه في تورطهم في جناية الإجهاض المفضي إلى الوفاة والمشاركة فيه. وتعود حيثيات هذه القضية إلى السابع من أكتوبر الجاري، أين تحصلت ذات مصالح الأمن على معلومات حول استقبال مستشفى القليعة فتاة عزباء في حالة حرجة نتيجة عملية إجهاض، وفارقت الحياة بساعات قليلة بالمستشفى، بعد تنقل مصالح الأمن إلى المستشفى، تم فتح تحقيق في القضية للتأكد من المعلومة المتحصل عليها، وباستغلال تلك المعلومات، تم تحديد هوية المشتبه فيهم في هذا العمل الإجرامي، وبالتنسيق الدائم مع النيابة تم تفتيش عيادة خاصة بولاية الجزائر، أين قامت المرحومة بعملية الإجهاض فيها بطريقة غير شرعية، حيث تم استرجاع معدات وأدوية تستعمل في طب النساء والتوليد ليقوم بعدها مصالح الأمن بتحرير ملف قضائي سيتم بموجبه تقديم الأطراف المتورطة أمام النيابة المختصة اقليميا.

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أمن بومرداس يكتشف “حيلة شيطانية” لمروجي المهلوسات

أيوب. ص

تمكنت، مؤخرا، عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري بأولاد موسى شرق بومرداس، من إحباط حيلة شيطانية كان يستعملها مجرمون قصد ترويج المؤثرات العقلية ونقلها، وذلك عبر إخفائها داخل علب لأجهزة كهرومنزلية جديدة قصد تمويه المصالح الأمنية واستنادا إلى مصدر أمني موثوق، فإن عملية أمنية ناجحة كللت بحجز كمية هامة من المهلوسات بأولاد موسى، حيث سبقها استغلال لمعلومات مفادها قيام شخص بترويج السموم بواسطة مركبة، لتباشر عناصر الشرطة تحقيقاتها المعمقة، والتي أسفرت عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و29 سنة ينحدرون من ولايتي بومرداس والمدية، أين ضبطت بحوزتهم 5251 قرص مهلوس كانت مخبأة داخل علب لأجهزة كهرومنزلية قصد تمويه المصالح الأمنية، ليتم حجز الكمية المضبوطة رفقة 3 مركبات كانت تستعمل من طرف المشتبه فيهم وكذا 57 علبة لأجهزة كهرومنزلية وأسلحة بيضاء، مع تحويل ملف المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة.

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رجل يقتل شقيقة طليقته بوهران

سيد أحمد فلاحي

أقدم أربعيني ظهيرة الجمعة، على ذبح فتاة عشرينية ومحاولة قتل زوج شقيقها بالحي الفوضوي بوجمعة بوهران، حيث نشر حالة من الرعب والفزع بهذه المنطقة المعزولة التي شهدت مباشرة بعد الجريمة، إنزالا كبيرا لأجهزة الأمن. الجريمة النكراء بطلها طليق شقيقة الضحية، والذي نفذ في يوم واحد جريمتين الأولى استهدفت الفتاة، بينما الثانية كاد يقضي فيها زوج الشقيقة الكبرى لطليقته، حيث لا يزال متواجدا بغرفة الإنعاش بمستشفى أول نوفمبر، الذي حُولت إليه جثة الفتاة.

وحسب الأخبار التي جمعتها الشروق، فإن الأمر يتعلق بالضحية “م أمينة” صاحبة الخمسة وعشرين سنة، وهي جامعية تنحدر من منطقة جديوية بولاية غليزان، وجاءت لزيارة بيت شقيقتها ورعاية البنات الثلاث لشقيقتها “طليقة الجاني المفترض” المتوفاة قبل سنة، حيث إن العائلة تكفلت بتربية ورعاية البنات اليتيمات، خاصة بعد انفصال والدهن وزواجه من أخرى.

