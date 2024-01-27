أخبار الكان .. أقوى وأضعف دفاع  في الدور الأول

نجحت العديد من المنتخبات الكبرى المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، في تسجيل رقم مميّز على المستوى الدفاع عقب انتهاء مرحلة المجموعات من البطولة.

ويتصدر منتخبات السنغال ومالي ونيجيريا والمغرب، قائمة الأفضل على المستوى الدفاعي في دور المجموعات بأمم إفريقيا 2023، حيث استقبلت شباك كل منهم هدف وحيد حتى الآن.

أما أضعف دفاع، فتتقاسمه منتخبات غينيا بيساو، وموزمبيق، وغامبيا بتلقيها 7 أهداف لكل واحد منها، متبوعة بمنتخبات مصر وغانا والكاميرون بـ6 أهداف.

تقنية الفيديو “الفار”.. عنوان الأزمات في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار

أثار أداء الحكام في بعض المباريات في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار غضب عدد من المنتخبات، وخاصة بشأن غرفة الفيديو المساعد “الفار”، التي بدل أن تلعب دوراً حاسماً في الكشف عن الأخطاء ومساعدة الحكام، فقد كان الفشل حليفها في العديد من المناسبات، ما سبّب انتقادات قوية.

وكان الاتحاد الجزائري أول الغاضبين من أداء حكام غرفة الفيديو في بطولة كأس أمم إفريقيا ووجّهوا خطاباً قوياً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبراً أنهم تعرضوا للمظالم القوية التي أثّرت في النتائج النهائية.

ووجّه المدرب جمال بلماضي انتقادات قويّة لأداء الحكام في أمم إفريقيا بعد المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، معتبراً أنهم تعرضوا للظلم قبل هدف بوركينا فاسو وتعرض المهاجم إسلام سليماني لعرقلة منعته من التسجيل، حيث كان المنتخب الجزائري في حاجة إلى هدف وحيد للتأهل.

وانضم المنتخب التونسي إلى قائمة الغاضبين، بعد مراسلة تظلّم إلى الاتحاد الأفريقي بسبب اعتقادهم بأنهم تعرضوا للظلم في مواجهة مالي وحرمانهم من ركلة جزاء إثر خطأ على نجمهم الأول يوسف المساكني، في الشوط الأول من اللقاء، وقد أكد الاتحاد في بيان رسمي، أنه طالب الاتحاد الإفريقي بدعوة الحكام إلى مزيد التركيز وتفادي الأخطاء التي ساهمت في تعثرهم.

ورغم أن تقنية الفيديو المساعد ساهمت في الكشف عن العديد من الأخطاء في المباريات، إلا أنها سبّبت جدلاً في هذه النسخة بسبب عدم دعوة الحكام إلى مشاهدة بعض اللقطات والحكم عليها من زاويا مختلفة، وهو ما جعل الاتحادين التونسي والجزائري ينتقدان غرفة “الفار” وليس الحكم الرئيسي.

وورّط الإخراج التلفزي الحكام في بعض المباريات من خلال عدم عرض اللقطات المثيرة للجدل من زوايا مختلفة، من أجل اتخاذ قرار مناسب يسمح بإنصاف كل المنتخبات، بل إن فترات طويلة من الشوط الأول من مباراة السنغال وغامبيا لم يقع بثها مباشرة بسبب إشكال تقني، وبالتالي سيكون الاتحاد الإفريقي مطالبا بأن يعدل الوضع في الدور القادم باعتبار صعوبة المباريات وأهميتها، وعدم وجود فرص أمام المنتخبات من أجل التعويض وكل خطأ سيكون له تأثير كبير على فرص المنتخبات في التقدم بالبطولة.

تمرد نجوم منتخب غينيا قبل ثمن النهائي

رفض لاعبو منتخب غينيا خوض التدريبات قبل موعد مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، في لقاء ثمن النهائي من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الجارية وقائعها في كوت ديفوار، وهذا على خطى تمرد لاعبي منتخب فرنسا في مونديال 2010.

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع “واست فرانس” الفرنسي، الجمعة، فإن رفاق مهاجم شتوتغارت الألماني، سيرهو غيراسي، قاطعوا تدريبات منتخب غينيا في ياموسوكرو، بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل للدور الثاني من النسخة الـ34 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وأضاف المصدر نفسه، أن لاعبي منتخب “الأفيال” يطالبون بالحصول على قيمة 10 آلاف دولار نظير تحقيق الهدف المسطر قبل انطلاق البطولة، علماً أن المنتخب الغيني تأهل إلى الدور ثمن النهائي من هذه المسابقة كأحد أفضل المنتخبات التي حلّت في المركز الثالث، وذلك بعدما جمع 4 نقاط في المجموعة الثالثة خلف منتخبي السنغال والكاميرون وقبل منتخب غامبيا.

وتابع موقع “واست فرانس”، أن مسؤولي الاتحاد الغيني لكرة القدم يجرون مفاوضات مع اللاعبين قبل التنقل إلى أبيدجان من أجل مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، مساء اليوم الأحد على ملعب “الحسن واتارا”، علما أن منتخب “الرعد الوطني” حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتصدره المجموعة الأولى التي ضمّت منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو.

