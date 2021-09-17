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رياضة

أوّل مباراة لـ “عمورة” في سويسرا وتأهّل

علي بهلولي
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أوّل مباراة لـ “عمورة” في سويسرا وتأهّل
بداية مُوفّقة لـ "عمورة" (الأرشيف)

خاض اللاعب الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الجمعة، أوّل مباراة رسمية له مع فريقه الجديد لوغانو السويسري.

وكان المهاجم عمورة (21 سنة) قد انتقل إلى فريق لوغانو السويسري في الأيّام القليلة الماضية، قادما من نادي وفاق سطيف.

وفاز فريق لوغانو بِنتيجة (0-1) على نادي نوشاتال، بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس سويسرا للموسم الجديد.

ودخل عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي.
وارتدى المهاجم محمد الأمين عمورة القميص رقم “6” لِفريق لوغانو السويسري.

وبعد هذا الانتصار والتأهّل، يلعب محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس سويسرا، في أواخر أكتوبر المقبل.

وسبق لِفريق لوغانو – الذي تأسّس عام 1908- إحراز كأس سويسرا ثلاث مرّات، آخرها في موسم 1992-1993.

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