وكانت الأجواء متوترة بين الطرفين، خاصة أن الأب ظل يتردد على بيت أصهاره مطالبا برؤية بناته، وهو ما كان يشعل في كل مرة فتيل الخلاف، ومع مرور الأيام تربى الغل والكراهية في نفس المتهم “ع” صاحب الأربعين سنة، إلى أن قرر الانتقام بطريقة وحشية، وكانت البداية بحمل ساطور والتوجه إلى محل بيتزا يسيره زوج شقيقة طليقته، والذي يقف على الدوام في صف العائلة في خلافاتها معه، أين شج رأسه بواسطة الساطور تاركا إياه يسبح في بركة من الدماء، ثم توجه مسرعا إلى بيت أصهاره وصعد عبر ويرجح أنه اعتقد أنها زوجة عديله الذي اعتدى عليه بالساطور، ويفر نحو إحدى المزارع، غير أن تعاون المواطنين مع مصالح الدرك الوطني مكن من توقيفه في وقت وجيز.

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إنشاء مؤسسة ولائية لتسيير وادي الحراش في العاصمة

راضية. م

تقرر، أخيرا، إنشاء مؤسسة ولائية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري من أجل تسيير وادي الحراش في العاصمة الذي تزال الأشغال به جارية على بعض من محاوره، لاسيما أن عددا من أشطره عرفت في وقت سابق إهمالا بسبب توقف الأشغال لمشاكل تقنية وأخرى تتمثل في عدم ترحيل بعض السكان كحي كوريفة.

صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي الخميس الماضي، وبالإجماع على مشروع إنشاء مؤسسة ولائية لتسيير وادي الحراش، وذلك على هامش الدورة العادية للمجلس المخصص لدراسة مشروع الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2022 والمصادقة عليه.

ويأتي هذا القرار، استجابة للشكاوي والنداءات المرفوعة والتحفظات التي لازمت بعض أشطر المشروع الذي التهم الملايين دون أن يعرف انفراجا أو تتمة، فضلا عن التلويث الذي بقي خلال الفترة السابقة بموقع كوريفة نتيجة الصب العشوائي لمخلفات المصانع وإجراءات نقل الأنابيب قبل أن يتم ضبط الإشكال.

وستكون المؤسسة الجديدة التابعة لولاية الجزائر هذه، بمثابة الدفع لتسيير وادي الحراش من خلال الحفاظ على البيئة وحراسة الرمي فضلا عن فضاءات التسلية التي بإمكانها إضفاء مداخيل لولاية الجزائر.

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متابعة 4 أشخاص بتهمة المضاربة غير المشروعة بتيزي وزو

يواجه أربعة أشخاص أمام العدالة تهمة “المضاربة غير المشروعة في مواد واسعة الاستهلاك”، حسبما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو.

وأشار البيان إلى أنه “في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات الاستهلاك الواسع تمت متابعة أربعة أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري”.

وأضاف أن القضية أجلت لجلسة يوم الاثنين المقبل مع إصدار أمر بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

ويشير البيان إلى أن “القانون رقم 21-15 المؤرخ 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمحاربة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة”.

للتذكير، فقد عالجت قوات الدرك في تيزي وزو ثلاث قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة خلال هذا الأسبوع.

وتتعلق القضية الأولى بتوقيف شخص في المدينة الجديدة بتيزي وزو كان يخبئ 200 قنطار من السميد.

وفي القضية الثانية تم ضبط 83570 لتر من زيت المائدة مع توقيف شخص، أما القضية الثالثة فتتعلق بضبط كمية 1598 لتر من الزيت واعتقال شخص.

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وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور بتيبازة

ب. بوجمعة

توفي شخص وأصيب اثنان آخران في حادث مرور مروع وقع ليلة أول أمس، على الطريق الولائي رقم 106 الرابط بين مدينتي احمر العين وسيدي راشد في ولاية تيبازة.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأحمر العين في حدود التاسعة مساء لأجل حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين بالطريق الولائي 106 أحمر العين سيدي راشد خلف ثلاث ضحايا، الأولى شخص متوفى بعين المكان، فيما أصيب اثنان آخران بجروح مختلفة تم تقديم الإسعافات لهما ونقلهما إلى الفضاء المتعدد الخدمات بأحمر العين.

