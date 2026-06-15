على خلفية اتفاق السلام الإيراني الأمريكي..

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 2 بالمائة في تداولات اليوم الاثنين، وذلك عقب الإعلان الرسمي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن توصل البلدين إلى اتفاق تاريخي ومفاجئ لإنهاء الصراع العسكري الدائر بينهما، مما دفع أسعار النفط الخام إلى التراجع السريع في الأسواق الدولية.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 2.3 بالمائة لتصل إلى مستوى 43314.6 دولاراً للأوقية، مسجلة بذلك أعلى مستوى قياسي لها منذ التاسع من جوان الجاري، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أوت القادم بنسبة 2.2 بالمائة لتستقر عند مستوى 43331.5 دولاراً.

وجاء هذا الارتفاع القياسي عقب تأكيدات أمريكية وإيرانية يوم أمس الأحد تفيد بأن القطبين اتفقا بصفة نهائية على إطار عمل شامل لإنهاء الحرب ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على طهران ومعاودة فتح مضيق هرمز الإستراتيجي أمام الملاحة الدولية، وهو الأمر الذي عززه منشور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على منصة إكس الذي كشف فيه أن الاتفاق سيُوقع رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا، مما أسفر فوراً عن تراجع أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة وهبوط الدولار إلى أدنى مستوى له في 10 أيام.

وأوضح كبير محللي الأسواق لدى مؤسسة “كيه سي إم تريد”، تيم ووترر، أن انخفاض أسعار النفط ونزول العملة الأمريكية بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية الحادة والتوقعات بإعادة تشغيل وفتح مضيق هرمز يساعدان بشكل فعال ومباشر في تهدئة توقعات التضخم العالمي المتزايدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا المزيج الاقتصادي الفريد يوفر للمعدن النفيس أفضل دعم وموجة صعود شهدها في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن استمرارية هذا الصعود ستعتمد بالدرجة الأولى على مدى صمود اتفاق السلام التاريخي المبرم على أرض الواقع.

وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط بيعية شديدة وخسائر متتالية منذ اندلاع المواجهة العسكرية الشاملة والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في حدوث قفزة حادة وجنونية لأسعار النفط العالمية، مما أجج مخاوف التضخم وعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، ورغم أن الذهب يمثل أداة ممتازة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته الاستثمارية عند اتجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة كونه يمثل أصلاً مالياً لا يدر عوائد دورية مباشرة للمتعاملين.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” المالية أن المتعاملين والمستثمرين يتوقعون الآن بنسبة 48 بالمائة فقط أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بحلول شهر ديسمبر القادم عقب هذا الاتفاق السياسي الكبير، مسجلة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بنسبة 69 بالمائة التي سُجلت في الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن التهدئة، وامتدت هذه الموجة التفاؤلية القوية لتشمل بقية المعادن النفيسة الأخرى في الأسواق الفورية، حيث ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.6 بالمائة لتصل إلى مستوى 70.39 دولاراً للأوقية، كما صعدت أسعار البلاتين بنسبة 3.3 بالمائة لتستقر عند 1773.70 دولاراً، وزادت أسعار البلاديوم بنسبة بلغت 3.3 بالمائة لتصل إلى مستوى 1324.75 دولاراً للأوقية في تعاملات اليوم المالي.