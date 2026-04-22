إجراء جديد لمجلس المحاسبة بهدف مكافحة تبييض الأموال

المهنيون ملزمون بعنوان "إنترنت" ثابت وفق توصيات "غافي":

دعا المجلس الوطني للمحاسبة جميع الخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين إلى التقرب من مؤسسة “اتصالات الجزائر” في أقرب الآجال، من أجل الحصول على عنوان “انترنت” بروتوكول عمومي ثابت، وموافاته به عبر البريد الإلكتروني، وذلك بهدف تمكينهم من الولوج إلى المنصة الرقمية التابعة لخلية معالجة الاستعلام المالي.

ويأتي هذا الإجراء، حسب إعلان لفائدة مهنيي المحاسبة والتدقيق، اطلعت عليه “الشروق”، في إطار تعزيز منظومة الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث أصبح المجلس الوطني للمحاسبة بموجب القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 يوليو 2025 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01، سلطة ضبط ورقابة وإشراف على مهنيي المحاسبة والتدقيق، وهم خبراء المحاسبة ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون.

ويؤكد المجلس أنه الجهة الوحيدة المخولة بوضع الأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية في مجال الوقاية ومكافحة هذه الجرائم المالية، والتي يتعين على جميع المهنيين الخاضعين الالتزام بها وتطبيقها.

وفي إطار تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، ولاسيما ما يتعلق بوضع نظام آلي لاستقبال ومعالجة التصريحات المتعلقة بالشبهات المرسلة من طرف الخاضعين، وبناء على تعليمات السلطات العليا في البلاد وتوصيات خلية معالجة الاستعلام المالي، تم التأكيد على ضرورة تسريع عملية تمكين المهنيين من الولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح والمتابعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الولوج الآمن والمنظم إلى المنصة الرقمية، وتحسين فعالية معالجة الإخطارات، وتعزيز منظومة الرقابة المالية بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.