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العالم

أكبر عملية إجلاء في تاريخ اليونان بسبب حرائق الغابات

الشروق أونلاين
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أكبر عملية إجلاء في تاريخ اليونان بسبب حرائق الغابات
ح.م
حرائق اليونان

أجلت اليونان نحو 19 ألفا من سكان جزيرة “رودس” منذ السبت، بعد نشوب حرائق مهولة في غابات المنطقة، بالتزامن مع موجة حرّ شديد.

وذكرت الشرطة اليونانية أن 16 ألف شخص تم إجلاؤهم برا، و3 آلاف آخرين عبر البحر. في أكبر عملية إجلاء بتاريخ البلاد، حسب ما أكده مكتب رئيس الوزراء.

وأجّجت الرياح القوية التي هبت يوم السبت، من انتشار الحرائق التي نشبت في جزيرة رودس منذ الأسبوع الماضي.

وتعرف اليونان على غرار مناطق أخرى من العالم، موجة حرّ شديد منذ أيام. حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

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