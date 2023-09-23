إحباط نشاط شبكتين دوليتين لتهريب “الحراقة”

أحبطت عناصر فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لأمن ولاية عين تيموشنت، وفي عمليتين متفرقتين، نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في تهريب المهاجرين عن طريق الإبحار السري، مع توقيف 17 شخص.

وأفاد بيان للأمن الوطني، أن العمليتين المنجزتين، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، أسفرتا كذلك عن ضبط قاربي نزهة (02)، محرك لقارب نزهة، 12 سترة نجدة، أدوات وأجهزة مختلفة تستعمل في عمليات الإبحار السرية، مركبة (01) مخصصة لنقل الأشخاص، دراجة نارية ومبلغ مالي بالعملة الصعبة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السادة وكلاء الجمهورية، لدى محكمة بني صاف والعامرية، عن قضية التدبير والشروع في تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة عبر البحر وتعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر.