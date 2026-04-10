إجراءات لتصنيف المسارات الأغسطينية لدى اليونسكو

تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف والمتابعة الدقيقة لملف “المسارات الأغسطينية في الجزائر” الذي تم تقديمه لليونسكو، وفقا لما أفادت به وزارة الثقافة اليوم الجمعة، 10 أفريل.

وتضم هذه المسارات عدة مواقع أثرية ومعالم تاريخية متنوعة، تتمثل في؛ هيبون (عنابة)، كالاما (قالمة)، تيبيليس (سلاوة عنونة)، توبيرسيكو- نوميداروم (خميسة)، مادور (مداوروش)، تاغاست (سوق أهراس)، كاستيلوم تيديتانوروم (تيديس)، ثاغورة (تاورة)، ميلاف (ميلة)، سيتيفيس (سطيف)، قيصرية (شرشال)، كارتيناس (تنس)، تيفاست (تبسة)، ثوبونا (طبنة/ باتنة).

ووفقا للوزارة، تتكون اللجنة التي أشرفت على تنصيبها وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، من نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات علم الآثار، التاريخ، والأنثروبولوجيا، إلى جانب خبراء في تثمين التراث.

وستعمل اللجنة على المتابعة الدقيقة، وضمان التنسيق الأمثل مع الهيئات الوطنية واليونسكو لمتابعة الملف، من خلال وضع استراتيجيات مبتكرة لتثمين هذه المسارات باعتبارها وجهة ثقافية عالمية، والترويج لها على نطاق واسع، والإشراف على برامج الحماية والصون للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية ضمن هذه المسارات، بالتعاون مع الخبراء والباحثين، مع تشجيع البحث العلمي والدراسات الأكاديمية لتعميق فهمنا لهذا الإرث الحضاري الغني.

ويأتي هذا المشروع حسب ذات المصدر، “لإبراز العمق التاريخي والثقافي للجزائر، وتعزيز مكانتها على خارطة التراث العالمي”.

وتضيف الوزارة أن هذا العمق يمثل “شهادة حية على التنوع الحضاري الذي عرفته بلادنا، ويمتد على مسافة تقارب 1500 كيلومتر عبر مدن شرق ووسط الجزائر القديمة، ويعيد رسم الجغرافيا الفكرية والتراثية لهذه المدن، رابطا بين الحواضر النوميدية العريقة، ومقدما إياها شاهدا حيا على عبقرية الأرض الجزائرية التي أنجبت شخصية فذة كـ “أغسطين” الذي شكّل فكره جسرا عابرا للقارات والأديان، ومنبعا للنور الفكري الذي لا ينطفئ.”

يتميز “مسار أغسطين” بخصائص تجعله متفردا ومنافسا للمسارات العالمية الكبرى، لكونه مسارا ذا بعد عابر للحدود، يربط أفريقيا بأوروبا، ويجسد التفاعل العميق بين الإيمان والعقل في سياق ثقافي متعدد الأبعاد.

كما يضمن الحفاظ على النسيج العمراني والأثري للمواقع النوميدية-الرومانية، بما يضمن بقاء روح المكان شاهدة على التراكم الحضاري الجزائري، بالإضافة إلى إسهامه اللافت في تحويل المواقع الأثرية إلى أفضية نابضة بالحياة، ترفد السياحة الذاكراتية وتخلق حركية اقتصادية محلية مستدامة.