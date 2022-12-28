أوكالي يردّ بِصرامة على لقجع

ردّ رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم “شان” الجزائر 2023 بِصرامة، على فوزي لقجع رئيس اتحاد المغرب لِكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة المغربي قد ربط مشاركة منتخب بلاده في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِفتح خط جوّي مباشر للطائرة التي تُقلّه، بين الرباط وقسنطينة.

وقال رشيد أوكالي في مؤتمر صحفي نشّطه، الأربعاء: “يقول دفتر الشروط الخاص بِتظاهرة رياضية مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، إن مُستضيف المنافسة مُلزم بِتأمين تنقلات وفود المنتخبات المُشاركة داخل التراب الوطني فقط (كأن ينتقل من العاصمة إلى قسنطينة أو وهران أوعنابة/ أو العكس)، ولا توجد عبارة توفير خط جوّي مباشر. أغلبية المنتخبات المُشاركة ستحلّ بِالجزائر قادمة من بلد آخر وليس عبر خطّ جوّي مباشر ينطلق من بلدها”.

واختتم رئيس لجنة تنظيم “شان” الجزائر 2023 يقول: “هيئتنا تلتزم بِاستقبال حارّ للمنتخبات المُشاركة، وتوفير كلّ الإمكانيات المطلوبة حتى تكون ظروف الإقامة جيّدة بِالجزائر، وذلك بِمجرّد قدومها إلى أرض الوطن”.

ووجب التذكير بِأن بعض المنتخبات المحلّية الإفريقية ستحّل بِالجزائر قادمة من تونس أو مصر أو تركيا. وعليه، يبقى أمام فوزي لقجع حرّية اختيار الوجهة الأجنبية التي يأتي منها منتخب بلاده إلى “العرس” القارّي بِالجزائر.