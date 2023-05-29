أوزيل يعلّق بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية

عبّر اللاعب الألماني المعتزل ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، عن سعادته بعد فوز رجب طيب أردوغان، في انتخابات الرئاسة التركية، لعهدة جديدة.

ولم يتأخر أوزيل في التعبير عن سعادته بنتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية.

ونشر أوزيل صورة له وهو يصافح أردوغان عبر حسابه على “تويتر”، معلقا: “الحمد لله”، وأرفق التغريدة برمز يدين مرفوعتين إلى السماء وقلب وعلم تركيا.

وكان أوزيل قد أعلن دعمه لأردوغان قبل بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.