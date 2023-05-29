-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أوزيل يعلّق بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية

عمر سلامي
  • 664
  • 0
أوزيل يعلّق بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية
أرشيف
مسعود أوزيل يصافح الرئيس التركي أردوغان

عبّر اللاعب الألماني المعتزل ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، عن سعادته بعد فوز رجب طيب أردوغان، في انتخابات الرئاسة التركية، لعهدة جديدة.

ولم يتأخر أوزيل في التعبير عن سعادته بنتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية.

ونشر أوزيل صورة له وهو يصافح أردوغان عبر حسابه على “تويتر”، معلقا: “الحمد لله”، وأرفق التغريدة برمز يدين مرفوعتين إلى السماء وقلب وعلم تركيا.

وكان أوزيل قد أعلن دعمه لأردوغان قبل بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

مقالات ذات صلة
بن شيخة: يجب أن لا نبيع جلد الدّب قبل اصطياده

بن شيخة: يجب أن لا نبيع جلد الدّب قبل اصطياده

بن ناصر يتسلّى مع جمهوره بِلُعبة “س” و”ج”!

بن ناصر يتسلّى مع جمهوره بِلُعبة “س” و”ج”!

مفاجآت عديدة ستحملها قائمة بلماضي شهر جوان المقبل

مفاجآت عديدة ستحملها قائمة بلماضي شهر جوان المقبل

بن ناصر يُجدّد العهد مع رابطة الأبطال

بن ناصر يُجدّد العهد مع رابطة الأبطال

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

مبابي يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

الجليد يذوب بين الوالي سعيود ومدرب الحمراوة بلعطوي

الجليد يذوب بين الوالي سعيود ومدرب الحمراوة بلعطوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد