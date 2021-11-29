أرز هندي “بسمتي” بالحوت – حساء العدس المرجاني – سلطة الفاصوليا البيضاء بالتونة

أرز هندي “بسمتي” بالحوت “كلب البحر”

المقادير:

*250غ أرز بسمتي

*شرائح حوت “كلب البحر”

*ملح

*فلفل أسود

*كركم

*عود قرفة

*زعيترة ورند

*زبدة

*ليمون

*30غ مكسرات الكاجو

*30غ عنب جاف

التحضير:

اغسلي الأرز تحت الحنفية حتى يصبح الماء صافي تماما واتركيه يتشرب الماء جيدا، ثم ضعي الزبدة تذوب داخل طنجرة وأضيفي لها الأرز بعدما يجف واتركيه يتحمص مع الزعيترة والرند والعنب الجاف وعود القرفة، وبعدها أضيفي للأرز ضعف كميته من الماء أي لكوب من الأرز أضيفي كوبين من الماء ولـ500غ أرز لتر واحد من الماء، وغطيه بورق الألمنيوم واتركيه ينضج لمدة 10 دقائق، وبعد نضجه أضيفي الكركم ومكسرات الكاجو.

من ناحية أخرى قومي بطهي الحوت في الفرن بإضافة له الملح، الفلفل الأسود، الزعيترة، الرند، الليمون (عصير وشرائح)، و200غ من الزبدة ، وقدمي الطبق فور تحضيره مباشرة أي خلال 10 دقائق من استوائه.

ملاحظة: يمكن تعويض أرز بسمتي بالأرز العادي.

حساء العدس المرجاني

المقادير:

*500غ من العدس المرجاني “العدس الأحمر”

*هيكل الدجاج

*ملح

*فلفل أسود

*زيت

*رأس ثوم

*كرافس

*3 إلى 4 حبات جزر حسب حجمها

*كريمة سائلة

التحضير:

أخلطي الثوم، الزيت، الملح، الفلفل الأسود، الكرافس، الجزر وهيكل الدجاج قليهم قليلا، ثم أضيفي إليهم العدس المرجاني والماء الساخن، وبعد النضج انزعي هيكل الدجاج ومرري الحساء في الخلاط الكهربائي وأعيديه إلى النار مع إضافة مقدار نصف كوب الشاي من الكريمة السائلة واتركيه يغلي قليلا ثم قدمي الحساء وهو ساخن.

سلطة الفاصوليا البيضاء بالتونة

المقادير:

*100غ فاصوليا بيضاء

*50غ ذرى مصبرة

*نصف ملعقة زنجبيل

*حبة صغيرة من الطماطم الطازجة

*نصف حبة جزر

*علبة تونة

*زعيترة ورند

ولصلصة الليمون

3* ملاعق أكل زيت

*ملعقة أكل عصير الليمون

*ملعقة أكل خردل moutarde

*ملح

*فلفل أسود

التحضير:

ابدئي بطهي الفاصوليا البيضاء في الماء والملح والزعيترة والرند والفلفل الأسود واتركيها جانبا بعد النضج.

قطعي جميع المكونات إلى مكعبات وأضيفيها للفاصوليا، ثم حضري الصلصة بخلط جميع المكونات المذكورة في المقادير، وقدمي السلطة باردة.