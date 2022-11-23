أوّل مباراة “ميدانية” مونديالية للتحكيم الجزائري

أسند الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الأربعاء، إلى ثلاثي التحكيم الجزائري غربال وإيتشعلي وقوراري مهمّة إدارة أوّل مباراة مونديالية فوق المستطيل الأخضر.

وعيّنت “الفيفا” كلّا من حكم الساحة مصطفى غربال ومساعدَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري، لِإدارة مباراة منتخبَي هولندا والإكواتور.

وتُجرى هذه المباراة بِمدينة الريان القطرية مساء الجمعة المقبلة، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022، عن الفوج الأوّل.

وسبق لِهولندا أن فازت (2-0) عى السنيغال في الجولة الأولى، وانتصرت الإكواتور على قطر بِالنتيجة ذاتها.

وكانت “الفيفا” قبل هذا القرار، قد عيّنت الحكمَين المُساعدَين إيتشعلي وقوراري في مقابلتَين موندياليتَين أُخريَين، لكن داخل الغرفة وليس فوق المُستطيل الأخضر، وبِالضبط للإشراف على تقنية الفيديو.