أسماء ثقيلة مرشحة لتدريب ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن عدد من الأسماء المرشحة لتدريب نادي ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن إدارة الريال أبلغت المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، بأنه لن يكون على رأس العارضة الفنية للنادي في الموسم المقبل.

وأكدت شبكة “أر أم سي” الفرنسية، أن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان يعد من أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد.

وتنتهي مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2026، ليخلفه المدرب زين الدين زيدان.

كما أشارت تقارير إعلامية أن المدرب يوليان ناغلسمان متواجد ضمن قائمة المرشحين لتدريب النادي الملكي.

ورغم تدعيم ريال مدريد لتشكيلته ببعض الأسماء، في الميركاتو الصيفي، إلا أن نتائج النادي ظلت متذبذبة في فترة تشابي ألونسو، والمدرب الحالي أربيلوا.

وسجل ريال مدريد ثالث تعثر له على التوالي، حيث اكتفى بالتعادل أمام جيرونا، بهدف لمثله، وقبلها خسر في دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف واحد أمام بايرن ميونخ، والهزيمة أمام مايوركا بهدفين لهدف واحد.

وبعد التعثرين الأخيرين أمام مايوركا وجيرونا، ابتعد ريال مدريد كثيرا عن اللقب، الذي أصبح في متناول الغريم برشلونة.

وفي دوري أبطال أوروبا، تبدو حظوظ الريال أقل من منافسه بايرن ميونيخ في التأهل، بعد الهزيمة في البرنابيو بهدفين لهدف واحد، وفي حال الإقصاء فإن الريال سيبصم على موسم كارثي.