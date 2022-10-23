-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
أوكرانيا!
باقي بوخالفة
2022/10/23
30
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
تعميم استخدام بوابة الطالب عبر منصة “بروغرس”
دخول 43 منشأة صحية حيز الخدمة في الفاتح من نوفمبر
الصحافة تتصدّى بقوة للتشويش على مواقف الجزائر وقراراتها
مجلس الوزراء: هذا جديد استيراد السيارات ومنحة البطالة
يوم دراسي حول العمل الإعلامي وأخلاقياته المهنية بالبويرة
المدية: نيابة قصر البخاري تفتح تحقيقا حول حادث المرور الخطير
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
جديد قضية شيرين عبد الوهاب.. أوصت بكل ممتلكاتها لابنتيها وطليقها يؤكد إدمانها
2022/10/23
مدرب فرنسي: عانينا في المغرب بِسبب رداءة الملعب ومركز التدريب
2022/10/22
محرز يُودّع ريبيري بِطريقته الخاصّة
2022/10/21
مؤسسة فلسطينية تختار حفيظ دراجي “شخصية العام الرياضية”
2022/10/23
بِالفيديو: بلايلي “يُهين” المغربي حكيمي
2022/10/21
الرأي
المزيد
كاتبُ القُطرين
محمد الهادي الحسني
2022/10/23
هل تصلح الجزائر ما أفسده دهر العرب؟
عبد الحميد عثماني
2022/10/23
الدبلوماسية الشعبية في مواجهة إعصار الفتن الالكترونية!
د. عبد الله بن ناصر البصيري
2022/10/23
الثروة الأخرى التي نملك
محمد سليم قلالة
2022/10/22
أمراض التسيير وكثرة التبذير
ياسين معلومي
2022/10/22