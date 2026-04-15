أواني الألمنيوم المحلية… حضور مُتزايد في المطبخ الجزائري

إنتاج بجودة عالية في معرض "جازاغرو 2026"

باتت الأغطية والقوالب والأواني المصنوعة من الألمنيوم خيارا شائعا لدى الأسر والطهاة، ففي كل مطبخ جزائري تقريبا، نجد استعمالات هذه الأشياء المكونة من مادة خفيفة، عملية وموصلة جيدة للحرارة، وبالمقابل، يشهد قطاع الصناعات التحويلية في الجزائر، خاصة المرتبطة بمادة الألمنيوم، ديناميكية متزايدة في السنوات الأخيرة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص التبعية للاستيراد.

وفي معرض “جازاغرو 2026” للصناعات الغذائية في الجزائر، المنظم من 12 أفريل إلى 15 من نفس الشهر، أين عرضت مقومات وازنة من موارد وكفاءات وقدرات استثمارية محلية ودولية، برزت أجنحة القوالب والأواني والأغلفة المصنوعة من الألمنيوم كأحد الفروع الصناعية التي تعرف طلبا ملحوظا، سواء في المجال المنزلي أم الصناعي والغذائي.

الاستعمال المعتدل للأغلفة وأواني الألمنيوم يقلل من المخاطر الصحية

وشاركت في ذات المجال منتجون محليون، وآخرون من دول أسيوية مثل الصين، مما عكس تنافسا كبيرا في مجال صناعة الأغلفة والأواني والقوالب المصنوعة من مادة الألمنيوم الخفيف، حيث أكد بعض أصحاب الشركات أن هذه الصناعة استفادت من توفر المادة الأولية نسبيا، بالإضافة إلى دخول مستثمرين محليين وأجانب يعتمدون على تكنولوجيات حديثة في التشكيل والمعالجة، الأمر الذي يسمح بإنتاج مواد تتميز بالمتانة ومقاومة التآكل، وقابلة للاستعمال في عدة قطاعات مثل التغليف الغذائي والبناء.

معرض “جازاغرو”… فضاء لعرض جديد الألمنيوم

وفي السياق، قال كمال بن جغوت، مكلف بالاتصال لدى شركة صينية مختصة في صناعات الألمنيوم، شاركت في معرض الجزائر “جزاغرو” في طبعته الـ 23، إن هذا الفضاء يعتبر مجالا مهما لعرض قدرات المؤسسات سواء الجزائرية أم الأجنبية، قصد كشف آخر النشاطات في مختلف الفروع الصناعية، من بينها الصناعات المعدنية، وهو ما يعكس الحركية التي يعرفها الإنتاج الوطني بالموازاة مع الإنتاج الأجنبي وتطور نوعية المنتجات ذات الاستعمال المنزلي.

ومن جانبه، أكد ممثل شركة ” فادركو”، زكريا بن يمينة، لـ “الشروق”، أن شركته عززت تنوعها بإنتاج رقائق ومنتجات الألمنيوم تحت علامة “كوتاكس”، موضحا أن مستقبل صناعة قوالب وأواني وأغلفة الألمنيوم في الجزائر يبقى مرتبطا بمدى قدرة الفاعلين على الابتكار، تحسين الجودة، وتوسيع شبكة التوزيع، بما يساهم في ترسيخ المنتج الوطني كبديل حقيقي ومستدام في السوق.

وقال إن شركته، أنتجت قوالب وأواني جديدة مصنوعة من الألمنيوم، تتناسب بحسب التطورات الحديثة، وهي من مادة جيدة لا تذوب وتتفاعل مع الغذاء، وصالحة لوضعها في الثلاجة أو الفرن أو “الميكرووند”، مشيرا إلى أن الجزائر باتت قادرة على تصدير مثل هذه المنتجات إلى الخارج.

ويرى بن يمنية، أن انشغالات المرأة بالعمل خارج البيت، جعلها تطلب أواني ترمى بعد استعمالها، لاسيما في المناسبات كالأعراس والحفلات الكبيرة، والأواني المصنوعة من الألمنيوم، يمكن بحسبه، أيضا توزيع فيها أكل أو لحوم دون استردادها، إذ وفرت بعض الشركات قدورا ومقالي وقوالب خبز وقوالب توزيع وطهي الأكل، وبنوعية تحمي من التبعات الصحية لتفاعل الألمنيوم مع درجات الحرارة.

أواني الألمنيوم بين الراحة والمخاوف الصحية

وأكد ممثل شركة “فادركو”، زكريا بن يمينة، أن السعي للجودة في أواني الألمنيوم، هدف أساسي كمنتج محلي، بحيث باتت آخر الابتكارات والإبداعات التي تقوم بها ذات الشركة، تقلص بشكل كبير الأضرار الصحية لاستعمالات قوالب الألمنيوم في درجات حرارة مرتفعة للفرن وتأثير التغليف على الأكل الساخن، والموضوع في الثلاجة أو “الميكرووند”، إذ يمكن وضع قالب ألمنيوم اليوم لمدة ساعات دون أن يذوب.

ومن جهتها، أكدت إيمان رملي، مختصة في التغذية لـ “الشروق”، أن الميل إلى الأواني المصنوعة من الألمنيوم في عصر السرعة، يعود إلى تميز مادة الألمنيوم بسرعة توزيع الحرارة وخفة الوزن، ومقاومة الصدأ نسبيا، والسعر المناسب، لكن رغم هذه المزايا، لا يمكن بحسبها، تجاهل المخاوف الصحية.

وقالت إن الألمنيوم يثير بعض القلق الصحي، خاصة عند طهي الأطعمة الحمضية كالطماطم والليمون، وعند تخزين الطعام لمدة طويلة داخل ورق التغليف المصنوعة من الألمنيوم، مشيرة إلى أن بعض الدراسات تبين أن هناك احتمال انتقال كميات صغيرة من الألمنيوم إلى الأكل، لكن قد يرتبط ذلك بحالات الإفراط، وهو ما قد يسبب تراكم معادن في الجسم وتأثير ذلك على الجهاز العصبي.

وأوضحت ذات المختصة، أن الكميات اليومية العادية لاستعمالات الأواني والقوالب المصنوعة من الألمنيوم، غالبا ما تكون ضمن الحدود الآمنة، إذ يبقى الألمنيوم مادة مفيدة وعملية، فبين الراحة التي يوفرها، والمخاوف الصحية المحتملة، يبقى الحل في الاعتدال، اختيار الجودة، وإتباع طرق الاستعمال الصحيحة.