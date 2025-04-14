“أوريدو” تُدعّم اتحاد الحراش

قدّمت إدارة شركة الهاتف المحمول “أوريدو”، الإثنين، دعما قويا لِفريق اتحاد الحراش.

ويستعد اتحاد الحراش لِمواجهة الجار اتحاد العاصمة مساء هذا الثلاثاء، لِحساب نصف نهائي منافسة كأس الجزائر.

وقالت إدارة شركة الهاتف المحمول “أوريدو” في بيان لها: “كان من دواعي سرور الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو السيد روني طعمة، أن يستقبل السيد سفيان طواهرية، رئيس نادي اتحاد الحراش، في مقر الشركة، حيث ناقشا تعزيز شراكتهما”.

وأضافت: “وبهذه المناسبة، تمنى المدير العام للنادي التوفيق عشية مباراة نصف نهائي كأس الجزائر، كما تمنى لنادي اتحاد الحراش كل النجاح في مسعاه للصعود إلى الدرجة الأولى”.