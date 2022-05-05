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اقتصاد

أوبك+: زيادة جديدة في إنتاج النفط ابتداء من جوان المقبل

محمد عبد المؤمن
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أوبك+: زيادة جديدة في إنتاج النفط ابتداء من جوان المقبل
أرشيف
تعبيرية

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، خلال اجتماعهم الوزاري الـ 28 المنعقد  الخميس، رفع انتاجها النفطي الاجمالي ب432 ألف برميل يوميا في شهر جوان المقبل  حسبما ورد في البيان النهائي للاجتماع.

وعليه فإن الاعضاء ال23 للمجموعة (13 عضوا بمنظمة أوبك و10 آخرين غير أعضاء) قرروا الابقاء على خطتهم الانتاجية المتضمنة زيادة الانتاج تدريجيا، والتي تمت المصادقة عليها في يوليو 2021.

وزير الطاقة الإماراتي يكذّب سفير بلاده في واشنطن: لا زيادة في إنتاج النفط خارج أوبك+

في 10 مارس 2022، نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي وجود أيّ خطة لبلاده لزيادة إنتاجها من النفط بشكل منفرد خارج اتفاق “أوبك +”. مفنّدا بذلك ما جاء في تصريح سابق لسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة.

وكان سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، قد صرّح بأنّ بلاده “ستشجع منظمة أوبك على زيادة الإمدادات”.

وقال العتيبة :”نحن نفضل زيادة الإنتاج. وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى”. وأضاف:”لقد كانت الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا. وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي”.

بالمقابل، وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات الخميس. فقد أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي “التزام دولة الإمارات باتفاق “أوبك + “. وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري”.

وقال المزروعي :”تؤمن الإمارات بالقيمة التي تقدّمها “أوبك +” لسوق النفط العالمي. حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق “أوبك +” في ظل دعم الامارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق”.

تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن، أعقبها هبوط في سعر النفط الأمريكي بنسبة 12 بالمئة، إلى أقل من 109 دولارات للبرميل.

كما تراجع سعر برنت بنسبة 13 بالمئة إلى 111 دولارًا للبرميل. في أكبر انخفاض يحدث في يوم واحد منذ ما يقارب العامين. حسب ما ذكرته “سي إن إن”.

وفي تعليقه على تصريح العتيبة. دعا عضو مجلس الشورى الإماراتي السابق فهد بن جمعة، إلى محاسبة السفير على ما اعتبره “تجاوزا منه لصلاحياته”.

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