وقرّر لاعبو منتخب غينيا الضغط على المسؤولين الغينيين بمقاطعة الحصص التدريبية حتى نيل مستحقاتهم، كما لم يكن الوعد الذي قطعه أحد المسؤولين بالسفر ذهاباً وإياباً إلى كوناكري والعودة بالمال يوم السبت، كافياً لإقناع اللاعبين بالعودة إلى أجواء التدريبات والاستعداد لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تحقق الهدف الأول من المشاركة.

وسار لاعبو منتخب غينيا على خطى نجوم المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2010، حين تمردوا على المدير الفني، ريمون دومينيك، وقرروا مقاطعة التدريبات قبل المواجهة المصيرية ضد منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك تضامناً مع زميلهم المهاجم نيكولا أنيلكا، الذي استبعد من التشكيلة بسبب أزمته مع المدرب، آنذاك.

علي معلول ينفي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب تونس

نفى الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، الأنباء التي تردّدت حول اعتزاله اللعب الدولي بعد توديع منتخب تونس نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت إلى أن على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس قرر اعتزال اللعب الدولي بعد توديع “نسور قرطاج” بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار من دور المجموعات.

وقال معلول خلال تصريحات نقلها موقع “فوت 24” التونسي: “هذا القرار، إن صح، سأعلن عنه مباشرة، وسيسمعه الجمهور مني شخصيًا وليس من أيّ طرف آخر”. وأضاف: “بعد كل بطولة تخرج مثل هذه الأخبار، أشعر بخيبة الأمر مما حدث مع الفريق، نتحمّل جميعنا المسؤولية، ويجب محاولة الإصلاح”.

وكان علي معلول بدأ مباراة وحيدة بشكل أساسي أمام منتخب ناميبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات وانتهت بخسارة “نسور قرطاج” بهدف نظيف وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراتي مالي وجنوب إفريقيا، في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي. وتعادل المنتخب التونسي سلبيا مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية 2023. ورفع منتخب تونس رصيده إلى نقطتين فقط في المركز الرابع بالمجموعة الخامسة، بينما وصل رصيد جنوب إفريقيا إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليصعد منتخب مالي والأولاد إلى دور الـ16 من المجموعة.

هكذا يستعد محمد صلاح ليعود إلى “الكان”؟

يسابق محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، الزمن للحاق مجدّدا بكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، حيث يكثّف من التدريبات التأهيلية للعودة سريعًا إلى صفوف الفراعنة لاستكمال رحلة البحث عن “الأميرة السمراء” التي طال غيابها.

ويترقب “الفرعون المصري” مواجهة مصر والكونغو مساء اليوم الأحد، والتي يمنى فيها النفس بتحقيق الفوز وعبور محطة ربع النهائي، رغم أن اللاعب تأكد غيابه عن دور الثمانية أيضا لكنه يسعى لأن يكون متواجدا في المربع الذهبي. ونشر صلاح رسالة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، جاء فيها: “بدأت بالأمس برنامج العلاج والتأهيل، وسأفعل ما بوسعي لأكون جاهزا في أقرب وقت، وسأعود للمنتخب بعدها مثلما اتفقنا من البداية”.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، وخرج مبكرًا في الشوط الأول متأثراً بإصابته. وكشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عودة لاعبه المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، بعد إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023. وقال يورغن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة. وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل “الفراعنة” إلى نصف نهائي البطولة حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.

غينيا بيساو وغامبيا الأسوأ في مرحلة المجموعات لـ”الكان”

أسدل الستار على مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، والتي شهدت مفاجآت وأرقاما مثيرة عبر 36 مباراة قوية بين أبطال القارة السمراء. وحققت جميع المنتخبات المشاركة نقاط في البطولة باستثناء غينيا بيساو وغامبيا.

وتذيل منتخب غينيا بيساو ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط، حيث تلقي 3 هزائم من كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

بينما تذيل منتخب غامبيا ترتيب المجموعة الثالثة، وتلقى 3 هزائم من السنغال والكاميرون وغينيا.

كما يعد منتخب السنغال، حامل لقب النسخة الماضية، هو الوحيد الذي فاز بكل مبارياته خلال مرحلة الدور الأول وتتصدر منتخبات السنغال ونيجيريا ومالي والمغرب قائمة أقوى خطوط الدفاع، برصيد هدف واحد في شباك كل منهم.

وحجز 16 فريقا مقاعدهم في دور الـ16 وهم: مصر والسنغال وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا والكاميرون وأنجولا وناميبيا والرأس الأخضر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغينيا، الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى كوت ديفوار.

الكونغو الديمقراطية ومصر.. مواجهة عنيفة بين “الفهود” و”الفراعنة”

نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب الكونغو الديمقراطية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تفاصيل المواجهة، التي تجمع الفهود مع المنتخب المصري والمقرر لها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وعلّقت الصفحة الرسمية لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الصورة قائلة: “لا تفوّتوا هذه المواجهة العنيفة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر في دور الـ16”.

وتأهل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، إلى دور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخضر الذي تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بعد انتهاء دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في 12 مباراة سابقة منها 8 مباريات رسمية و4 ودية، فاز “الفراعنة” في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.