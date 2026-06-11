إحباط محاولة إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولات تهريب أكثر من خمسة قناطير من الكيف المعالج عبر المغرب، إضافة إلى حجز 326.331 قرصًا مهلوسًا وأوقفت 52 تاجر مخدرات.

وأضحت وزارة الدفاع في بيان لها، الخميس، أن حصيلة العمليات التي نفذتها وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 جوان 2026، كشفت أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت من توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر مختلف مناطق الوطن.

كما واصلت قوات الجيش عملياتها ضد شبكات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حيث أوقفت 105 أشخاص وضبطت 40 مركبة و897 مولدا كهربائيا و72 مطرقة ضغط، إلى جانب معدات وتجهيزات مختلفة تستعمل في هذا النشاط غير القانوني.

وفي عمليات أخرى متفرقة، تم توقيف 11 شخصا وحجز أسلحة متنوعة، شملت بندقية قناصة ومسدسا رشاشا ومسدسا آليا وبندقية صيد، فضلا عن ضبط أكثر من 38 ألف لتر من الوقود و48 قنطارا من مادة التبغ الموجهة للتهريب.

وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت الوحدات العاملة عبر التراب الوطني من توقيف 94 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.