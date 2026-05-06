الأزمة المالية قد تدفع مرسيليا للتنازل عنه

أمين غويري على أجندة بايرن ميونيخ الألماني

أفادت تقارير إعلامية متخصصة، بأن الدولي الجزائري ولاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، أمين غويري قد بات قريبا من الانتقال إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني الساعي للظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبهذا الخصوص، كشف موقع “فوتبول 365” أن “أمين غويري بات قريبا من التوصل إلى اتفاق شخصي مع نادي بايرن ميونيخ، تمهيدا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد تشرع إدارة النادي الألماني، في حال اكتمال هذا الاتفاق، في مفاوضات رسمية مع ناديه الحالي المنفتح على بيعه”.

وليست هذه المرة الأولى التي يقترب فيها الطرفان من إتمام الصفقة، حيث كان بايرن ميونيخ قد أبدى اهتمامه بخدمات غويري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، غير أن اللاعب فضل حينها الاستمرار مع مارسيليا، سعيا لفرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للنادي.

وكان غويري قد التحق بنادي مارسيليا شهر جانفي 2025، قادما من نادي رين، في صفقة قدرت بنحو 22 مليون أورو، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2029. ورغم أن إدارة النادي الفرنسي كانت تعول عليه كأحد أعمدة مشروعها الرياضي، إلا أن التحديات المالية التي يواجهها الفريق قد تعجل برحيله.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن انتقال غويري إلى بايرن ميونيخ قد يشكل نقطة تحول بارزة في مسيرته الاحترافية، وفرصة مثالية لإعادة بعث مشواره على أعلى مستوى، ضمن واحد من أقوى الأندية الأوروبية.

