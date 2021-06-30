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الجزائر
من مفتش مالي إلى محافظ بنك الجزائر

أيمن بن عبد الرحمان.. تعرف على رئيس أول حكومة بعد التشريعيات

الشروق أونلاين
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أيمن بن عبد الرحمان.. تعرف على رئيس أول حكومة بعد التشريعيات

تم تعيين أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول، الأربعاء، من قبل رئيس الجمهورية، الذي كلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة.

خريج المدرسة الوطنية للإدارة

ويعتبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من مواليد 30 أوت 1966 بالجزائر العاصمة، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، تخصص اقتصاد ومالية وحائز على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية وكذا عدة شهادات في المانجمنت والتدقيق، كما يقوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان حاليا بتحضير شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

البداية كانت بمنصب مفتش مالي

شرع السيد أيمن بن عبد الرحمان مساره المهني بوزارة المالية في سنة 1991، حيث شغل على التوالي منصب مفتش مالي على مستوى المفتشية العامة للمالية (1991-2000)،مفتش عام للمالية في سنة 2004 ومفتش عام رئيس للمالية في سنة 2006، من ديسمبر 2001 إلى مارس 2010، تولى السيد بن عبد الرحمان منصب نائب مدير للرقابة على مستوى المفتشية العامة للمالية.

شغل منصب محافظ بنك الجزائر في عز الأزمة المالية

تم تعيين السيد بن عبد الرحمان بعد ذلك رئيس قسم رقيب لدى بنك الجزائر من 2010 إلى 2019، ثم محافظًا لهذه المؤسسة من نوفمبر 2019 إلى جوان 2020.

وزيرا للمالية منذ جوان 2020  

وقبل تعيين أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول شغل منصب وزير المالية منذ 23 جوان 2020.

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التعليقات
20
  • جمال

    كنت اتمنى عبد العزيز خلاف رئيسا للوزراء نظرا لخبرته الاقتصادية والاجتماعية وبعد تقلده لعدة مسؤوليات على المستوى الوطني والعالمي. لكن تشتهي الرياح بما لا تشتهي السفن هذه الجزائر الجديدة والقديمة.

    0
  • محمد الجزائري

    الحكومة تهم الجزائريين، والمقال الصحفي موجه للجزائريين بينما المعلقون "مغاربة" والدليل على ذلك المعلق الذي رمز لنفسه بــ"المحلل" يستعمل مصطلحا لا نستعمله في الجزائر بينما هو شائع الاستعمال في المغرب هو مصطلح "الأبناك" نحن لا نقول "الأبناك" بل "البنوك" ولا أظن واحدا في كل العالم العربي يستعمل كلمة الأبناك إلا "إخواننا المغاربة" لذلك فاللعب مكشوف ومفضوح؛ المعلقون المغاربة يستغلون المنابر الإعلامية الجزائرية لطعن وشتم والقدح في الجزائريين. غريب أمركم يا أشقاءنا في المغرب والله؛ نحن بلد متخلف كما تقولون عنا وأنتم بلد متقدم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله فدعونا وشأننا، لماذا تحشرون أنوفكم في شؤوننا؟ تمتعوا بخيراتكم ومتعوا بها بني صهيون كذلك إن أردتم فقد طبعتم معهم ويبدو أنهم أقرب إليكم من حبل الوريد؛ إذا كانت الجزائر كما تصفونها في أسفل سافلين - وحاشاها أن تكون- وأنتم في أعلى عليين - ونتمنى لكم أن تكون كذلك فاللهم لا حسد- فاتركونا وشأننا إننا قادرون على الصبر والابتلاءات وقد كان ذلك شأننا عبر التاريخ.

    0
  • خالد

    غالبية المسؤولين الذين حكمونا هم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة و لكن لا ثمار! هل الخلل في المدرسة أم في المتخرجين!؟ أفيدونا يرحمكم الله.

    11
  • ياسين

    جراد ووزرائه اسوء حكومة عرفتها الجزائر

    -1
  • حوحو الجزائر

    لو نصب أفضل خبراء وسياسيي ومحنكي العالم كوزراء ومسؤولين في الحكومة القادمة لن يتغير شيئا فالقضية ليست قضية وجوء أو رجال أو نساء أو أسماء ... بل القضية قضية منظومة برمتها .

    10
  • رجاء

    سنوات العصابة 20 سنة كنا نستورد 100 % كل ما نحتاجه من منتوجات صناعية غذائية و خدمات وكل شيئ... أما الآن العكس نحاول تصدير كل شيئ !! في حين ليس لنا فائض فيها مما ترتب عن ذلك زيادة أسعار المواد التي نصدرها مما يجعلنا دون شعور نكبح و نوقف الإقتصاد الوطني والحركية الاقتصادية الوطنية فزادت البطالة وزاد الفقر !! لا .... لابد من تدعيم أسعار المواد الأولية التي تدخل في الانتاج الصناعي الفلاحي وو أو نزيد من استرادها كي نحدث انعاشا اقتصاديا سريعا. أنصح السيد الوزير الأول باستشارة الدكاترة الاقتصاديين ولا يعمل وحده قال تعالى: وأمركم شورى بينكم.

    1
  • amremmu

    الرجل تداول على مناصب عدة في قطاع المالية والبنك الجزائري حيث قضى فيه ما يربو عن 30 سنة ( 1991 - 2021 ) : مفتش مالي ومفتش عام ومحافظا لبنك الجزائر ووزيرا للمالية .. فماذا قدم لهذا القطاع المنكوب الذي يعيش وكأنه في القرون الوسطى حيث رفض مسايرة التطورات الحاصلة ليس على مستوى الدول المتقدمة فحسب بل حتى في الدول المثيلة لنا في افريقيا والدول العربية . وماذا قدم للدينار الذي ينهار يوميا على مرأى ومسمع الجميع حيث وبعد أن كان اليورو مقابل 133 دينار في بداية 2019 ها هو اليوم يفوق 160 دج .

