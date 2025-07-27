أوّل 100 منتج على منصة دوليّة بعلامة “صُنع في الجزائر”

عملية الاختيار تمت على أساس الجودة واحترام المعايير الدولية

في خطوة جديدة لدعم المنتجات الوطنية وتمكينها من اختراق الأسواق الخارجية، أعلن وزير التجارة الأسبق، سعيد جلاب، أنه سيتم إدراج قائمة أولية تضم 100 منتج جزائري يحمل علامة “صنع في الجزائر”، قريبا على المنصة الدولية “SAF International Product DZ”، المخصصة للترويج للمنتجات الجزائرية على المستوى العالمي.

في هذا السياق، كشف وزير التجارة الأسبق، سعيد جلاب، في منشور له عبر حسابه الرسمي، على شبكة “لينكد إن”، بصفته مشرفا على المبادرة، أن هذه العملية “تمثل أول نافذة دولية للمنتوجات الجزائرية في مجالات الفلاحة والحرف والصناعات الغذائية ومواد النظافة والألبسة والأجهزة الكهرومنزلية”، مشيرا إلى أن عملية الاختيار تمت على أساس الجودة واحترام المعايير الدولية.

وأوضح الخبير في التجارة الدولية أن فريق العمل يسابق الزمن من أجل استكمال عملية انتقاء المنتجات النهائية، بالتنسيق مع الشركات الجزائرية المنضوية ضمن المنصة، داعيا باقي المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يلتحقوا بعد بالمشروع إلى الإسراع في تسجيل منتجاتهم للاستفادة من هذه الفرصة الترويجية.

وفي مفاجأة أخرى، أعلن جلاب عن إطلاق مشروع منصة ذكية قيد التحضير، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستوجه خصيصا لمرافقة المصدرين الجزائريين وتقديم حلول عملية تسهل استهداف وولوج الأسواق الخارجية.

هذا، ومن المرتقب أن يتم تدشين المنصة رسميا منتصف شهر سبتمبر 2025، في حفل سيعلن عن تفاصيله لاحقا.

وبحسب ما أفاد به الفريق المشرف على العملية لـ”الشروق”، فإن اتصالات ومشاورات تجري حاليا مع عديد الشركات الجزائرية لإدراج منتجاتها في المنصة، والهدف الأولي هو قائمة بـ100 منتج، تحترم مقاييس الجودة والنوعية ومراحل الإنتاج وغيرها.

وحسب الفريق ذاته، فإنه تم اعتماد مواصفات صارمة لقبول دخول منتج ما إلى المنصة، حيث يجب أن يحترم كافة المعايير والمقاييس الدولية المطلوبة، ما يتيح لاحقا للزبائن في الخارج الاطلاع بسهولة على تفاصيل المنتجات، وبالتالي خلق فرص تصديرية والترويج للمنتج الجزائري. وحسب ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، فإن المشرفين على المبادرة دخلوا في مشاورات واتصالات مع الفاعلين الوطنيين في اللوجستيك والنقل الجوي والبحري والبري، بهدف تصدير هذه المنتجات التي ستدرج على القائمة، إضافة إلى عملية ترويج للمنصة خصوصا في أوربا وأمريكا الشمالية بالاعتماد خصوصا على إطارات وفعاليات من الجالية الوطنية بالمهجر.

وتشرف على هذه المبادرة منصة SAF International Product DZ، التي تعد واجهة رقمية مبتكرة تهدف إلى الترويج للمنتجات المصنعة والمنتجة في الجزائر عبر العالم، من خلال رؤية مبنية على ثلاثة أسس، هي المعرفة والعمل والوفاء، من خلال الاعتماد على مقاربة شاملة تجمع بين الخبرة التقنية والفهم الدقيق لخصوصيات الأسواق الدولية.

وتتكون المنصة من فريق جزائري يعمل على مرافقة المؤسسات الوطنية في مشاريعها التصديرية، من خلال توفير المعلومات المحينة حول الأسواق الخارجية، ورصد أحدث الاتجاهات التجارية، مع اقتراح حلول واقعية قائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم قرارات التصدير.

وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، توفر “SAF International Product DZ” خدمات استشارية مهنية للمصدرين، تشمل صياغة استراتيجيات دخول الأسواق واختيار المنتجات القابلة للتسويق دوليا وتكييفها وفقا للمعايير العالمية، إلى جانب تعزيز ولاء الشركاء التجاريين عبر بناء علاقات طويلة المدى قائمة على الثقة والكفاءة.

كما تطمح المنصة إلى أن تصبح أول مرجع ذكي في الجزائر للترويج الرقمي للمنتجات الوطنية، في وقت تعمل فيه على استقطاب المزيد من المؤسسات التي تؤمن بقدرة “صنع في الجزائر” على التنافس في الساحة الدولية.