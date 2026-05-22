“أطالب بتفويض لممارسة كامل صلاحياتي لوضع حد لهذه التدخلات”

قال إنه يتعرض لمؤامرة خطيرة متهما بعض الأطراف... عليق:

فتح تصريح المدير الرياضي العام لنادي اتحاد الجزائر، سعيد عليق، عبر أمواج الإذاعة الوطنية، جبهة صراع علني جديدة وصادمة داخل بيت حامل لقبي كأسي الجزائر و الكاف، وحملت خرجة عليق الإعلامية نبرة حادة واتهامات خطيرة وجهها مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة بلال نويوة، كاشفة عن شرخ تسييري حاد قد يهدد استقرار النادي العاصمي المقبل على تحديات محلية وقارية كبرى.

واعتبر عليق أن هناك محاولات ممنهجة للتقليل من قيمته والتعدي الصارخ على صلاحياته الفنية والإدارية، مستخدماً وصف “الخيانة” للتعبير عن حجم المؤامرة التي يشعر أنه يتعرض لها، حيث اتهم أطرافا قال إنها تسير النادي من الداخل، وأخرى تملي التعليمات من الخارج، بالعمل على إفشال صفقة التعاقد مع المدرب السنغالي “لمين ندياي”.

كما كشف عن مناورات موازية لضرب علاقته بنجم الفريق السابق بلال دزيري، من خلال الاتصال بالأخير لتدريب التشكيلة من دون إخطاره، ولم تتوقف اتهامات عليق عند ملف العارضة الفنية، بل امتدت لتشمل الانتدابات؛ حيث حمّل الإدارة مسؤولية الفشل في تأهيل الثنائي أشرف عبادة وعماد الدين عزي للمنافسة الإفريقية، مرجعاً السبب لرفض نويوة التعاقد مع المهاجم الطيب مزياني. واستنكر المتحدث بشدة قيام رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماعات سرية مع اللاعبين من دون علمه، إلى جانب انتقاده لأطراف محسوبة على الأنصار، اعتبرها تسعى للمساس بحرمة النادي واستقراره.

وفي خطوة تصعيدية، وجه عليق رسالة مباشرة للشركة المالكة للنادي “ساربور” ولرئيس مجلس الإدارة، مطالبا بتمكينه الفوري من تفويض التوقيع لممارسة كامل صلاحياته القانونية لوضع حد لهذه التدخلات. وفي المقابل، أثنى المسؤول الرياضي بقوة على الدعم الاستثنائي الذي يتلقاه من وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، مؤكداً أن مساندته كانت حاسمة في التتويج بالكأس القارية الأخيرة. واختتم عليق تصريحاته بالتأكيد على مواصلة التخطيط للموسم المقبل رفقة المدرب ندياي بهدف التنافس على كافة الألقاب المتاحة، مجدداً في الوقت ذاته مناشدته للسلطات العمومية بضرورة منح الفريق ملعبا قادرا على احتضان مبارياته وجماهيره العريضة في ظروف تليق بسمعة وتاريخ اتحاد الجزائر.