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سونلغاز تطلق حملة لتحصيل 294 مليار سنتيم بالأغواط

الشريف داودي

أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الأغواط حملة تحسيسية للتحصيل الودي للديون المترتبة عن استهلاك الطاقة الغازية والكهربائية، على عاتق الزبائن المتأخرين المتمثلين في أصحاب المنازل، محلات تجارية، مستثمرات فلاحية وصناعية وإدارات ومؤسسات عمومية واقتصادية.

وقد بلغت ديون استهلاك الطاقة الكهربائية والغازية إلى غاية شهر سبتمبر 2022، نحو 294 مليار سنتيم. بينها ديون الزبائن العاديين والمحلات التجارية والفلاحين والمستثمرين بما يصل إلى 97 مليار سنتيم، وأكثر من 110 مليار سنتيم في شكل ديون الإدارات والمؤسسات العمومية، بينما بلغت ديون زبائن التوتر المتوسط والضغط المتوسط أكثر من 50 مليار سنتيم وديون زبائن التوتر العالي والضغط العالي وصلت إلى أكثر من 19 مليار سنتيم.

وبالنظر للتزايد الملحوظ للديون التي أثرت سلبا على تنفيذ برامجها الموجهة نحو تطوير وتقوية الشبكات الكهربائية والغازية.

وأمام هذه الوضعية الحرجة باشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالأغواط بإطلاق حملة تحسيسية موجهة للزبائن المتأخرين عن تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية والغازية وتفاديا لقطع التموين ونزع العدادات الكهربائية أو الغازية للمتخلفين عن تنفيذ الالتزام بتسديد فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إرسال الفواتير.

وفي ذات السياق، قدمت الشركة تسهيلات لفائدة الزبائن المتأخرين عن تسديد فواتير استهلاك الطاقة مع إمكانية الدفع بالتقسيط وبأريحية من خلال التقرب من جميع الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة وكذا مكاتب بريد الجزائر أو عن طريق الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت.

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إلغاء 27 قرار استفادة بسبب عدم تجسيد المشاريع بتيبازة

ق. م

قرّرت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ومعاينة واسترجاع العقار الصناعي بولاية تيبازة، إلغاء 27 قرار استفادة من أوعية عقارية بسبب عدم تجسيد المشاريع الاستثمارية الخاصة بها، حسب مصالح ديوان الوالي.

ويسمح إلغاء 27 قرار استفادة من أوعية عقارية بسبب عدم الانطلاق الفعلي في تجسيد المشاريع الاستثمارية عليها من استرجاع 75.375 ألف متر مربع من العقار الصناعي الموجه للاستثمار، حسب منشور لخلية الإعلام لديوان والي تيبازة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا القرار تتويجا لاجتماع عقدته عصر اليوم اللجنة الولائية المعنية بمتابعة العقار الصناعي، برئاسة والي تيبازة أبو بكر الصديق، حسب نفس المصدر.

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الجزائري عز الدين جلاوجي يتوج بجائزة كتارا للرواية العربية

محمود بن شعبان/ وكالات

أعلنت المؤسَّسة العامّة للحي الثقافي “كتارا“، أول أمس، عن الفائزين بـ”جائزة كتارا للرواية العربية” في دورتها الثامنة، ضمن فعاليات الدورة الأُولى من “الأسبوع العالمي للرواية” الذي تنظّمه المؤسّسة في مقرّ “منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة” (يونسكو) بباريس.

وافتك الجزائري عز الدين جلاوجي الجائزة في فئة “الرواية المنشورة” عن رواية “عناق الأفاعي”، إلى جانب التونسية نبيهة العيسى عن “أحلام متقاطعة” والعُمانية بشرى خلفان عن روايتها “دلشاد.. سيرة الجوع والشبع”، بينما عادت الجائزة في فئة “الرواية غير المنشورة” إلى كلّ من السوري نور الدين الهاشمي عن “البرج”، والسوداني عبد القادر مغوي عن “بحر وحنين”، والسورية ملك اليمامة القاري عن “أرامل السكر”.

