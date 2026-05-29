إجراءات صحية مشددة ترافق المونديال بسبب مخاوف “إيبولا”

كأس العالم 2026:

تتجه السلطات الأمريكية إلى فرض إجراءات صحية واستثنائية مشددة على زوار كأس العالم 2026، تحسبا لأي مخاطر مرتبطة بفيروس “إيبولا”، تزامنا مع اقتراب انطلاق الحدث الكروي العالمي الذي تحتضنه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين.

وأكد الدكتور أوليفر جونسون، المختص في الصحة العالمية بجامعة كينغز كوليدج لندن، لوسائل الإعلام، أن خطر انتقال فيروس “إيبولا” بين الجماهير يبقى “ضئيلا للغاية”، رغم إمكانية تعقيد الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالسفر والدخول إلى الولايات المتحدة.

وجاءت هذه المخاوف عقب تسجيل نحو 600 حالة إصابة مشتبه بها و139 وفاة محتملة بفيروس “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

كما أثرت هذه التطورات على تحضيرات منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي اضطر إلى إلغاء معسكره الإعدادي في كينشاسا ونقل استعداداته إلى بلجيكا، تحسبا للمشاركة في المونديال.

وأوضح جونسون، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن فيروس “إيبولا” لا ينتقل عبر الهواء، بل من خلال الاتصال المباشر مع المصابين، مشيرا إلى أن أنظمة تتبع المخالطين في الدول المتقدمة تساعد على احتواء أي حالة محتملة بسرعة كبيرة.