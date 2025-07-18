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رياضة
قيمته السوقية تقدر بـ 550 ألف يورو

أمير سعيود يقترب من الانضمام إلى الحزم السعودي

ع. ع
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أمير سعيود يقترب من الانضمام إلى الحزم السعودي

يقترب لاعب الوسط الجزائري أمير سعيود من التوقيع لنادي الحزم السعودي بعد انتهاء عقده مع الرائد في دوري المحترفين السعودي.

وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب تُقدّر قيمته السوقية حالياً بحوالي 550 ألف يورو وفقاً لموقع ترانسفرت ماركت العالمي، كما أشارت تقارير أخرى إلى أن النجم البالغ من العمر 33 عاماً يولي اهتماماً بالغاً بمشروع نادي الحزم السعودي ويجد فيه جاذبية كبيرة.

وأوضحت تقارير أخرى، أبرزها من فوت أفريكا أن اللاعب يبدي اهتماماً كبيراً بعرض نادي الحزم السعودي، وأن هناك اتفاقاً مبدئياً بين الطرفين في الوقت الحالي.

مسيرة صانع الألعاب الجزائري تبدو كأطلس كروي حافل – فقد جاب القارات والدوريات ولعب لفرق أسطورية. بعد أن لفت الأنظار في الأهلي المصري، أصبح سعيود اسماً مألوفاً في الدوري الجزائري مع مولودية بجاية ووفاق سطيف، حيث أضاءت إبداعاته الملاعب المحلية.

وواصل سعيود التألق على الملاعب السعودية، أولاً مع الطائي ثم تحول إلى الرائد. لكن جواز سفره يروي القصة كاملة – من التحديات البلغارية إلى الإنجازات التونسية، كل محطة أضافت فصلاً جديداً إلى إرث هذا اللاعب الهجومي المتنوع القدرات.

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