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أوكرانيا لن تنظم حاليا للناتو وزيلنسكي غاضب

الشروق أونلاين
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أوكرانيا لن تنظم حاليا للناتو وزيلنسكي غاضب
ح. م
الرئيس الأوكراني زيلينسكي غاضب من عدم إنظمام بلده إلى حلف الناتو.

أوكرانيا لن تنظم لحلف الناتو في الوقت الحالي، هذا ما أعلن عنه الأمين العام للحلف في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء 11 جويلية، في القمة التي جمعت قادة دول الحلف في العاصمة الليتوانية فيلينيوس. 

“لقد أوضحنا أننا سندعو أوكرانيا للانضمام إلى الناتو عندما يتفق الحلفاء وعندما يتم استيفاء الشروط” هذا ما قاله الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ. كما أضاف “إنها المرة الأولى التي نستعمل فيها كلمة “دعوة””.

الحلف الأطلسي قال أيضا في بيان نشره “مستقبل أوكرانيا موجود في الناتو”.

أما الرئيس الأكراني فولوديمير زلنسكي من جهته، والذي حظر قمة فيلينوس، فقد ندد بـ”تردد” و”ضعف” الحلف الأطلسي الذي يترردد حول انضمام أوكرانيا للناتو. تردد قال الرئيس الأوكراني أنه يشجع “الرعب” الذي تمارسه روسيا ضد بلده، حسب ما قال.

وقد كان انضمام أوكرانيا إلى الناتو من أسباب الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا، حيث عارضت روسيا انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي.

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