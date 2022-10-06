أهم ما قاله الوزير الأول عن القدرة الشرائية واستيراد السيارات

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، انه يعتذر لكل المواطنين الذين وجدوا صعوبة في إيجاد بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.

وأوضح الوزير الأول خلال رده على أسئلة نواب البرلمان، بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة إن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يريد أن يتلاعب بقوت الجزائريين”.

وأشار بن عبد الرحمان في معرض تصريحاته أن القدرة الشرائية للمواطن البسيط ضمن أولويات الدولة.

وأوضح الوزير الأول أن الحكومة تسعى لتوفير النقل المدرسي خاصة في المناطق النائية مؤكدا “نعكف على إيجاد الحلول العملية لكل مؤسسة تربوية”.

وبخصوص فتح المجال لاستيراد السيارات، قال الوزير الأول “نظرا لحساسية موضوع استيراد السيارات فإن الحكومة بصدد وضع خطة إستراتيجية لإيجاد حلول عملية”، موضحا أن باستطاعتها الدولـــة إنشاء 10 مصانع للسيارات.

وتابع في ذات الشأن “المفاوضات جد متقدمة مع مصنعين عالميين أبدو رغبة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات بالجزائر وستنتهي المفاوضات معهم قبل نهاية الشهر الحالي”.

وفي حديثه عن الاستدانة الخارجية، أكد الوزير الأول “لم نتجه ولن نتجه إلى الاستدانة الخارجية كما فعلت كثير من الدول حفاظا على استقلالية قراراتنـــا الوطنية في كل الميادين”.