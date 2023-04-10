-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أكثر من 31 مليون دولار قيمة صادرات الجزائر من النسيج والجلود في 2022 (فيديو)

ياسر كعبش
  • 62
  • 0
أكثر من 31 مليون دولار قيمة صادرات الجزائر من النسيج والجلود في 2022 (فيديو)
أرشيف
صناعة النسيج

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الإثنين، أن قطاع النسيج والألبسة والأحذية بالجزائر صدّر ما يقارب 31.86 مليون دولار خلال سنة 2022.

وصرّح الوزير في ندوة صحفية عقدها بمناسبة إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية بأن “حجم الصادرات في مجال النسيج والأحذية والألبسة بلغ 31.86 مليون دولار سنة 2022”.

وتابع زيتوني حديثه: “صادرات المنسوجات لوحدها بلغت 24 مليون دولار. وارتفعت صادرات المنتجات الجلدية إلى ما يقارب 8 مليون دولار سنة 2022 بزيادة تقدر بـ 46 بالمئة سنة 2021″.

وواصل وزير التجارة:”تمّ تسجيل 102 ألف دولار بالنسبة لصادرات الأحذية خلال سنة 2022 والتي وجهت إلى 5 بلدان إفريقية هي تونس، نيجيريا، السينغال، النيجر وموريتانيا”.

ووجّه وزير التجارة وترقية الصادرات، في ختام ندوته الصحفية، دعوته للمتعاملين المحليّين والأجانب للاستثمار في قطاع النسيج والجلود والأحذية.

مقالات ذات صلة
هذه أسعار السيّارات الجديدة في 2023

هذه أسعار السيّارات الجديدة في 2023

هذا جديد ملف استيراد المواد الموجهة للبيع على الحالة

هذا جديد ملف استيراد المواد الموجهة للبيع على الحالة

سوناطراك: التوقيع على عقد دمج واستحواذ بين شركتي ساربي وسفير

سوناطراك: التوقيع على عقد دمج واستحواذ بين شركتي ساربي وسفير

استنفار دبلوماسي لتسجيل رقم قياسي للاستثمار الأجنبي

استنفار دبلوماسي لتسجيل رقم قياسي للاستثمار الأجنبي

42 بالمئة من العائلات محدودة الدخل في فرنسا تتخلّى عن وجبة غذائية

42 بالمئة من العائلات محدودة الدخل في فرنسا تتخلّى عن وجبة غذائية

مشاريع الطاقات المتجددة محور لقاء جزائري-صيني

مشاريع الطاقات المتجددة محور لقاء جزائري-صيني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد