إجراءات استباقية بالولايات الجنوبية لمواجهة خطر الجراد

تواصل السلطات العمومية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة خطر الجراد الصحراوي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 08 مارس 2026، والتي شددت على ضرورة تعزيز إمكانات الوقاية والتدخل، خاصة بالمناطق الجنوبية والحدودية.

وفي هذا الإطار، شرعت الولاة عبر مختلف الولايات المعنية في تنظيم اجتماعات تنسيقية على مستوى اللجان الولائية المختصة، خُصصت لتقييم الوضع الراهن وضبط التدابير الكفيلة بالاستجابة السريعة والفعالة بهدف رفع درجة اليقظة وتعزيز آليات الترصد والمتابعة، تحسبا لأي تحركات محتملة لأسراب الجراد.

كما تمت معاينات ميدانية للوقوف على جاهزية وسائل التدخل وتوفير مخزون كافٍ من المبيدات، ومراقبة وضعية العتاد، إلى جانب تقييم مدى استعداد الفرق التقنية المختصة للتدخل الفوري عند الضرورة.

وخلال هذه اللقاءات، تم تقديم عروض مفصلة حول خطط العمل الميدانية، تضمنت مختلف السيناريوهات المحتملة وسبل التعامل معها، مع التركيز على تعزيز المراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات تدل على اقتراب أسراب الجراد، خاصة على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية.

وأكد الولاة على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية، من أجل ضمان نجاعة التدخلات الميدانية، وحماية المحاصيل الزراعية من أي أضرار محتملة، بما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وسلامة الإنتاج الفلاحي.