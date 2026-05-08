أسامة بن بوط سيلعب “المونديال” في مواجهة الزمالك

المباراة المنسية في نهائي الكونفدرالية

في الوقت الذي سيلعب اتحاد العاصمة، ثالث نهائي إفريقي في مشواره، طمعا في ثاني تتويج من كأس الكاف بعد أن أسعد أنصاره بلقب كأس الجزائر، فإن التتويج لا يمر إلا على قفازات حارس من الطراز الرفيع يمنع فريق الزمالك المدعم بترسانة من الدوليين من التسجيل، في مباراة سهرة اليوم السبت في ملعب “الخامس من جويلية”، وبعد أسبوع في ملعب القاهرة.

الأنظار ستكون موجهة إلى الحارس المخضرم أسامة بن بوط، الحارس الذي يشغل الناس هذه الأيام بعد اعتزاله اللعب للمنتخب الوطني، ثم تراجعه، وبعد الإصابات المتعددة للحراس المقترحين للمنتخب الوطني.

بن بوط الذي لعب لفرق كثيرة من المستوى المتوسط، مثل جمعية عين مليلة واتحاد الشاوية ودفاع تاجنانت واتحاد بلعباس وهو في اثنين وثلاثين ربيعا، سيكون الضغط عليه، فمن جهة كل المناصرين وضعوا ثقتهم فيه، بل ومنهم من يراه الحارس الأول في المنتخب الوطني، ويرونه أساسيا أمام الأرجنتين، ومن جهة أخرى سيكون مجبرا تحت الضغط الشديد لأن يكون الأمان أولا لفريق اتحاد العاصمة في امتحان الزمالك، وهو يدرك بأن النجاح في انتزاع الكأس بحارس قوي سيعني لا محالة سفريته إلى أمريكا وحصوله على المكانة الأساسية التي اعتزل المنتخب الوطني لأجلها، وأعلن تقاعده منه بسبب حرمانه من اللعب كأساسي وتفضيل حراس آخرين عليه بمن فيهم من يلعب في الدرجة الثالثة الفرنسية، وأخيرا الدرجة الثانية السويسرية.

سيواجه أسامة بن بوط في مباراة السبت هجوما زملكاويا قويا بقيادة جوان ألفينا المهاجم البرازيلي والمصريين السعيد والمنسي والدولي الفلسطيني الدباغ، مع احتمال أن يكون للتونسي الجزيري وللأنغولي بونزا مكانا في التشكيلة الأساسية، يمتلك بن بوط خبرة محترمة في المواجهات المصيرية، وسبق له المساهمة في أول تتويج بالكاف مع اتحاد العاصمة، وأيضا في التغلب على الفرق المصرية عندما واجه اتحاد العاصمة فريق الأهلي في الكأس الإفريقية الممتازة، وبالرغم من أن المباراة لعبت أمام جماهير أهلاوية غفيرة جدا في ملعب خليجي محايد، وبالرغم من أن اتحاد العاصمة سجل هدفه الأول والوحيد في الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، إلا أن أسامة بن بوط تمكن من الحفاظ على عذرية شباكه إلى غاية نهاية المباراة، وكان نجمها وحامل لقبها.

يدرك بن بوط ومعه أنصار الاتحاد والمنتخب الوطني بأن امتحان الزمالك هو من يُعبد الطريق للحارس، ليس نحو الخضر فقط، وإنما للمشاركة كأساسي، لأن الأمر سيصبح مطلبا شعبيا، وقد تبدأ بوادر ذلك في أولى المباراتين الوديتين أمام منتخب هولندا مع بداية شهر جوان القادم.

يعرف أنصار اتحاد العاصمة حارسهم القادم من شبيبة القبائل جيدا، ويعوّلون عليه لأجل إهدائهم كأسا تذوقوا طعمها من قبل، والفرصة سانحة لأنصار المنتخب الوطني في كل مكان للتعرف على أسامة بن بوط في سبيل دعمه في عرين المنتخب الوطني.