وفي فئة “روايات الفتيان غير المنشورة”، فاز كلٌّ من المغربي عبد اللطيف النيلة عن رواية “الرحلة العجيبة إلى الحمراء”، والتونسي عماد الدبوسي عن “المدن المخفية”، والمصري محمد عاشور هاشم عن “حروب صغيرة”، فيما عادت الجائزة، في فئة “الرواية القطرية المنشورة”، إلى أحمد عبد الملك عن روايته “دخان… مذكّرات دبلوماسي سابق”.

أمّا في “فئة الدراسات والبحوث غير المنشورة” (البحث والتقييم والنقد الروائي)، ففاز ثلاثة باحثين من المغرب؛ هُم: سعيد الفلاق عن دراسته “السرديات من النظرية البنيوية إلى المقاربات الثقافية، وسعيد يقطين عن “السرديات التطبيقية: قراءة في سردية الرواية العربية”، وعبد المجيد نوسي عن “النص المركَّب: دراسةٌ في أنساق النص الروائي العربي”.

يُذكَر، أنّ الدورة الثامنة من الجائزة استقبلت 1483 مشاركةٍ، موزّعة بين 800 رواية غير منشورة، و474 رواية منشورة، و150 من روايات الفتيان غير المنشورة، و52 عملاً في فئة الدراسات غير المنشورة، وسبعة أعمال في فئة الرواية القطرية المنشورة. وبلغ عدد الذكور المشاركين في الدورة بلغ 986 مشارك، فيما بلغ عدد الإناث 497 مشاركة.

ويبلغ مجموع جوائز “كتارا”، بمختلف فروعها، 345 ألف دولار أميركي، منها 90 ألف دولار مجموع جوائز فئة الروايات المنشورة، حيث يحصل كلُّ فائز من الفائزين الثلاثة على جائزة مالية قدرها 30 ألف دولار. وعن فئة الروايات غير المنشورة، تُمنح ثلاث جوائز بمجموع 90 ألف دولار أميركي، بقيمة 30 ألف دولار لكل فائز، وبالنسبة إلى فئة الدراسات غير المنشورة، تُقدَّم ثلاث جوائز، قيمة كلّ منها 30 ألف دولار، بمجموع 90 ألف دولار.

ويبلغ مجموع جوائز فئة روايات الفتيان غير المنشورة، 45 ألف دولار، تُمنح لثلاثة فائزين بقيمة 15 ألفاً لكل فائز، ويحصل الفائز عن فئة الروايات القطرية المنشورة على جائزة بقيمة 30 ألف دولار، تُمنح لفائز واحد.

وكانت “المؤسَّسة العامّة للحي الثقافي”، قد أطلقت، أوّل أمس، فعاليات الدورة الأُولى من “الأسبوع العالمي للرواية” في باريس، الذي يتواصل إلى غاية العشرين من أكتوبر الجاري، بالتعاون مع “المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم” (الألكسو) ووزارة الثقافة التونسية، فيما أعلن المدير العام للمؤسّسة، خالد بن إبراهيم السليطي، خلال حفل توزيع الجوائز، عن موافقة “اليونسكو” على اعتماد أسبوع عالمي للرواية من 13 إلى 20 أكتوبر مِن كلّ عام، بناءً على اقتراح تقدّمت به “كتارا” عام 2016.

وقال السليطي إنّ الجائزة باتت اليوم الأكثر إقبالاً من طرف الكتّاب والباحثين العرب، حيث بلغ عدد المترشّحين لها، منذ إطلاقها مطلع 2014، 12016 شخص، وعدد الفائزين بها 142 شخص (111 ذكر و31 أنثى)، بينما بلغ عدد إصداراتها 199 كتاب؛ 106 منها بالعربية، و62 بالإنكليزية، و31 بالفرنسية.

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فيلمان جزائريان ضمن منافسات أيام قرطاج السينمائية

محمود بن شعبان

أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية، أول أمس، عن قائمة الأعمال التي تم انتقاؤها لدخول المنافسة الرسمية في فئة الافلام الروائية الطويلة ضمن دورتها 33 المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 29 أكتوبر الجاري إلى غاية 5 نوفمبر المقبل.

