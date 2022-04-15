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رياضة

إبعاد بونجاح في مباراة لِرابطة أبطال آسيا

علي بهلولي
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إبعاد بونجاح في مباراة لِرابطة أبطال آسيا

ارتأى التقني الإسباني خافي غارسيا مدرب فريق السد القطري مساء الجمعة، عدم جلب لاعبه الدولي الجزائري بغداد بونجاح لِمواجهة نادي الوحدات الأردني.

وفاز فريق السد القطري في هذه المباراة بِنتيجة (5-2)، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

واحتضنت مدينة الدمام السعودية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من العراق.

ورفض المدرب خافي غارسيا في مؤتمر صحفي نشّطه عقب نهاية اللقاء، الإجابة على الأسئلة المتعلّقة بِسبب عدم توجيهه الدّعوة إلى لاعبه بغداد بونجاح، وطلب من رجال الإعلام التركيز على العناصر التي حضرت وقائع مواجهة الوحدات الأردني.

ولم يُسجّل المهاجم بونجاح في مقابلتَي السد خلال الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا، رغم أنه شارك أساسيا. كما فضّل الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عدم استدعاء ابن وهران لِمواجهتَي الكاميرون، في أواخر مارس الماضي. وهي مؤشّرات تدلّ على التراجع النسبي للمستوى الفني لِبونجاح، والأكثر من ذلك تأثّره سلبا من النّاحية النّفسية.

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