    11
  • ابونواس

    أضحكتني كلمتي(متمرس في المالية)أي تمرس وأي تكرفس..والشعب الجزائري أعيته السيولة حتى كاد ينتقل الى المريخ عساه يسحب مرتبه...(وزير المالية)سابقا..ووزير أول حاليا..لم يستطيع التحكم في السيولة..فكيف يتحكم في الاقتصاد والمشاريع والتنمية بصفة عامة...........

    6
  • رابح

    كان في الضرائب الاي لا يوجد جزائري يحب عمال هذه المؤسسة التي تتفنن في سرقة الشعب

    3
  • دولة ميؤوس منها

    قالك الأمل يضيء قلوبنا بفرصة عابرة .... واش باغي يدير لوحده ولو فرصة عابرة وعام يجيب عام ، تحكم في المصطلحات المالية ولغة الأرقام كي يكون عندك 2000 مليار$ ، وزيد على ذلك مشاريع عالمية . لماذا فرنسا تجلب إستتمار و مصنع صيني ياباني بطاريات السيارات الكهربائية. بينما ستخلق المجموعة 1000 وظيفة بحلول عام 2024 ، وحنا الصين ترسل لنا إعانات ، هي يوجد لغز ينفع الصين ، لكن هل نحن قادرين نخلق إستتمارات كبرى ، لذلك الحكومة المقبلة لازم يكون فيها إطارات غير حزبية وكفئ ، رئيس الحكومة وحده غير كافي.

    3
  • حسبنا الله ونعم الوكيل

    وافق شن طبقة صورة من صور اويحي والتصريحات الديماغوجية ..صرح قبل رمضان و قال سيكون رمضان احسن رمضان بدون نقصان في كل المجالات وقال حتى بعد رمضان نستمر في الاكتفاء الذاتي طوال السنة ..اختاروا من ينوم الشعب

    5
  • ملاحظ

    الحكومة السابقة فاشلة تركت بلادنا مستمرة في ركود وتتخبط في الازمات البداٸية التي لم نعرفها منذ اكثر من 20 منها ازمات المياء التي تضاف في ازمة الحليب وازمة الزيت لدرجة اننا نسميها حكومة الازمات بينما الانعاش الاقتصادي لا ترتقی لتطلعات البلاد ولازلنا في دعم الاستهلاكات الحاجيات بالاستيرادات كل شيٸ ونهمل الصناعة والفلاحة التي تذكرنا بالمخططات السبعينات، لا يكفي ان يكون رٸيس الحكومة بالشهادات بل بالكفاءات ووضع اطارات اكفاء وخبراء لخلق جديد في التطوير ودعم الصناعة والفلاحة وتحسين الخدمات وتسيير جدي لاخراج بلدنا من داٸرة الرداءة والتخلف والفساد وتحرير سوق۔

    5
  • عمر

    لم يقدم خريجي هذه المدرسة اي اضافة للجزائر

    8
  • ليلى

    أين المال حتى يتمرس فيها، الخزينة العمومية تم تنظيفها و البحبوحة النفطية في خبر كان.

    6
  • مواطن

    قالك متمرس في المالية يعني وجد روحك يا المواطن البسيط وزير السناتورة عملية استرجاع الأموال ستبدأ الآن. ربي يجيب الخير

    9
  • محلل

    المدرسة الوطنية للإدارة المتمرس في المالية...أي مالية في بلد يفتقد المهارة في المال و الاعمال ....و أي مالية في بلد ليست فيها ابناك متمرسة في الاقتصاد و التجارة العالمية....طبعا قد يكون خريج مدرسة مقفرة في فنون المال في بلد يتعمد أن يكون بينه و بين باقي العالم صحراء في فنون المالية و الاقتصاد.

    8
  • الوهراني

    و من أولويات حكومته هو التنقيب عن الماء و الزيت في أعالي الصحراء و ذلك عبر التعاقد مع شركات متخصصة بنسبة 51/49 وإلا سيذهب الماء إلى الخارج

    5
  • أستاذ/دكتور

    مبروك عليك ملاحظة: أن حصيلة السنتين الماضيتين من حيث الإقتصاد سلبية ! ليس هناك إنعاش إقتصادي ولا تقليص للبطالة !! أسعار المواد الأولية التي تنعش المؤسسات والورشات تضاعف يعرها. كيف تفسرون أن مربي المواشي عانوا الكثير من نقص العلف بسبب الجفاف والدولة لم تستورد أكثر العلف لسد حاجيات المواشي كي لا تتقلص الثروة الحيوانية أكثر. سعر حديد البناء تضاعف سعره فتوقفت الورشات و توقفت معها قطاعات كثيرة !! وبالمقابل نصدره إلى كندا !! أي أننا نتسبب في تحطيم اقتصادنا !!! نفس الشيئ سعر الخشب. المطاحن تقتني الدقيق بسعر مدعم وتبيع لنا العجائن والكسكسي بثلاث أضعاف سعره !! الصيادون يصطادون صغار و فراخ السردين في الربيع فترة الافتراخ ! فلم يجدون ما يردعهم !

    8
  • معليش

    السيد من 1991 في وزارة المالية . يعني يشرينا ويبيعنا و حنا نضحكو .

    7
  • مهزلة

    كان في الحكومة الفاشلة يعين رئيس حكومة والله مهزلة

    1

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