ضمت قائمة الأعمال المتنافسة ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة الفيلم الجزائري “الحياة ما بعد” للمخرج انيس جعاد الذي حصل على تقدير خاص في المهرجان الدولي 41 للفيلم بأميان (فرنسا)، حيث يتناول العمل يوميات “هاجر” وابنها اللذين يحاولان إعادة بناء حياتهما ونفسيهما بعد مأساة اغتيال الزوج من قبل جماعة إرهابية إذ تجد “هاجر” نفسها في مواجهة ظروف معيشية واجتماعية صعبة لاسيما وأنها تعيش في قرية نائية.

وقد نال الفيلم خلال مشاركاته السابقة الى جانب فيلم “الحياة ما بعد” ضمت قائمة الأفلام الروائية المتنافسة في الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية عدة أعمال على غرار “تحت الشجرة” لأريج السحيري و”وحلة” لنادر الرحموني من تونس، بالإضافة إلى فيلم “الثائرون” من إخراج أميل شجيفي من تنزانيا” و”أنظر الى النجوم” لدافيد كونستانتين من جزر الموريس، “جراح الطفولة” لموسى سان يابسا من السينغال، “وراء الباب” لمانع عدي من العراق، “معبد الفرح” لجان أودوتان من البينين، “الطريق” لعبد الحميد عبد اللطيف من سوريا، كما يشارك المخرج المغربي عبد الاله الجوهري في المنافسة من خلال عمله “العبد”، وسايدو بوندوان من بوركينافاسو بفيلم “قسم الرسل” بالاضافة الى فيلم “شرف” للمخرج سمير نصر من مصر.

كما سيشارك الفيلم الجزائري “هيبنوتيزيا” لمخرجه مروان لخضر حمينة ضمن فئة الافلام الخيالية القصيرة” لايام قرطاج السينمائية، حيث يقدم المخرج من خلال العمل مقاربة على طريقة التنويم المغناطيسي الذي يعتمده بعض المختصين في معالجة المرضى النفسيين ليدخل المتلقي في متاهات ودوامة تختلط فيها الحقيقة بالهلوسة ضمن دراما نفسية وتجريبية، تحكي قصة شخص مضطرب نفسيا وقاتل متسلسل، يستهدف نساء شابات، إلى غاية أن يتصل “بمركز لمعالجة الاكتئاب” و مساعدة الاشخاص المهددين بالخطر،

كما سيتنافس على التانيت الذهبي 11 عملا آخرا على غرار “فلسطين 87″ للمخرج بلال خطيب من فلسطين، و”اليوم الأخير للمشمس” لقيس الماجري من تونس، “نينغيتيمو” لازيفيدو ليسينيو من الموزمبيق، “ثمانية مواطنين معنيين” للوسيان بورجيلي من لبنان), و”بارجي” لديان فايس من جنوب إفريقيا.

وستعرف الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية التي ستنظم على شرف رواد الفن السابع الذين تركوا بصمتهم في السينما من أمثال الراحلة يمينة شويخ، حيث سيتم بالمناسبة عرض فيلم “رشيدة” و”أمس واليوم وغدا” بالإضافة إلى أفلام أخرى في إطار تكريمات المهرجان الذي أعلن بالمناسبة عن المعلقة الرسمية لدورته 33 والتي تحتفي من خلالها بتجذرها العربي والإفريقي وبانفتاحها على محيطها المتوسطي، المستوحاة من صورة الممثلة الكبيرة مبيسين تيريز ديوب، بطلة الفيلم الراسخ في الذاكرة La Noire De… لعصمان صمبان والحائز على التانيت الذهبي في أول دورة لأيام قرطاج السينمائية عام 1966، حيث رسمت الشابة في الملصق والتي ترتدي ثوبا مزينا بالخط العربي، باستخدام تقنية الرسم الرقمي كتجسيد رمزي للخط التحريري لأيام قرطاج السينمائية ليعطي لمحة أولى عن الأجواء الاحتفالية المرتقبة مثلما كشف عنه القائمون عن التظاهرة.