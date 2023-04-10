أكثر من 31 مليون دولار قيمة صادرات الجزائر من النسيج والجلود في 2022 (فيديو)

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الإثنين، أن قطاع النسيج والألبسة والأحذية بالجزائر صدّر ما يقارب 31.86 مليون دولار خلال سنة 2022.

وصرّح الوزير في ندوة صحفية عقدها بمناسبة إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية بأن “حجم الصادرات في مجال النسيج والأحذية والألبسة بلغ 31.86 مليون دولار سنة 2022”.

وتابع زيتوني حديثه: “صادرات المنسوجات لوحدها بلغت 24 مليون دولار. وارتفعت صادرات المنتجات الجلدية إلى ما يقارب 8 مليون دولار سنة 2022 بزيادة تقدر بـ 46 بالمئة سنة 2021″.

وواصل وزير التجارة:”تمّ تسجيل 102 ألف دولار بالنسبة لصادرات الأحذية خلال سنة 2022 والتي وجهت إلى 5 بلدان إفريقية هي تونس، نيجيريا، السينغال، النيجر وموريتانيا”.

ووجّه وزير التجارة وترقية الصادرات، في ختام ندوته الصحفية، دعوته للمتعاملين المحليّين والأجانب للاستثمار في قطاع النسيج والجلود والأحذية.