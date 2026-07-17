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اقتصاد

إجراء منحة 750 أورو يدخل التنفيذ هذا السبت وبنوك تبلّغ زبائنها بالتفاصيل

الشروق أونلاين
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إجراء منحة 750 أورو يدخل التنفيذ هذا السبت وبنوك تبلّغ زبائنها بالتفاصيل
ح.م
تعبيرية

يدخل، هذا السبت 18 جويلية 2026، الإجراء الجديد الخاص بمنحة حق الصرف السياحية، والمقدرة بما يعادل 750 أورو للبالغين، حيز التنفيذ، حيث سيتم الشروع في صبها عبر البطاقة البنكية الدولية، في وقت سارعت فيه عدة بنوك إلى إبلاغ زبائنها بكيفيات الاستفادة منها والوثائق المطلوبة.
وفي هذا السياق، أكد بنك “الخليج الجزائر” “أ جي بي” في إعلان موجه إلى زبائنه، أن الاستفادة من المنحة ستكون متاحة على مستوى الوكالات، لفائدة حاملي بطاقات “فيزا” الاسمية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سبعة وثلاثة أيام قبل موعد السفر.
كما حدد البنك الوثائق الواجب تقديمها، والمتمثلة في تذكرة السفر ذهابا وإيابا أو وصل الرسم الجبائي الخاص بالسفر البري، وجواز سفر ساري المفعول، ونسخة من الصفحة الأولى للجواز، ونسخة من التأشيرة عند الاقتضاء، إضافة إلى وثيقة تثبت الدخل.
في المقابل، أكدت أغلب البنوك عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة المهنية “لينكد إين” أن إصدار بطاقة الدفع الدولية يستغرق في المتوسط 15 يوما، بينما شددت بنوك أخرى على قدرتها على إصدار البطاقة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، بهدف تمكين الزبائن من الاستفادة من المنحة قبل موعد سفرهم.

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