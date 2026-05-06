إحباط إدخال 5 قناطير و60 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 05 ماي 2026، تميزت بتوقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و59 تاجر مخدرات، مع إحباط محاولات إدخال 5 قناطير و60 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إضافة إلى ضبط 727.092 قرص مهلوس عبر مختلف النواحي العسكرية.

وأفادت الحصيلة بتوقيف 295 شخصاً متورطين في التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وإن صالح وإن قزام، مع حجز 37 مركبة و131 مولد كهربائي و105 مطارق ضغط، فضلاً عن كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستخدم في هذا النشاط غير القانوني.

كما تم توقيف 13 شخصاً آخرين، وضبط 3 مسدسات رشاشة و3 بنادق صيد، إلى جانب حجز 46.670 لتراً من الوقود و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل محاولات إبحار غير قانونية، مع إنقاذ 71 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 276 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.