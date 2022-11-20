بالصور.. أول شاحنة كهربائية ترى النور في مصنع تسلا

تعتزم شركة “تسلا” تسليم أول دفعة من الشاحنات الكهربائية في الفاتح من شهر ديسمبر المقبل.

وستقوم تسلا حسب ما كشفته مواقع مختصة بتسليم أول دفعة من الشاحنات نصف المقطورة الكهربائية إلى شركة “بيبسي” دون الكشف عن العدد المتفق عليه.

وفي حوالي 8 أسابيع استطاعت الشركة تصنيع 40 شاحنة من طراز “تسلا سيمي” مؤكدة أنه بامكانها رفع العدد إلى 100 شاحنة قبل نهاية السنة الجارية. يضيف المصدر ذاته.

وبحلول سنة 2024، تؤكد شركة السيارات الكهربائية أنها ستقوم بتصنيع 50 ألف شاحنة كهربائية.

تسلا تسحب 1.1 مليون سيارة من السوق بسبب خلل تقني

وفي سبتمبر 2022، سحبت شركة صناعة السيارات الكهربائية (تسلا) نحو 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل تقني.

وأبلغت الشركة إدارة السلامة الوطنية العامة بعد اكتشافها أن نظام الانعكاس التلقائي للنوافذ ربما لا يتفاعل بشكل صحيح عند اكتشاف جسم عائق، وهو ما يزيد من خطر إصابة الركاب، أنها ستجري تحديثا لبرنامج انعكاس النافذة التلقائي. ويشمل التحديث سيارات من طراز (3) و(واي) و(إس) و(إكس) صدرت بين 2017 و2022.

وقالت تسلا إنها ليست على علم بأي مطالب لتفعيل ضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات متعلقة باسترجاع السيارات.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على تويتر وصف هذا الإجراء بأنه “استدعاء”، وقال “هذا المصطلح قديم وغير دقيق، هذا تحديث صغير للبرنامج على حد علمنا، لم تقع أي إصابات”.

وأشارت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة وشركة تسلا في الوثائق التي تم الإعلان عنها، الخميس، إلى هذه الحملة باعتبارها استدعاء.

وفي جويلية الماضي، قررت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا سحب سيارات تسلا الكهربائية من طرازي (واي) و(3) بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية، مما يؤثر في أكثر من 59 ألف سيارة بالعالم.

وأعلنت الهيئة التنظيمية (كيه بي إيه) على موقعها الإلكتروني أن عيبًا برمجيًّا تسبب في تعطل خدمة (إي-كول) التي تُستخدم للاتصال تلقائيًّا بخدمات الطوارئ إذا وقع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 59 ألف مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم، لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.